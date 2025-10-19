У меня есть несколько таких. Только дырка не круглая а ромбообразная.
12 популярных когда-то вещей, при виде которых градус ностальгии просто зашкаливает
Многие вещи, которые были популярны еще пару десятилетий назад, современной молодёжи кажутся настоящей диковинкой. Телевизионные программки, пружинки, CD-плееры и счастливые билетики теперь можно увидеть разве что только в музее. Мы решили вспомнить, какие штуки раньше можно было увидеть на каждом углу, а сейчас они вызывают скупую ностальгическую слезу.
Пододеяльники с вырезом
Такие пододеяльники до сих пор встречаются у некоторых запасливых людей. Но так как спальное белье уже пару десятков лет шьют по другим стандартам, обнаружить этот раритет с каждым годом становится все сложнее. По одной из версий, ромб в центре пододеяльника вырезали в целях экономии: из этих кусочков ткани потом шили наволочки. Такие пододеяльники, конечно, вызывают острые приступы ностальгии, но дырка посередине была настоящим бермудским треугольником для носков, всякой мелочевки и даже хвостатых непосед.
- В первую секунду меня накрыл приступ ностальгии, но потом я представила, как я буду постоянно и безуспешно выковыривать оттуда кошку, и благодарно погладила свой пододеяльник на молнии. © DoraLuisa / Pikabu
Счастливые билетики в транспорте
А я помню что на счастливый билетик надо было загадать желание и съесть, чтобы исполнилось.
Еще пару десятков лет назад за счастливыми автобусными и троллейбусными билетиками охотилась не только малышня, но и взрослые. Нужно было лишь внимательно изучить шесть цифр, и если сумма трех первых была равна сумме трех вторых, билет следовало разорвать пополам и выкинуть клочки через плечо, загадав желание. Не слишком разумно, но чего только не сделаешь ради удачи.
Некоторые пассажиры не рвали счастливые билеты, а брали их домой и коллекционировали. С появлением транспортных карт и систем безналичной оплаты этот обычай канул в лету. А жаль. С другой стороны, рвать транспортную карточку на удачу — дело расточительное.
Пружинки-слинки
Очень много применений было для таких пружинок. Например: салфетница, кашпо, ёлочные гирлянды, игрушка для зверюшек и прочее. Главное проявить фантазию.
К сожалению, век многих игрушек недолог. Пару месяцев родители увлечённо скупают очередные новинки, поддаваясь на мольбы и уговоры детей, а потом игрушки бесследно пропадают с прилавков. Одно время вся ребятня поголовно сходила с ума по пружинкам. Правда, было не очень понятно, что с этой красотой делать.
В рекламе говорили, что слинки могут красиво перетекать вниз по ступенькам, но, видно, мы что-то делали не так — и буквально через пару минут пружина безнадежно путалась. Еще слинки перегоняли из одной руки в другую. В общем, варианты взаимодействия с игрушкой были удручающе ограничены, и большинство пружинок отправились пылиться куда-то на антресоли. Теперь компанию им составляют спиннеры и поп-иты. Ну, хоть не скучно беднягам.
Телепрограмма в газете
В начале 2000-х уже далеко не все выписывали журналы и газеты, но вот телепрограмма обязательно была в каждом доме. Некоторые особо дотошные товарищи внимательно штудировали ее и отмечали ручкой программы и фильмы, которые обязательно нужно было посмотреть.
Самый большой кошмар любого подростка — когда любимый сериал совпадал по времени с передачей или фильмом, которые хотели посмотреть взрослые. А вообще с помощью программки и ручки можно было составить себе четкий план на вечер. Никакого бессмысленного перелистывания каналов!
Распечатка фотографий после отпуска
Представить себе отпуск, да и просто домашний праздник без пленочной «мыльницы» в те времена было просто немыслимо. А после этого нужно было еще проявить пленки и напечатать все фотографии. Некоторые семейства посвящали каждой поездке отдельный альбом.
Когда в дом приходили гости, на стол выкладывалась целая стопка талмудов, чтобы друзья могли полюбоваться на заморские диковинки и радостное семейство на фоне живописных видов. Просмотр снимков мог занять не один час. Воистину, в те времена у нас были железные нервы.
Сказки по телефону
Не во всех городах существовала такая телефонная служба, но те счастливчики, у которых она была, могли не только узнать точное время или заказать будильник, но и послушать сказку. Услуга была платной, поэтому слушать сказки бесконечно родители не разрешали. Но раз в месяц или по большим праздникам можно было побаловать себя. Не то чтобы произведения по телефону звучали иначе, чем на пластинке, — но сам факт, что ты можешь позвонить по определённому номеру, и тебе начнут рассказывать какую-то историю, воодушевлял.
Выбивалки для ковров
Раньше по весне дворы многоквартирных домов расцветали яркими красками. Не то чтобы пышно зацветали деревья или распускались кусты — просто во время весенней уборки все рачительные хозяйки вытаскивали на чистку ковры.
Изделия развешивались на турниках, заборах, скамейках и воротах, после чего дамы вооружались выбивалками для ковров. Правда, такие инструменты хранились не в каждом доме, и некоторым женщинам приходилось орудовать веником. Чистка ковра была делом тяжелым, пыльным и не слишком-то приятным, так что даже удивительно, что никто не пытался случайно забыть коврик от греха подальше на турнике.
Рекламные постеры из журналов
Плакаты с изображением любимых звезд киноэкрана и музыкальной сцены, которые можно было вырезать из журналов, любили не только подростки. Вообще большая фотография яркой личности могла украсить любое помещение. Не слишком раритетные образцы можно было обнаружить в туалетах — они частенько закрывали несимпатичный стенной шкаф и придавали некоторую изысканность этому помещению. Еще с помощью плакатов маскировали потертые двери и обшарпанные шкафы. Одна печаль — старшее поколение обычно сурово хмурилось, когда обнаруживало постеры на оклеенных обоями стенах.
Видеосалоны
До появления крупных сетей кинотеатров все новинки можно было посмотреть в видеосалоне. Обычно это была большая комната, где у одной стены стояла тумба с телевизором и видеомагнитофоном, а напротив нее располагались стулья.
Билет в видеосалон, конечно, стоил дороже, чем пышки или мороженое, зато здесь можно было посмотреть известные боевики и научно-фантастические фильмы. Именно сюда радостно сбегалась прогуливающая уроки школота. И тепло, и классные фильмы показывают.
Таксофоны
Мы с мамой ездили за 10 остановок от дома, чтобы позвонить родственникам в другой город. И там появилось объявление - звонок по телевизору. Это когда звонишь по телефону, а по телевизору смотришь на собеседника. Я тогда подумала - вау, круто, неужели так бывает! Мы так и не попробовали, у наших в их городе не было такой услуги. А теперь вот бери свой телефон и хоть как звони, хоть поболтать просто, хоть по телевизору. Но с родственниками теперь почти не созваниваемся.
До появления мобильных телефонов таксофоны были отличным способом связаться с кем-то, если ты не дома. Поэтому все важные номера телефонов обычно заучивали наизусть. Телефонные будки стояли практически на каждом углу — жаль только, что некоторые автоматы безжалостно съедали монеты.
- Родители неохотно отпускали меня гулять с подружками и только под клятвенное обещание, что раз в полчаса я буду звонить из таксофона. Буквально за пару недель я выучила наизусть расположение всех будок в нашем районе, а приятельницы только утомленно закатывали глаза, когда я резво рысила к очередной.
Плетеные рыбки
«Эта рыбка по сей день у меня в ванной сушится»
Такие украшения можно было найти не в каждом доме. Дело в том, что рукодельники делали их из пластиковых трубок для капельниц и другого медицинского инвентаря. Поэтому рыбки, совы и другие фигурки обычно приезжали вместе с выписавшимся из больницы человеком. Эти поделки потом вешали на ручки сервантов или привязывали к зеркалу заднего вида в автомобиле.
Чтобы рыбки выглядели поярче, их обычно раскрашивали йодом, зеленкой и прочими подручными материалами. А еще рыбки приятно пружинили в руках, и у них задорно тряслись витые хвостики.
- Я так завидовала владельцам этих рыбок. У меня не было. © LiSaViRu / Pikabu
Пластиковые музыкальные шкатулки
Когда появились первые ларьки со всевозможными игрушками и сувенирами, одним из самых популярных подарков на все случаи жизни стала музыкальная шкатулка. Выглядели эти коробочки нарядно — уж очень ярко блестел пластик, — а стоили недорого. Чаще всего на прилавках лежали шкатулки в форме одного или двух сердец. Такую штуку можно было подарить и родителям на Новый год, и барышне на день рождения. Шкатулки обычно исполняли какое-нибудь классическое музыкальное произведение.
А какую бы вещь вы добавили к нашему списку? Может быть с ней у вас связана какая-то забавная история? Делитесь в комментариях.
Когда отец повесил это в комнате, мама долго возмущалась. Сова светила так сильно, заменяла ночник. Постепенно привыкли. Даже в новую квартиру перевезли.