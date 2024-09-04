18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые

В смысле, блин, какая-то левая баба поснимала со всех лифчики, и все, как покорные овечки, так и ходили?! Абсурд какой-то
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Пожалуй, ни одна свадьба никогда не проходит так, как запланировано. Всякое бывает: то гости учудят нечто эдакое, то жених с невестой перенервничают, то ведущий что-нибудь не то сморозит. Иногда во время бракосочетания случаются такие курьезы, что их за всю жизнь уже из памяти не сотрешь.
В смысле, блин, какая-то левая баба поснимала со всех лифчики, и все, как покорные овечки, так и ходили?! Абсурд какой-то
что это за шведский стол, что надо ждать, пока другие насытятся?
Наши бабули умеют отжигать не хуже нынешнего молодого поколения. А уж как шикарно они выглядели на пляжах во времена своей молодости — это просто песня.
Про ЗОЖника и не адекватного тестя, в оригинале ещё круче.
А бабуля, из последней истории, порадовала))