15+ комиксов о том, как выглядит изнанка популярных профессий

4 часа назад

Как было бы здорово, если бы работа приносила нам не только деньги, но и сплошные приятные эмоции! Но увы, в действительности все оказывается не так просто. В этих комиксах мы попробовали показать, что скрывают за ежедневной улыбкой представители разных профессий. Поверьте, свои подводные камни есть и в работе психологов, и грумеров, и массажистов.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Психолог

Преподаватель

Удаленщик

Врач

User67452
3 часа назад

-Доктор, когда я делаю вот так, у меня болит!!!
-Не делайте так.
-Доктор! Вы волшебник!

Программист

Pantika
1 час назад

ну нет. программисты не лазят под столами и не сортируют провода. Для этого есть оспециально обученые люди, тех.поддержка например. В ИТ множество направлений и специальностей. Программисты не чинят компы, сис.админы не пишут код, кабельные сети не управляют правами, админы серверов не лезут в маршрутизаторы.

Соцработник

Юрист

User67452
3 часа назад

Года на два это же замечательно, регулярно можно денег поулчать!

Ветеринар

Lena L
3 часа назад

И тут тоже. Ветеринар по мелким домашним и по домашнему скоту - это разные специализации. Вы бы еще корову нарисовали.

Пилот

Данил Даньянов
1 час назад

Оба картики реальность, пилоты могут поставить автопилот и попивать чай, и смотреть в приборчик, а во втором уже подготовительная, что пилот квалифицированный и точно годный для управлению транспорта.

Санитарка

Lena L
3 часа назад

Т.е. в реальности санитарки не моют полы, а утешают пациентов? А кто полы моет? Нарисовали бы медсестру, которая надеялась помогать врачам, а в итоге работает буфером - помогает пациентам не злиться на врачей.

Работник ресторана фастфуда

Lena L
3 часа назад

Ну, тут он сам виноват. Он пошел в ресторан работать за деньгами. Если бы ему нужно было время, пошел бы ... Да хотя бы и в бухгалтерию. Я успевала и к занятиям подготовиться и поспать на рабочем месте. Уйду за стеллажи и прикорну на полчасика.

Репетитор по иностранному языку

Секретарь

Злой Доктор
18 минут назад

Работаю в большой клинике и когда вижу, как вламывают секретарь главного и делопроизводитель, мне их искренне жаль. Документооборот огромный, посетителей куча, как свои сотрудники, так и жалобщики, представители органов и т.д. Им не то, что кофе шефу готовить, в туалет сходить некогда.

Официант

Грумер

Массажист

Злой Доктор
16 минут назад

Если в государственном учреждении, работа реально сложная физически. И пациенты очень разные. И по физическому состоянию, и по психическому.

Свадебный фотограф

Археолог

Организатор мероприятий

Да уж, в каждой профессии действительно есть моменты, о которых даже не догадываются окружающие. Наверняка и вам тоже есть что рассказать о своей работе. Если готовы поделиться наболевшим, ждем вас в комментариях к этой статье.

Alice “DeRZKaЯ” Labeled
3 часа назад

Я контент-менеджер. И многие до сих пор не знают, что это за профессию, сразу спрашивают: "А что ты продаёшь?" А я не продаю, я многофункциональный работник с сайтами: от заполнения каталога, до работы с версткой и внешними сервисами.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Pantika
1 час назад

Я работаю в операционной информационной безопасности. Все думают, что я расследую кибератаки и ловлю хакеров, а на самом деле я создаю учетки, меняю пароли и раздаю/отбираю всякие права в программы :( никакого экшена :(

Амбидекстров Пипидастр
3 минуты назад

Работала переводчиком в международном отделе крупной организации. Нас шпыняли, как котят. "Девочки, чашки помойте и кофейку сделайте", "Девочки, такси срочно вызовите" и т.д. До сих пор вспоминать неприятно. Это точно не то, что представляют студенты, поступающие в иняз.

