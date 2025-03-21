13 человек, чье терпение лопнуло, и они решили отыграться

На некоторых людей смотришь и возникает ощущение, что у них не нервы, а стальые канаты. Но нередко такие люди терпят-терпят, а потом такой ответ от них прилетит, что мало не покажется. Герои нашей статьи тоже долго мирились с чужими заскоками и выходками, но однажды не выдержали.