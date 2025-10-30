15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
24 минуты назад
Что нужно, чтобы вывести из себя самого спокойного и терпеливого человека? Возможно, сверлить стену 5 лет подряд или предложить своему взрослому ребенку жилье в обмен на развод. Герои этих 15 историй столкнулись именно с такими, из ряда вон выходящими ситуациями, и мы поразились, как многие умеют долго и терпеливо мириться с выходками близких и незнакомцев.
- Отношения со свекрами у меня довольно натянутые. С мужем вместе уже 5 лет, в браке, но живем в однушке, купленной моей мамой. И тут свекр вдруг предлагает купить мужу дом, с условием, что он со мной разведется. Муж обескуражил, ответил ему, что мы и сами на дом заработаем, чем на таких условиях. Вот это победа! © Мамдаринка / VK
- Моя девушка делает всякую работу по дому, когда меня нет, а потом жалуется, что я не делаю ничего, только пылесошу. При этом она никогда не замечает, что я, например, убираю паутину или еще по мелочам шуршу. А еще я всегда мою посуду и убираю со стола после ужина. © Eckieflump / Reddit
- Ехал сегодня в троллейбусе. На другом конце салона сидела женщина и невозможно громко говорила по телефону. Ее слушал весь салон. В какой-то момент к дамочке вплотную подошла молодая девушка, уселась ей прямо на колени и начала громко ей рассказывать о том, как у нее кот заболел, что к врачу она записалась на понедельник, а то пятна какие-то непонятные на шее вылезли. Женщина сидела в шоке. Наконец-то убрав телефон от уха, она спросила, мол, зачем девушка так делает, и добавила, что ей совсем неинтересно слушать про это все. Ну та и ответила, что всему салону также неинтересно слушать ее болтовню. Я, конечно, не оправдываю эту девушку, но очень ее понимаю! © Мамдаринка / VK
- Жена — безумно ревнивый человек. Время от времени мучила меня моими контактами в телефоне, моими входящими и исходящими звонками и так далее. Чтобы не поднимать скандал, терпел, пояснял, кто это, кто звонил, почему. Однажды терпение лопнуло. Посадил ее рядом и прошелся по всем ее контактам в телефоне и социальных сетях, при этом специально начиная устраивать скандал и ревновать к каждому мужскому имени. Все это продолжалось часа два, не поленился. Теперь третий месяц тишина. © Подслушано / Ideer
- Пригласил меня мужик в дешевое кафе на свидание. Заказали еды. Спустя час заметила, как он из моей тарелки все доедает. А под конец свидания выдал, что ему не хватает денег. Я обалдела от такого. Сказала: «Что ж, печально», — и направилась к выходу. Так мужик вдруг сразу нашел деньги. И еще потом пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой жлоб даром уже не нужен. © Подслушано / Ideer
- Знакомые недавно жаловались, что у них сверху уже полгода не прекращается шум от сверления. Мои же соседи пошли еще дальше. Я даже не представляю, как можно столько времени проводить за этим сверлением. Но звук дрели я слышу по утрам, днем и иногда даже ночью, уже пять лет подряд. Я не преувеличиваю. И еще прикол в том, что никто не понимает, кто там живет. Двери не открывают, на площадке не появляются. Надеюсь, что еще немного, и я смогу его увидеть их через дырку в потолке, которую они со временем продолбит. © Мамдаринка / VK
- У моей мамы есть привычка — она будет повторять свой вопрос, пока ты не дашь ответ, который она хочет услышать. Вот пример нашей беседы:
— Хочешь морковку?
— Нет.
— Она ведь полезна для тебя.
— Нет.
— Почему нет?
— Потому что я ничего не хочу.
— Если ты не будешь ее есть — заболеешь.
— Это неправда.
— Да просто ешь уже ее и все!
— Хорошо. © whatiswrongwpeople / Reddit
- Моя жена для чего-то кладет пустые обертки от еды в кружки, где у нее еще осталось немного недопитого напитка. Потом мне всегда приходится выковыривать эту размокшую кашу из стаканов и чашек. Я уже не могу... © egvp / Reddit
- Начала снимать новую квартиру. И все хорошо, квартира хорошая, стоимость аренды терпимая, но хозяйка! Я еще такого не видела — каждый день названивает и спрашивает все ли нормально, просит скинуть фото квартиры. Прошло только 2 недели, а мне уже сегодня снилось, что хозяйка мне звонит и спрашивает про квартиру! Правда, потом я проснулась... от звонка хозяйки, которая спрашивала про квартиру! Пора съезжать. © Не все поймут / VK
- Разбила ТВ, когда мыла полы. Швабра соскользнула и прям в экран, смачно так, с хрустом, я аж присела от шока. Стою, как вкопанная, в голове только одно, что вот сейчас-то мне кранты, потому что я же буквально вчера на мужа ворчала из-за разбитого в очередной раз экрана телефона. А тут бах — и сама, с треском, в прямом смысле. Ждала, что он оторвется, скажет мне: «А помнишь, как ты мне вчера уши прожужжала?» А он приходит, смотрит, вздыхает и говорит: «Ну да ладно, главное, ты цела, это же просто техника». И обнимает еще. И вот в этот момент думаю, лучше бы поругал, хоть бы раз тоже вспылил, для баланса, а то даже неловко, что я одна в семье язык за зубами не держу. © Мамдаринка / VK
- На парковке у местного ТЦ ходит бабуля, просит деньги. Наличных у меня нет, но в машине болталось немного денег, сгребла что было и отдала ей. Посмотрела бабуля на монеты, выдала: «На кой мне твоя мелочь?» — и бросила их на капот машины. Вот так я поняла, что подавать не всегда стоит. Я, кстати, забрала свои монеты, я-то их заработала. © Ку-ку / ADME
- Когда родился первый ребенок, мы переехали поближе к свекрови, чтобы она нам помогала. Мне нужна была помощь, потому что я работала, хоть и из дома. И вот однажды, когда малышу было около 6 месяцев, муж принес ребенка от свекрови домой. Я взглянула на него и вскрикнула. Она зачем-то его подстригла, не посоветовавшись ни с кем из нас. © Diana Calvosa Scheinkman / Quora
- Моя семья совершенно наплевательски относится к моему времени. Они просто берут и говорят мне, что они или какие-то другие родственники приедут ко мне в гости через несколько дней. И они ждут, что я брошу все свои дела, чтобы показать себя хорошим хозяином. Это типа что-то само собой разумеющиеся. © Unknown author / Reddit
- У нас с подругой есть парни. И мы дружим парами. Но мы совершенно разные. На днях сидим все вместе, разговариваем. Подруга у моего молодого человека спрашивает: "Слушай, а ты куда уезжаешь завтра?" Он отвечает: "На день рождения к подруге..." После минутного молчания подруга переводит свой взгляд на меня и говорит: "И ты его просто так опустила?" Отвечаю: "А почему не должна?" И снова после минутного молчания она говорит своему парню: "Смотри, у нас так никогда не будет. И с другими девчонками ты тусоваться не будешь". В этот момент мой молодой человек крепко сжал мою руку и прошептал: "Спасибо, что у нас не так". © Не все поймут / VK
Фото на превью freepik / Freepik
