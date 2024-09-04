18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые

Истории
3 минуты назад

Пожалуй, ни одна свадьба никогда не проходит так, как запланировано. Всякое бывает: то гости учудят нечто эдакое, то жених с невестой перенервничают, то ведущий что-нибудь не то сморозит. Иногда во время бракосочетания случаются такие курьезы, что их за всю жизнь уже из памяти не сотрешь.

  • На выходе из ЗАГСа тетушка жениха обсыпала меня рисом и какими-то монетами, хотя мы просили так не делать, потому что выскребать крупу из моей прически и выковыривать из корсета платья — удовольствие ниже среднего. Когда моя сестра предъявила ей за это, тетка выпалила: «Она теперь под нашей фамилией ходить будет, вот пусть и привыкает по нашим порядкам жить!» Я, как об этом узнала, сразу же высказала все новоявленному супругу. А он отмазался: «Тетя с другого конца страны специально приехала на свадьбу единственного племяша, пусть развлекается». Ценой моего настроения в мой праздник?! Ну, спасибо. © inthismess / Pikabu
  • Подруга выходила замуж и узнала от будущей золовки, мол, мама жениха купила себе белое платье, чтобы быть королевой вечера. После этого невеста тайно разослала всем остальным немногочисленным гостям сообщение о том, что свадьба будет в неформальном стиле. Ее родители — люди с юмором, оценили задумку. И вот картина маслом: компания веселых людей в веселых нарядах и пышущая ненавистью ко всему миру тетка с «халой» на голове и в корсетном платье с пышной юбкой из фатина. Еще и банкет перенесли из городского кафе в ресторанчик в лесу, а потом ходили в этот лес фотографироваться. Это просто песня! Лучшая свадьба, на которой я была. © Миранда Буш / ADME
  • Я — свадебный фотограф. Позвонила барышня, сказала, что она от моей тети и ей нужно поснимать свадьбу. Я озвучил прайс со скидкой. Девушка опешила: «В смысле? Я от вашей любимой тети, о каких деньгах вы говорите?» Тут опешил уже я и переспросил, что было обещано моей родственницей? Оказывается, та гарантировала абсолютно бесплатную съемку, потому что мальчик я хороший и в детстве к тетушке бегал есть блины. Мой отказ снимать бесплатно девушка восприняла болезненно. А через час мне позвонила мама и, смеясь в трубку, рассказала, что ей набрала моя тетушка и жестко спросила: «Твой Саша что, фотографирует за деньги? Как так можно? Расстроил дочку подруги моей коллеги!» На это мама выдала родственнице курс «Мой сын не альтруист». С той поры я и мама считаемся неблагодарными, обращаться за помощью к нам не рекомендовано. © fayruzov / Pikabu
  • Я случайно попала в неловкую ситуацию. Меня пригласили на свадьбу. Я без задней мысли надела самое лучшее платье, что у меня было: с выпускного в университете. С цветом все нормально — оно было уверенно сиреневым, но с вышитым корсетом и шифоновой юбкой в пол. Невеста была в белом, но платье у нее оказалось очень простое. Ситуацию подогрела ее бабушка, которая прямо во время своего тоста сказала, что вот так должна выглядеть невеста, и показала на меня. Спасибо, бабуля. Нам обеим было неловко. © Marletka / ADME
  • Двоюродная сестра позвала меня на свадьбу в качестве подружки невесты. Все было замечательно, пока не появилась свадебный организатор. Эта мадам сразу же возмутилась моими татуировками и сказала, что их надо залепить пластырем. К счастью, жених осадил ее и заявил, что у меня крутые татухи, прикрывать их точно не надо. В день свадьбы эта женщина запихнула всех дам переодеваться в одну маленькую комнатушку. Я попросила ее помочь застегнуть платье, но вместо этого она расстегнула мой лифчик и просто стянула его с меня! Я была в шоке, а та не теряла времени: пошла к другим женщинам и тоже оставила их без лифчиков, заявив, что никто не должен их надевать. Моей бедной тете бюстгальтер был просто необходим, и на фото это очень заметно. Что это было вообще? © Horribleheadaches / Reddit
  • Я была на свадьбе подруги. Родственница мужа во время поздравления называла невесту другим именем, а когда ее поправляли, отвечала: «Да какая разница? Это не имеет значения!» Мы потом шутили: «Дорогие Дмитрий и как там тебя? Неважно! Поздравляем от всей души!» © shafranskaya / Pikabu
Королева-Ведьма
5 дней назад

В смысле, блин, какая-то левая баба поснимала со всех лифчики, и все, как покорные овечки, так и ходили?! Абсурд какой-то

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  • Я был на свадьбе, где мать жениха попросила поставить на танец матери и сына песню «I will always love you». Родители парня внесли большой финансовый вклад в бракосочетание, поэтому молодоженам было неловко ей отказать. Это был самый неловкий момент на свадьбе, который я когда-либо видел. Весь танец мама жениха смотрела ему в глаза чуть ли не плача. Я почти уверен, что все гости хотели сквозь землю провалиться. © Adventurous_Menu_249 / Reddit
  • Моя сестра выходила замуж в конце 80-х, с деньгами было туго. Тем не менее, родители жениха и невесты поднапряглись и всяких деликатесов достали. Так как на ресторан денег не хватило, свадьбу играли у нас дома, а родители жениха прислали тетку, чтоб помогла готовить. И готовила она, насколько я помню, довольно вкусно, но был один нюанс.
    Когда молодежь поехала в ЗАГС, родители стали выставлять угощения. Мама метала на стол все, что было. Вышла на балкон, вернулась — стол наполовину пустой. Куда все делось? Зашла на кухню, а там эта родственница-помощница убирает наготовленное обратно в холодильник. Мама к ней с вопросом:
    — Вы зачем так делаете?
    — А зачем столько всего?
    — Для гостей, свадьба все-таки.
    — Обойдутся. Сейчас вон время какое, нечего шиковать.
    Мама потащила все наготовленное обратно. Приехали молодые. Пока их встречали, зашли в комнату — опять треть стола пустая, а перед молодыми два одиноких салатика. И так всю свадьбу — мама выставляет, а та тетка обратно утаскивает в кухню, разговоры-уговоры не помогают. И ведь ничего себе в карман не положила, свои обязанности четко выполнила. Но сама практически ничего не ела и других обделить пыталась. В результате после двух дней свадьбы все холодильники и шкафы у нас и соседей были забиты жратвой. Хорошо, что эта тетка уехала. Мама велела звать всех гостей обратно: нечаянно получился еще и третий день. © val2590my / Pikabu
  • Были на свадьбе. И, наконец, наступил момент, когда невеста должна кинуть букет. Все уже стоят, приготовились. И тут бежит моя мама и кричит, перебивая голос тамады: «Алина, не надо! Дочка, не лови! Уйди оттуда! Да не нужна нам сейчас эта свадьба!» Все гости в осадок выпали. © Карамель / VK
  • Мою прабабку удочерили в конце 1800-х или начале 1900-х годов. Тогда эта тема была табу, о таком особо не распространялись. Даже сама прабабушка не знала, что мать и отец ей неродные. А прямо перед церемонией бракосочетания ее папа подошел к жениху и выдал: «А ты в курсе, что она приемная? Уверен, что все еще хочешь на ней жениться?» Жених без колебаний ответил: «Да!» Они с прабабушкой были счастливы в браке. Но когда я думаю об этом моменте, меня просто в дрожь бросает. © carthagodelenda1 / Reddit
  • Подрабатываю фотографом на свадьбах, так как основная работа сейчас на паузе. Люблю снимать, но иногда попадаются неадекватные заказчики, и я вспоминаю, почему я это бросила. Недавно была на свадьбе у красивой и вроде бы нормальной пары, но проблемы начались, когда гости стали дарить подарки. Ко мне подошел тамада и спросил: «А где ваш подарок?» Невеста увидела неловкую ситуацию, отогнала его, но потом и сама спросила, почему я ничего не принесла хотя бы ради приличия. Я не знала, что и ответить, отработала и с облегчением уехала домой. Фотки ей понравились, она обещала посоветовать меня своей сестре, но я, наверное, откажусь. © Мамдаринка / VK
  • Друзья пригласили нас с женой на свадьбу. Там было около 70 гостей. Нас рассадили за столики, на каждом стояли напитки и несколько бутербродов. Затем принесли еду в формате шведского стола. Сначала есть пошли родственники жениха и невесты. Они ели не торопясь, да еще и ходили за добавкой. Когда очередь наконец дошла до нас, еды почти не осталось. Мы с другими гостями за нашим столиком были злые и голодные, поэтому скинулись и заказали 4 пиццы и куриные крылышки в соседней пиццерии. Нам все быстро привезли. Мы сели есть. Люди за другими столами смотрели на нас и облизывались. Мы не жадные — поделились со всеми, кто попросил. Невеста вся источала недовольство нашим поведением, мол, мы им всю эстетику испортили своей пиццей. Ну не голодать же нам, да? © Adorable_Distance_15 / Reddit
  • Это был 2009 год. Моя лучшая подруга решила выйти замуж, устроив пляжную церемонию на другом конце страны. Не знаю, чем я думала, но упаковала в чемодан струящееся прозрачное белое платье и полетела. И только в отеле до меня дошло, что за дичь я творю. Я пошла искать торговый центр, но там были толпы народа, которые сметали всех на своем пути из-за «черной пятницы». Короче, не купила ничего. На следующий день я надела свое дурацкое белое платье, а сверху накинула гигантский вязаный зеленый свитер. Долго извинялась перед подругой за то, что пришла на ее свадьбу в белом. Она сказала, что ей не принципиально, но я все равно чувствовала себя ужасно. Весь день я не снимала свитер, хотя было довольно жарко, а подруга ржала надо мной и уговаривала раздеться. Ее нет уже 3 года, а я с тоской вспоминаю, каким светлым и добрым человеком она была. © TinyLittleHamster / Reddit
  • На некоторых свадьбах есть момент, когда говорят: «Если кто-то против бракосочетания, вы должны или сказать об этом сейчас или молчать вечно». И вот я была на бракосочетании, где мама жениха встала и сказала: «Я против этой свадьбы, потому что невеста беременна от другого мужчины!» Все ахнули. Сторона невесты знала, что это неправда, но мама жениха настаивала на своем. И тогда невесте пришлось прямо при всех рассказывать о том, что в детстве у нее была онкология, детей иметь она не может. Мама повернулась к жениху и выпалила: «Да она ж тебе не родит! Зачем тебе такая нужна?!» Жених признался, что не жаждет становиться отцом, его все устраивает. В итоге мамашу вывели из зала, свадьба продолжилась. © RottweilerBridesmaid / Reddit
  • Вспомнился небольшой трешачок на свадьбе друзей. Мать и отец жениха — люди простые, местами даже слишком. От выбора сына они были не в восторге. Мать на свадьбу пришла в одежде, в какой я не всегда рискну в ларек спуститься, отец выглядел чуть лучше. К сути. Застолье разгоняется, тамада начинает проводить легкие конкурсы для разрядки атмосферы. Один из них был таким: люди по очереди встают и называют прилагательные про жениха и невесту на первую букву своего имени. Например, если гостя зовут Олег, он может встать и сказать: «Обалденные», Лариса — «Любящие». Встают мать и батя жениха, Жанна и Юрий. И выдают: «Жалкие», «Юродивые». © AScholle / Pikabu
  • Я рос с матерью. Жили мы не шикарно, но обеспеченно, доходами не кичились, а старались направить их в покупку квартиры, машины, гаража. А вот родня невесты другая — им всем важны дорогие шмотки, телефоны, иномарки. При этом могут жить в квартире без ремонта (ее же никто не видит, а внешние понты дороже всего). Свадьбу на 70% я оплатил из своего кармана, 30% дала сторона невесты. И вот на бракосочетании несколько семей со стороны невесты презентовали нам однокомнатную квартиру, типа в складчину купили подарок. И только я, жена и моя мать (ну и вся родня невесты) знали, что квартиру моя будущая жена получила в наследство еще 1,5 года назад от одинокой дальней родственницы. Зато какой «красивый» жест перед моей родней — типа молодоженов обеспечили жильем. Хотя все прекрасно знали, что жить мы будем в моей личной, за свои деньги купленной и отремонтированной двушке. © Xktn / Pikabu
  • Один мой клиент — настоящий ЗОЖник. Адекватный, не лезет с рассказами, не читает лекции о полезной пище. Живет своей жизнью. Многие даже и не в курсе его увлечения. Жареное, жирное, майонезы всякие и все прочее не ест вообще. По фигуре, конечно, видно, но люди думают, что он качок с хорошей генетикой. Родители невесты и до свадьбы не понимали его образа жизни, но в руках себя держали. На свадьбе тесть начал лезть к жениху, мол, да поешь со всеми, не выкобенивайся. Жених вежливо отказался. Тут и понеслось. Сначала тесть начал в жениха салатами бросать с криком: «Ешь, или брезгуешь?» Родственники его блокировали, дальше он просто орал, что такой родни ему не надо и что нормальному мужику талия не нужна. Весело все прошло. © shiftalt / Pikabu
  • Мой свадебный букет пытались поймать 8 подружек. Я размахнулась и пульнула его со всей дури. Он отскочил от потолка и прилетел прямо в руки моей 82-летней прабабушки, которая сидела за столом! Прабабуля поправила прическу и выпалила: «А что, у жениха есть неженатые друзья?» Мы там все чуть со стульев не попадали от смеха.

Наши бабули умеют отжигать не хуже нынешнего молодого поколения. А уж как шикарно они выглядели на пляжах во времена своей молодости — это просто песня.

Комментарии

Уведомления
Виталий Vitales
5 дней назад

Про ЗОЖника и не адекватного тестя, в оригинале ещё круче.
А бабуля, из последней истории, порадовала))

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