16 человек, которые шли в салон за красотой, а получили историю для стендапа
Что остается делать после не особо удачного визита в салон красоты? Пожалуй, просто переводить дух и заодно выкладывать в сеть фото или рассказывать байки о своих приключениях с непрофессиональным парикмахером, чересчур креативным мастером маникюра или слишком общительным массажистом. Именно так и поступили герои нашей статьи.
«Стрижка, которую я показала парикмахеру, и результат ее работы»
Когда чуть не заставили доплатить «за сложность»
- У меня короткая стрижка. Чтобы вид не терялся, ее нужно обновлять каждый месяц. Срок подошел, когда я была в командировке в другом городе. Зашла в салон той же сети, куда хожу дома, показываю фотографию, как должен выглядеть затылок, и меня начинают убеждать, что у «девушки на картинке» волосы совсем другой текстуры, на моих так не получится и вообще это очень сложная работа, надо будет за сложность доплатить. На картинке была я — специально на такой случай сфотографировалась, когда стриглась в прошлый раз. Волосы никак не изменились за месяц, но попытка набить себе цену прямо развеселила. © Подслушано / Ideer
«Мне, наверное, больше всех не везет с парикмахерами»
«На первом фото — то, что я просила. На втором — то, что получилось. Никогда не была в таком шоке после маникюра»
Был парикмахер, стал психолог
- Пришла я на стрижку и покраску. И тут моя парикмахер мне сообщает, что решила осваивать новое дело и помогать людям. Я подумала, что она собирается стричь бесплатно или что-то в этом духе, дело-то хорошее... Не тут-то было! Она, как оказалось, прошла курс у какого-то коуча, который раскрыл ей глаза. За 5 часов работы в группе с коучем она «научилась психологии». Так вот... Анечка больше не будет стричь и красить, она будет нести добро и помогать решать нам, людям, проблемы. Аккаунты она уже в сетях завела, видео записала и набирает клиентов. Уже имеет троих. Из образования у нее — училище по направлению «Парикмахерское дело» и 5 часов тренинга. Я уже неделю под впечатлением. А парикмахер-то она отличный, но, видимо, придется искать нового. © Подслушано / Ideer
«Первое фото сделал мой парикмахер, чтобы показать мою новую стрижку и цвет волос. Второе я сделала сегодня, когда поняла, что скрывают эти кудри»
«Я заплатила за это и даже на чай оставила. Наверное, потому, что я слишком мягкий человек»
- Я показала мастеру оригинальную фотографию. На втором фото — то, что в итоге получилось. В общем, я отдала за это 55 долларов и еще 15 оставила на чай. Не стала ругаться. Просто решила, что больше туда не пойду. © chyanned / Reddit
Когда массажист обожает посплетничать
- Есть у меня массажист. Не просто хороший — волшебный. Спину вправит, мышцы уговорит не болеть — золото, а не человек. Я бы даже его в друзья добавила, если бы... он не был таким болтливым.
Он не просто болтливый — он сплетник уровня подъездной бабушки с биноклем. Начинает массаж с фразы: «Ты не представляешь, кто ко мне вчера пришел!» — и все, поехали. Пока он мне копчик разминает, я уже знаю, у кого из его клиенток муж изменяет, кто сделал попу, но сказал, что спортом накачал, кто нарастил волосы, а теперь не может спать на спине. А если ты хоть раз случайно скажешь: «Серьезно?!» — все, он это воспринимает как приглашение к подкасту. Иногда он так увлекается рассказами, что, кажется, забывает, зачем я вообще пришла. А если молчать — он обижается: «Ты чего такая тихая сегодня?» И ведь голос у него громкий — слышно за дверью, и теперь весь коридор, наверное, в курсе, что у меня «зажим под лопаткой и подозрительно молчаливая энергетика».
Вот и лежу я там, мечтая только об одном — тишине. Чтобы ни про любовницу клиента, ни про соседа по даче. И главное — я все это уже слышала, несколько раз, в разных вариациях. Но спину он делает идеально. Поэтому пока терплю и улыбаюсь, но думаю о поиске нового массажиста. © Подслушано / Ideer
«Неужели так сложно сделать окрашивание в стиле „волосы русалки“?»
«Вьющиеся волосы: ожидание и реальность»
«Я попала в ловушку косметологов»
- Немного увеличила губы, исправила асимметрию и добавила объема своей супертонкой верхней губе. Сначала я была очень довольна, постоянно разглядывала себя в зеркале, делала селфи чаще, чем обычно. А потом я привыкла и мне губы уже не казались красивыми, как будто они снова превратились в ниточки, хотя прошло пару месяцев всего. Решила еще чуть-чуть добавить объема. Снова радость, счастье на несколько месяцев, а потом опять не то. В итоге я не заметила, как превратила свои губы в пельмени. Я реально упустила эту грань, когда они были нормальными. Смотрю на себя и не понимаю, как я могла это сделать и почему косметолог вовремя меня не остановила? Почему окружающие не сказали, что это перебор? Все подруги тоже молчат. © Подслушано / Ideer
«Заказывал стрижку, как на фото слева, подстригли, как на фото справа»
«Стрижка, которую я хотела, и та, которую я получила»
- У меня через 2 дня важное собеседование. А я похожа на снежного человека. © Top-Concentrate5157 / Reddit
- Надеюсь, вы за это не заплатили. © Unknown author / Reddit
Подобрать хорошего мастера бывает непросто
- Как же бесят неграмотные и некомпетентные парикмахеры! Они мало того, что не знают элементарных аспектов своей работы, так еще и навязывают «псевдофакты» клиентам! Прошу длину не трогать. Она: «Ну, я срежу чуть кончики, чтобы росли лучше». Я объясняю, что волосы растут от корней, и стрижка на скорость роста никак не влияет. Она: «Ой, что вы понимаете, я в этом деле много лет! Будете жалеть волосы — вообще расти не будут». И это была мастер с уймой дипломов, в якобы элитном салоне. © Подслушано / Ideer
«Сказал парикмахеру, чтобы он постриг меня на свое усмотрение. Кажется, он немного переборщил. Мне 39 лет, и я как-то стесняюсь носить подростковую стрижку»
Голод — не тетка
- Записалась к парикмахеру, объяснив при этом, что времени будет в обрез. Она сказала: «Успеем, не волнуйся». Мало того, что она пришла спустя 40 минут, так еще и, накрутив при этом ровно два локона, выдала: «Я так проголодалась! Мастер не может работать на голодный желудок, пойду поем». И ушла. Вот меня интересует, бывает ли голод настолько сильным, что прямо в обморок сейчас упадешь, если не перекусишь? Я еще просидела минут 10, поблагодарила и ушла. © Подслушано / Ideer
Вот действительно! Приходишь к специалисту за красотой, а уходишь, мягко говоря, не с тем результатом. А вы сталкивались с подобными ситуациями? Давайте вместе обсудим их в комментариях к этой статье.
