17 человек, которых уже вконец достали, но они держатся

Даже воробушке-социофобушке приходиться общаться с людьми. И если кто-то своей улыбкой и позитивом может раскрасить даже самый унылый день, то некоторые будто специально проверяют наши нервы на прочность. И что уж там, после такого общения просто орать хочется.