16 человек, которые шли в салон за красотой, а получили историю для стендапа

Не очень поняла, что происходит. Она хотела шегги (или это волчья стрижка - не суть), получила что-то невнятное и не уложенную челку. Но при этом печалится, что у нее будет длина до подмышек после исправления, хотя была до пояса в самом начале. Т.е. изначально она хотела шегги длиной ниже лопаток и при этом еще не выглядеть как снежный человек????? Так себе план.