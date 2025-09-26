Букеты - деньги на ветер и загубленные цветы. Не знаю, откуда пошло это поветрие, но оно плохо пахнет. Ещё и подаётся как "порадовать". Всегда предпочту живые орхидеи или драгметалл венику, который сгниет через несколько дней
20+ историй о первой зарплате, которую забыть так же сложно, как и первую любовь
Первая работа и зарплата, как правило, запоминаются навсегда. В голове звучит: «Я уже взрослый и самостоятельный, а это мои настоящие деньги!» Правда, жизненного опыта в юном возрасте не всегда хватает на то, чтобы потратить их с умом. Так что эти покупки тоже бывает забыть непросто.
- Сын договорился с одноклассниками, что они с первой зарплаты подарят своим мамам цветы. И вот припер наш студент в конце осени из другого города дорогущий букетище. Мать в слезах от радости. Всем таких детей. Радуйте родителей по возможности. © 1vseok / Pikabu
- Летом перед поступлением в техникум я работал на грибной базе. Девчата моего возраста перебирали и фасовали лисички, а я их укладывал на поддоны. Спустя месяц меня зовут за зарплатой. И тут у меня застучало сердце и начали трястись руки. Оказывается, я заработал за месяц больше, чем отец. На эту зарплату я купил себе новый мопед. © Fantazyor1711 / Pikabu
- В 14 лет я работал промоутером и раздавал сухарики в костюме рыцаря. Ну и сам их ел, конечно. Первую зарплату, а это аж 2 тысячи с копейками, я потратил на лекарства маме и купил себе футболку. Помню, как был счастлив, что я зарабатываю сам и помогаю матери. С того времени я работал каждое лето и по выходным. © apasheeee / Pikabu
- Я с первой зарплаты купила зеркало настенное в медной оправе. Случайно. Шла по рынку, местные мужики подошли и предложили зеркало. Мол, сами смастерили — возьми. Ну я и купила. До сих пор висит — 25 лет уже прошло. А мои дети с 14 лет работают, но тратят на себя. Для меня тут дело не в деньгах, а в бесценном опыте и навыках. © Люлю / ADME
- Отлично помню, куда потратил больше половины от самой первой зарплаты. В 2001-м устроился в пожарную охрану. Даже по меркам того года зарплата была небольшая. Две трети полученных денег я отдал за свою первую бас-гитару. Счастлив был неописуемо! © Tryel13 / Pikabu
- Самая первая работа у меня была дворником в детском саду, где мама трудилась нянечкой. Уже не помню, как так вышло, но штатного дворника то ли не было, то ли еще как-то так звезды сошлись. В результате у одной группы участок для прогулок постоянно был не почищен от снега. Ну и еще малышне надо было построить горку. Я тогда был в пятом классе и свои первые деньги, естественно, тратил на всякие сухарики, жвачки и прочие конфеты с лимонадами. А вот первая официальная работа — это мачтопропиточный завод. Там я махал кувалдой, заколачивая в железнодорожные шпалы какие-то странные железяки. Это я уже в 10 классе летом я зарабатывал на новый телефон, на него, собственно, и потратил зарплату. © N***Roman / Pikabu
- Когда я поступила на первый курс на дневное, то устроилась на завод уборщицей. С утра отработала, и на пары. Если с утра не успевала, то вечером. Зарплату тогда задерживали на 6 месяцев, но можно было брать в ее счет продукты в буфете. Помню, как под первую зарплату взяла несколько рыбин. Эта горбуша была такая большая, что не вошла в морозилку. Пришлось положить на балконе. Кот это дело пронюхал и начал регулярно проситься на балкон «воздухом подышать». Короче, погрыз он хвост одной рыбине изрядно. Но все равно было очень вкусно. Горбушу до сих пор люблю больше, чем любую другую рыбу. © Евгения / ADME
- Мое детство пришлось на нелегкие годы. Мы жили скромно, детей в нашей семье не баловали. Моей несбыточной мечтой была всего лишь новогодняя гирлянда с огоньками. Как же меня завораживал этот новогодний атрибут! В 14 лет я получила свою первую зарплату, когда подрабатывала в саду. Первое, что я купила, была гирлянда на 200 ламп. Она горела у меня круглогодично. Как же тепло и уютно было на душе! Сейчас мне 27 и у меня свой магазин света. Наконец-то все мои детские заветные мечты исполнены. © Подслушано / Ideer
- Начал работать в 1988 году, в день своего 14-летия. На первую зарплату я купил в магазине товаров для хобби полноприводный грузовик с дистанционным управлением за $ 200. Дело в том, что у моего соседа-ровесника был такой же. Грузовик пришел в разобранном виде, и у меня не было времени собрать его перед отъездом к бабушке с дедушкой. В ночь перед возвращением домой я не мог думать ни о чем, кроме этого грузовика. Я умолял маму уговорить папу собрать его, а она отказывалась. Но когда я вернулся домой, все было собрано. Я никогда этого не забуду. © archameidus / Reddit
- 2010 год, лето после седьмого класса. Я месяц подрабатывала в школе. Клеила макеты в классе, помогала красить стулья, парты и подоконники. Почти всю зарплату потратила на хорошую электронную книгу, в которой еще и оказалось заранее скачанное собрание классики. С тех пор до окончания школы забыла, что такое таскать книги на уроки литературы. © Walpurga / Pikabu
- Не помню свою самую первую зарплату, но точно знаю, что на одну из первых я купил проточный водонагреватель и все необходимое для его установки в доме родителей. Потом я сразу же принял душ. Водные процедуры растянулись на четыре часа — я и сам помылся, и собаку успел искупать. © MyFurryIsStinky / Reddit
- На пятом курсе я подрабатывала продавцом одежды. Прикупила себе на первую зарплату бюстгальтер с застежкой спереди. Красивый и модный. Пришла на смену, работаю. Вижу — мужчина выбирает рубашку. Я к нему: «Вам помочь?» И тут бюстгальтер решил, что это его звездный час, и расстегнулся. Здесь, по идее, должна быть фраза: «Так я нашла своего мужа». Но нет. Так я получила грандиозный скандал. От его жены. © Подслушано / Ideer
- Я месяц перед поступлением в институт торговала арбузами с машины. С первой зарплаты купила маме теплую шерстяную кофту с воротником-шалью и поясом, а на остатки взяла себе джемпер. На папу не хватило, но он не обиделся. А еще мне по окончании сезона выдали огромный арбуз, килограммов на 11. Как я его в метро и в электричке домой везла — отдельная история, но вкуснющий был, до сих пор его вспоминаю как эталон арбуза. © Ирина Т / ADME
Мне арбузами зарплату не выдавали, но в детстве огромный арбуз, купленный на рынке, катили по шоссе, пока там не было машин (дело было в 70-е в пгт).
- Помню, как на зарплату за первый месяц преподавания в сентябре 1997 года я купил цветной телевизор. Я тогда еще жил со старым черно-белым телевизором, который достался мне от родителей. © abbyzeeble / Reddit
- На первом курсе вуза я пошла подрабатывать в контору помощником руководителя. Получила первую зарплату наличными, директор дал внушительную сумму — купить авиабилет (тогда в кассы надо было ехать), и коллеги скинулись, чтобы подыскать подарок сотруднице для новорожденного. Следующим утром поехала выполнять поручения, начала с подарка. На кассе понимаю, что сумка открыта и кошелька с моей зарплатой и всеми казенными деньгами нет. Украли! Села на ступеньку, рев стоял на весь магазин, собрались покупатели, сердобольные начали успокаивать, отпаивать газировкой, скидываться — собрали даже больше нужной суммы. Возвращаюсь вечером домой. Кошелек в прихожей на тумбочке оставила. © Подслушано / Ideer
- В 1968 году, когда мне было 16 лет, я устроился на работу в хозяйственный магазин. На первую зарплату купил своей девушке флакон духов Chanel № 5 и повел ее в пиццерию. После этого у меня осталось 39 центов. © Unknown author / Reddit
- В школе нам предложили подработку в выпускном классе — уборку парка от листьев. Со своей первой зарплаты, а это был 1995 год, я купил 3 банки консервированных ананасов. Ну очень хотелось! Специально поехал на рынок около вокзала. Две банки с удовольствием съел, одну отдал родителям. Остальное потратил осенью, когда пошел в секцию карате. Купил кимоно и заплатил месячные взносы. © VladimirSeverov / Pikabu
- Свою первую настоящую зарплату я почти полностью потратил на суперкрутое кожаное пальто. Мой друг работал в магазине модной одежды и сказал, что выбил мне скидку в 50%. Не думаю, что это было правдой, тем более, что тогда все равно шли распродажи. Тем не менее, оно сидело на мне отлично. В чем мне точно помог друг — он спрятал это пальто в глубине зала, чтобы его никто другой не купил. В общем, оно досталось мне и я ношу его до сих пор — а ведь прошло уже более 20 лет. © Ruggiard / Reddit
- Был у меня однокурсник, сын богатого папы. Жил в своей квартире и искренне спрашивал: «Вы зачем снимаете? Купить же можно!» На третьем курсе он с отцом поссорился. Ну тот сынка и отправил на вольные хлеба. Наконец-то приходит ему первая зарплата. И вдруг оказалось, что она меньше суммы, которую он раньше за месяц спускал на развлечения. Заодно выяснилось, что холодильник не сам заполняется. Было очень странно и смешно наблюдать, как наш понтярщик в фирменных шмотках жалуется, что рис и гречка такие дорогущие. © Подслушано / Ideer
- С первой зарплаты я купил домой чайный сервиз, набор ложек, вилок и тарелок. Замучился искать сервиз из каленого стекла, а мама потом вытаскивала все это только для гостей и по праздникам. А в обычные дни продолжала пользоваться алюминиевыми столовыми приборами и треснувшими тарелками. © Атеми / ADME
- Я донашивала одежду за старшим братом. В школе надо мной посмеивались. Мать на просьбы купить что-то современное отвечала: «Заработай и купи!» Вдруг наконец-то подвернулась работа. Я пробегала все лето почтальоном. И тут выяснилось, что на эти деньги я могу купить не только джинсы и кроссовки, но и проигрыватель для пластинок. Это был 1981 год. © Жейси / ADME
Да уж, первую зарплату и сделанные на нее покупки бывает нелегко забыть. Это же целая веха — фактически начальный этап взрослой жизни! Интересно, а что вы приобрели на эти деньги? Расскажите об этом в комментариях к статье.
Комментарии
Первую зарплату потратила на продукты и вещи для ребёнка, так как к тому времени была уже замужем и с ребёнком.
Я в 14 лет принесла первую зарплату. Мне купили синий плащ, а остальное потратили на хозяйство и школьные принадлежности и форму. Заказали в ателье. Сама эскиз рисовала.
Уже была замужем, когда получила первую зарплату. За день работы получила сколько муж за месяц. Купила компьютер и оплатила поездку к морю всей семье. Муж почувствовал себя униженным, и очень скоро мы мирно развелись 🫶🏼