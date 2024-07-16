16 историй о людях, из-за которых даже у Будды терпение бы лопнуло

Какое дно наезжать на человека за воровство, даже не пытаясь предварительно установить личность 'преступника'. И разумеется, подумать в первую очередь на того, кто стоит ниже на карьерной лестнице. Не на коллег и тем более не на начальство. На шефа она бы так наехать не решилась бы. Фу. Мою сотрудницу один раз обвинили в том, что чужой реагент взяла. Скандал был до небес, уже собирались его стоимость из зарплаты вычитать. Правда потом выплыла, только перед человеком никто так и не извинился. Все просто сделали вид, будто ничего не было. А бочку катило вышестоящее руководство почти в полном составе.