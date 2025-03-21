13 человек, чье терпение лопнуло, и они решили отыграться

Истории
1 час назад

На некоторых людей смотришь и возникает ощущение, что у них не нервы, а стальые канаты. Но нередко такие люди терпят-терпят, а потом такой ответ от них прилетит, что мало не покажется. Герои нашей статьи тоже долго мирились с чужими заскоками и выходками, но однажды не выдержали.

  • Муж очень любит оставить одну-две ложки еды в тарелке, убрать в холодильник со словами: «Потом доем». Сначала я выкидывала почти сразу, но получала на это недовольную моську и круглые глаза. Неделю копила его «потом доем», и в субботу это «потом» наступило. Гречка с печенью, картофель жареный, пельмени, пюре, полкотлеты в одной тарелке ему почему-то не понравилось. Но теперь либо доедает, либо накладывает, чтобы доесть. © Елена / Dzen
  • Месяц назад начала встречаться с парнем, он сразу предложил переехать к нему. Ну, я приезжая студентка, решила, почему бы и нет. Когда я зашла в квартиру, там, честно говоря, уютом не пахло, и я предложила сделать косметический ремонт. Дело в том, что я делаю ремонты, а для любимого человека и не жалко. В итоге починила все в квартире, за свои деньги поменяла входные двери. И тут вчера вечером подслушала, что он специально предложил переехать, чтобы я сделала ремонт, и сказал, что бросит меня сразу. Эту ночь еле вытерпела, а когда проводила его на работу, вернула все как было. Вот есть же наглецы, теперь он меня надолго запомнит. © Карамель / VK
  • В детстве я часто брала у мамы косметику, пока она не видит. Хотелось тоже чувствовать себя взрослой, хотя она постоянно ругалась, чтобы я не брала ее вещи. Прошло много лет, я закончила универ и хорошо зарабатываю. Теперь у меня своя дорогая косметика и духи. А мама, видно, решила отыграться. Что ни день, то она пахнет моим парфюмом или открывает запакованный блеск без спросу. А еще у нас один размер одежды, поэтому регулярно нахожу свои кофточки у нее в шкафу. Еще и говорит, что всегда мечтала именно о дочери. © Карамель / VK
  • Когда-то давно работал в автошколе. Однажды к нам пришла интересная женщина, в первый же день она поругалась с инструктором по вождению. Тот решил отомстить ей. Он использовал дублирующую педаль сцепления и каждый раз помогал ей тронуться с места, но ничего ей не говорил. Женщина была в восторге! Она думала, что все получается у нее, а другие новички так мучаются. Но в день экзамена она не смогла даже тронуться с места. Ушла со слезами на глазах. © Палата №6 / VK
  • Мой парень всегда старался выглядеть "с иголочки". Как-то раз пошли мы в магазин, было прохладно, и я надела джинсы с толстовкой. Он со злобой: «Я с тобой в таком виде не пойду». Тогда-то меня прорвало, и я, во-первых, разревелась. Во-вторых, поняла, что больше всего на свете хочу гулять с парнем в футболке. В футболке, а не костюме-тройке. Естественно, мы вскоре расстались. Скоро пойду в кино с парнем, который 100% будет в футболке. © Подслушано / Ideer
  • Лет 17 назад осваивала новую тогда профессию копирайтера. Заказчики были, но платили поначалу копейки. Это не страшно, я опыт нарабатывала. И однажды произошел точно такой случай с пробелами. Поплакала, но стерпела. А где-то через год, когда я уже вышла на нормальный уровень заработка, снова объявился этот обманщик. Вероятно, забыл меня. И вот тогда я на нем отыгралась. Сначала отправила нормальную работу, но с водяными знаками. За пробелы он платить не собирался, перевел меньшую сумму. Вот тогда я без пробелов тексты и отправила. © Ирина Гри / Dzen
  • Папа у меня очень практичен в выборе подарков. На все праздники маме дарил то утюг, то пылесос, то сковородку. Ну и мама тоже недавно разошлась, взяла и ему на день рождения подарила пальтишко, которое себе купила. И сказала при этом: «Ну мы ведь вместе гуляем, тебе же приятно будет смотреть, как я красиво выгляжу?» Папа хмыкнул, но промолчал. Ведь еще одним самым «романтичным» был случай, когда он подарил маме новый спиннинг. Аргументировав тем, что вместе ездят на рыбалку, а рыбу он ей ловит, значит, подарок как бы и для нее. © Палата №6 / VK
Плодожорка
49 минут назад

Как парень, стремящийся одеваться в классику, вообще связался с любительницей джинсов и худи?

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  • Мой руководитель то и дело создавал всем проблемы: перекладывал свои задачи на других и наговаривал на моих коллег. Но кто бы знал, что потом мне предложат работу в управлении, и он станет моим подчиненным. Зная о его происках, я могла бы его уволить в два счета, но решила этого не делать. Я просто дала ему понять, что обо всем знаю, но на самом деле его полномочия довольно ограничены. © Unknown author / Reddit
  • Наш сосед каждую ночь включал сериал-ужастик на такой громкости, что спать было невозможно. Муж сначала терпел, но на четвертую ночь, когда я попросила его разобраться, он придумал гениальный план, как проучить соседа. Купил в интернете маску старика и в три часа ночи, когда за стеной опять началась серия, надел ее и пошел под окно соседа (тот живет на первом этаже). Постучал три раза, а потом просто встал под окном и смотрел минут пять — не двигаясь, не издавая ни звука. Утром — тишина. Вечером — тоже. Следующей ночью мы впервые за неделю спали в абсолютной тишине. Через пару дней встретила соседа в подъезде, спрашиваю: «Ну что, как твой сериал, досмотрел?» А он побледнел, пробормотал что-то невнятное и ушел к себе в квартиру. © Палата №6 / VK
  • На Рождество соседка моей мамы подарила мне книгу анекдотов. Мне тогда было 5 лет, и я уже читал довольно неплохо. И, похоже, из-за этой книги я свел с ума всю свою семью. Она нравилась мне до такой степени, что я брал ее с собой везде и рассказывал анекдоты всем подряд.
    На следующее Рождество сыну подруги моей мамы тоже исполнилось 5 лет, и мои родители тоже купили ему подарок. Да не простой, они выбрали пожарный шлем с кучей огоньков и сиреной. Ну и, конечно, они заботливо приложили к нему батарейки. Этот случай до сих пор меня веселит, ведь в вообще мои родители всегда были очень добрыми, великодушными и неконфликтными. © ps***cod21 / Reddit
  • У меня дети-подростки и муж, который работает из дома. У меня самой довольно сложная работа с длинными сменами, но готовить мне не в тягость. Могу быстро сварганить ужин минут за двадцать. Дома у нас сложился такой порядок: я готовлю, а муж с детьми берут на себя уборку. Вот только беда в том, что они жуткие неряхи – их совершенно не волнует грязная и захламленная кухня, а меня, наоборот, это единственное, что по-настоящему выводит из себя.
    Раньше после долгого и тяжелого дня я приходила домой, а там — полная разруха на кухне. Приходилось сначала все убирать, чтобы хоть начать готовить, я ругалась, но толку было мало. Тогда я стала брать еду на работе, приходила домой, устраивалась на диване с книгой и отдыхала. Потом кто-нибудь обязательно спрашивал: «А что у нас на ужин?» Я спокойно отвечала: «Не знаю… В грязной кухне особо не приготовишь», — и продолжала читать. В итоге всем приходилось перебиваться бутербродами с сыром. Ох, как же их это злило! Но зато после этого все, наконец-то, изменилось: прихожу домой — кухня чистая, посудомойка запущена. © CourageOk299 / Reddit
  • Мой начальник любит кофе, но сам себе не заваривает. Делаю как-то себе кофе, отхожу на секунду за ложкой, и в этот момент выходит начальник и берет мой стакан. Наши взгляды встретились, и тут я спонтанно кидаю ложку и попадаю ему прямо в лоб. Забираю чашку из его рук, и вместо «извините», я выдаю: «На чужой кофеек не разевай роток». © Палата № 6 / VK
  • Моя мама работала на фабрике, где в раздевалке у каждой работницы был свой шкафчик, в котором можно было оставить одежду и другие личные вещи. Так вот, у них была одна дамочка, которая то и дело «заимствовала» личные вещи у остальных, могла взять, например, косметику или лак для волос. Даже прямые просьбы прекратить ее не останавливали. В один прекрасный день одна из работниц придумала, как решить проблему с лаком для волос — она взяла красную краску в виде спрея и на нее наклеила этикетку от лака для волос, поставила его на полочку и ушла. Потом они дружно ждали, когда же воришка выйдет из раздевалки. Долго ждать не пришлось, она выбежала из раздевалки в спешке, с головой в красной краске. © SignificantFee266 / Reddit

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