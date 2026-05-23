20+ трогательных историй и фото о том, как случайные ошибки подарили улыбку и надежду

Все мы совершаем ошибки. Главное — не опускать руки и видеть во всем светлую сторону. Ведь порой ошибки приводят к чему-то хорошему, доброму и дарят новую надежду. Кто-то, перепутав этажи, находит новую работу, а кто-то, отправившись в неудачный поход, встречает свою любовь. Иногда наши ошибки просто дают нам повод улыбнуться и сделать еще одну попытку.

В связи со скорым прибавлением в семье у сестры я окунулась в захватывающий и упоительный мир онлайн-барахолок. Сестра нашла шикарную коляску: отличное состояние, смешная цена и совсем рядом со мной. И поехала я за покупкой. Коляска действительно была замечательная за свои деньги. Новая такая стоит в несколько раз больше — мы уже успели поахать над ценами. Дома будущая бабушка, оглядывая обновку, заинтересовалась тормозами. А они не нажимаются. Мы их и так, и эдак, а они никак. В общем, приуныли мы с бабушкой и пошли к дедушке. Дедушка с умным видом потыкал в педальку, поулыбался и притащил смазку. Два пшика — и тормоза исправны. Так же починились и плохо крутящиеся передние колеса. В общем, отличное приобретение оказалось. © LetMeBee / Pikabu Танька только что у моей сестры была годовалая дочка, когда мы с папой приехали к ней. ребёнок был воспитан котами, боялась одной коляски. папа посадил внучку в коляску, и девочка перестала хныкать. оказалось, сестра неправильно ее в коляску сажала. после эта коляска стала любимой. Ответить

«Напортачила с выпечкой и так на себя разозлилась, что решила заново все приготовить вместо того, чтобы идти спать. И со второго раза у меня получилось!»

Я занимаюсь закупками на предприятии, и мне сделали запрос на заказ, который я не выполнила, потому что забыла про него. Бывает, замоталась. Потом получаю звонок от перепуганного инженера: «Ты уже отправила заказ?!» Честно ответила: «Нет, сейчас отправлю». А он радостно выдает: «Не отправляй, мне нужно переделать запрос, в нем ошибка». Вот так моя забывчивость превратилась в плюс. margaryta_yudova3791 Руконожка Ай-Ай только что О, тоже такое было. В конце января отправила заказ нашим постащикам на ленту для этикеточной машинки.

Заказ ушел, но завис, потом была очередная ближневосточная заваруха, а когда утихло - машинка испустила дух после 20-летней беспорочной службы.

В итоге мне заказали новую модель и лента к ней нужна другая) Ответить

Как-то зазевался и сел не на ту линию. Пока возвращался, случайно столкнулся с двумя бывшими одноклассниками, и мы отлично поболтали. Классно все сложилось. А если бы не моя ошибка, мы, наверное, никогда и не встретились. © SomeFoolishEntity2 / Reddit

Пару лет назад случайно снял трехсекундное видео. Просто ошибся, нажав на значок видеокамеры вместо фотокамеры. Решил сразу не удалять и на пару лет о нем забыл. И вот на днях случайно наткнулся на видео в галерее и решил замедлить. По итогу у меня получилось пять-шесть кадров взлетающей бабочки желтушки степной. Я ее назвал: бабочка — Юлий Цезарь. Если посмотреть внимательно, она три дела выполняет одновременно: и крыльями взмахивает, и хоботок сворачивает, и лапки-«шасси» убирает в полетное положение. © babochkipriazovy / Pikabu

«Все иногда делают ошибки. Главное — правильно на них реагировать»

Уволился и долго сидел без работы — не мог найти ничего путного. Мне позвонил старый знакомый и сказал, что у него есть друг, которому требуется такой специалист, как я. Мы созвонились с этим товарищем, обсудили адрес, место встречи и время. Пришел туда, зашел в приемную директора и сказал, что я по поводу устройства на работу. В результате все прошло хорошо, и меня взяли. Каково же было мое удивление, когда мне через неделю позвонил тот самый мужчина, с которым мы договаривались о собеседовании. Спросил, куда я пропал и почему не пришел на собеседование. Оказалось, что я ошибся этажом и устроился работать в совершенно другую компанию, к другим людям. У них был офис на третьем этаже, а у него — на втором. © pikivikipikiviki1419 / YouTube Танька только что у нас так в компанию не того Дениса взяли, правильный пришёл лет так 5 спустя. тоже хотела, чтобы знакомого взяли на работу. чуть другого не взяли. перепутал технический директор. Ответить

Меня три года подряд по телефону поздравляла с Новым годом незнакомая женщина. Каждый раз, прослушав пожелания, я говорила: «Спасибо, но вы ошиблись номером!» На четвертый год я уже сама ждала звонка от этой позитивной дамы, но она, увы, не позвонила. И вот спустя шесть лет — снова звонок от нее. Женщина тут же поняла, что ошиблась номером, а я говорю: «Ой, я так по вам соскучилась! Где ж вы пропадали?» И мы обменялись пожеланиями. Надеюсь, и в этом году позвонит. © Rozzzzz / Pikabu

Брату моей девушки очень нужны были деньги, и я решил парню помочь. Предложил небольшую подработку: присмотреть за моим котом. А девушка из-за этого вспылила, и мы неожиданно расстались. Сначала переживал, а потом понял, что отношения у нас на самом деле не складывались. Но я был влюблен по уши и ничего не замечал. Так что нет худа без добра. © NewToThis-27 / Reddit Старшая сестра Злючка только что Эй, так не честно! Что с котом? Его не бросили? Ответить

«Ошиблась, сажая тыкву. Немного смекалки — и теперь у меня подрастает урожай „летающих“ тыкв»

Шла на встречу с клиентом, и меня окропил голубь. Причем очень смачно: попал прямо на белую рубашку. Встречу начала с того, что заявила: «Видите, нашу встречу одобрил голубь! Вот это его одобрение. Может, сразу подпишем договор?» Посмеялись. В итоге встреча прошла очень успешно. ratio_taro Танька только что меня как-то весной голубь "обрадовал", хорошо, что была в солнцезащитных очках, иначе еще бы и в глаза попало Ответить

Проработала в одной компании 11 лет. Условия там были не ахти: зарплата минимальная, никаких бонусов. Но мне все время казалось, что надо еще чуточку потерпеть, и меня обязательно заметят. А потом и оклад повысят. Даже и не думала менять работу, а потом меня неожиданно сократили. И, о чудо, я смогла найти отличную работу, да и начальник у меня потрясающий. Прекрасно понимаю, что, если бы не то увольнение, я никогда не рискнула бы уйти из компании. © Reddit

«Купила бисер неправильного цвета и размера. Зато теперь у меня есть такой дракоша»

После 9-го класса я хотел поступить в технологический колледж на дизайнера одежды, но отец забыл отнести мой аттестат в учебное заведение: меня в тот момент в городе не было. Из-за этого я пошел в 10-й класс в другую школу, там познакомился с изумительным учителем ИЗО, сын которого научил меня рисовать. После этого я поступил на архитектора в университет, но меня отчислили из-за прогулов. Решил поступить в другой универ на градостроителя. В группе познакомился с девушкой, в которую влюбился. Теперь у меня хорошая работа в строительной компании, я уже семь лет живу с любимой женщиной, и мы растим дочку. © Сетт / YouTube

Первое свидание после полутора лет одиночества. Перенервничала — три раза переодевалась, накрасилась, смыла, накрасилась снова. Пришла в кафе — он уже сидит. Симпатичный, улыбается. Я сажусь, официант подходит, я от нервов говорю: «Мне, пожалуйста, латте и... и бизнес-ланч». Бизнес-ланч. На первом свидании. В восемь вечера. Он смотрит на меня. Я смотрю на него. Потом он говорит: «Я тоже возьму». И заказал. Мы ели бизнес-ланч на вечернем свидании и смеялись. © Карамель / VK Elenaki Kavardaki только что Я как-то от волнения заказала кофе и "что-нибудь запить". Ответить

«Ошибся, когда делал кадр, но результат получился довольно интересным»

Дочь за ужином заявила, что в школу надо принести поделку из отходов. На завтра. Впопыхах до ночи клеили платье из пакетов, а что делать? Больше дома ничего не было. На следующий день звонит классная и говорит: «А вы знаете, что ваша дочь заняла первое место в конкурсе?» Оказывается, у них было дефиле, то есть надо было сделать именно одежду. Вот мы молодцы. Но все эти поделки я до сих пор не жалую. ADME

Занесла меня нелегкая в туристический поход по горам, к которому я совершенно не был готов. Меня на эту авантюру уболтали. Шли группой, и к середине перехода я уже еле ноги волочил. Но в команде оказалась одна девушка, которая помогала мне тащить рюкзак, предлагала воду и всячески подбадривала. Это было сто лет тому назад, сейчас мы с этой девушкой женаты и счастливы. © GTAinreallife / Reddit Jelena только что Девушка помогла тащить рюкзак ослабшему парню и в итоге стала его женой- так он нашёл плечи, на которые можно возложить семейные обязанности. Ответить

«Что-то пошло не так, и на одной цветной капусте не сформировался кочан. Вместо этого вырос целый куст из листьев. Хотела ее выбросить, но вспомнила, что листья тоже можно есть. Теперь мы их запекаем, и это просто объедение!»

Купила я прошлым летом футболку для предстоящего отпуска. Она была ярко-желтого цвета, почти неонового, и мало сочеталась с чем-либо из моего гардероба. Ну купила и купила. После отпуска я закинула ее в стирку, и по неизвестной причине футболка окрасилась в нежный салатовый цвет. До сих пор не понимаю, как это получилось. Ведь в стиралке не было одежды, которая могла бы «поделиться» цветом. Впрочем, теперь у нее более приятный оттенок — к счастью, она покрасилась максимально равномерно — и футболка лучше сочетается с другими вещами. А главное, у меня есть любимые летние штаны такого же цвета. © Zanchan99 / YouTube

Пришла на собеседование в государственную компанию. Интервьюировала меня комиссия из четырех человек, вроде все хорошо, но кадровик никак не могла найти мое резюме. В итоге меня все-таки приняли. Дело было в пятницу, а в понедельник я уже вышла на работу. А потом мне неожиданно позвонили и спросили, почему я не пришла на собеседование. Только тогда я поняла, что просто перепутала названия организаций: разница была в одну букву. В итоге я занимаю должность выше, чем та, на которую претендовала, и зарплата у меня больше. © КошкаМатрешка-п8б / YouTube Капитан Джек Воробей только что Ну, шоподелать, если фантазия на названия организаций хромает...) Ответить