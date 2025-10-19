12 популярных когда-то вещей, при виде которых градус ностальгии просто зашкаливает

Еще пару десятков лет назад за счастливыми автобусными и троллейбусными билетиками охотилась не только малышня, но и взрослые. Нужно было лишь внимательно изучить шесть цифр, и если сумма трех первых была равна сумме трех вторых, билет следовало разорвать пополам и выкинуть клочки через плечо, загадав желание. Не слишком разумно, но чего только не сделаешь ради удачи.

Некоторые пассажиры не рвали счастливые билеты, а брали их домой и коллекционировали. С появлением транспортных карт и систем безналичной оплаты этот обычай канул в лету. А жаль. С другой стороны, рвать транспортную карточку на удачу — дело расточительное.