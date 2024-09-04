18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые

Пожалуй, ни одна свадьба никогда не проходит так, как запланировано. Всякое бывает: то гости учудят нечто эдакое, то жених с невестой перенервничают, то ведущий что-нибудь не то сморозит. Иногда во время бракосочетания случаются такие курьезы, что их за всю жизнь уже из памяти не сотрешь.