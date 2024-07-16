Хотела отдать шмотки. Бесплатно. Отдала. Какая блин разница, кому они достались и что с ними сделали дальше? Ты их всё равно даром отдаёшь. А та тётка не факт, что продаст за желаемую цену. Не говоря о том, что заводить фейковые аккаунты ничем не лучше, чем притворяться матерью-одиночкой. Если вообще притворяться, данный факт никто не проверил
16 историй о людях, из-за которых даже у Будды терпение бы лопнуло
У всех терпение разное, одни вообще не могут держаться и сразу говорят, если их что-то не устраивает. А другие терпят долго, но уж если лимит исчерпать, то всем лучше бежать и подальше, а иначе мало не покажется.
- Знакомая всегда брала с собой на работу обед и банку газировки, ставила все это дело в холодильник. Все было хорошо, но газировка постоянно пропадала. В конце концов терпеть это ей надоело, она взяла да и натерла перцем горлышко банки. Воришка быстро нашелся. © PJMurphy / Reddit
- Моя кошка всегда вела себя по-свински: драла мебель, могла нагадить где попало, даже на кровать. Постоянно кусалась и царапалась. Однажды мое терпение лопнуло. Я открыла дверь и сказала, чтобы она дула к чертовой бабушке, раз ей у нас так плохо. И что она меня уж точно не устраивает, я не хочу ее больше видеть в своем доме. Она юркнула под кровать и не вылезала до самой ночи. А со следующего дня ее как подменили, стала ласковой милашкой. © Подслушано / Ideer
- Хотела бесплатно отдать одежду своей дочери, из которой она уже выросла. Выложила в интернет и началось. В сообщениях одна дамочка прямо-таки рыдала, просила все отдать ей, потому что она мать-одиночка и ей сложно. Пожалела, все отправила ей. Не прошло и часа, как вдруг все мои вещи были выставлены уже на другом сайте за немалые деньги. Меня это так взбесило, что я специально зарегистрировала другой аккаунт и договорилась все купить. Назначили встречу, приехала с мужем, мы просто молча забрали вещи. Не заплатили. Ибо бесят такие люди, будет ей уроком! © Не все поймут / VK
- Мой босс постоянно оставлял свою кружку от кофе в раковине, хотя там же перед носом висела табличка с просьбой так не делать, чтобы уборщицам не приходилось мыть чужую посуду. Ну я взяла эту чашку и поставила в самую глубину шкафа, а потом делала вид, что ничего не знаю, и помогала шефу ее искать. В итоге эта кружка простояла там пару лет. © forgetmenot2463 / Reddit
- Позвал меня на свидание шапочный знакомый. Сидим, кофе пьем. Первые 15 минут все нормально, потом начались вопросы про финансы. Закончилось все строгим внушением: «Девушку с зарплатой меньше 80 тысяч я для отношений не рассматриваю». На следующий вечер начались странные намеки и прямое: «Можем попробовать компенсировать мезальянс». Тут я не сдержалась и скинула этому товарищу свой расчетный лист, где написано, что моя зарплата — 210 тысяч. После этого мы больше и не общались, он меня даже заблокировал. © Подслушано / Ideer
- Работала администратором в банке, когда была студенткой. Всех проблемных клиентов мои коллеги отправляли мне. Когда люди приходили ко мне, то зачастую уже были на взводе. И как же много было таких, которые меня считали виноватой во всех грехах и проблемах. Я держалась как могла. Но однажды, уже в конце дня, ко мне пришел мужчина средних лет. Без всяких объяснения он просто начал орать на меня и оскорблять. Тогда-то мое терпение лопнуло, планка упала, и я сказала ему пару ласковых. Его лицо я помню до сих пор. Меня тогда даже не уволили, просто лишили премии квартальной, но это, честно, стоило того. © Подслушано / Ideer
- В старших классах на уроках я сидел очень близко к двери. Однажды во время занятия кто-то постучал, ну я и открыл, недолго думая. Учительница тут же разозлилась и сказала, чтобы я больше так не делал. Еще ехидно спросила, не швейцар ли я часом. Через 30 минут снова кто-то постучал. В этот раз я уже ничего не делал, просто сидел и ждал. Учительница велела мне открыть дверь. Ну я и ответил, что я не швейцар. После этого меня отправили к директору. По идее, меня должны были ругать, но этого не произошло. © oam1989 / Reddit
- Моя подруга — жадная стерва. За десять лет ничего мне не подарила, а с меня потребовала в качестве свадебного подарка 10 тысяч плюс макияж и укладку на халяву, потому что я визажист-парикмахер. Ну что ж, прямо в ночь перед ее свадьбой я обмотала ногу бинтами, сфотографировала и выложила в сеть с комментарием: «Ой-ой, ногу сломала!» По телефону подруга чуть ли не рыдала и орала, что я ей все испортила. Ну я и высказала все, что о ней думаю. С тех пор живу себе спокойно и счастливо. © Подслушано / Ideer
- Мы с девушкой живем вместе. К нам приехали мои родители, так папа, как только зашел, начал носиться по квартире, не разуваясь, прыгать на кроватях и все поедать со стола. А потом подошел ко мне и сказал: «Фух! Ну теперь ты понял, как я чувствовал себя, когда ты в детстве баловался? Ну ничего, я отомстил, а потом у тебя и свои дети пойдут, и ты все поймешь». © Палата № 6 / VK
- Признаюсь честно, что не могу удержаться от приколов над своим котом. Каждый раз, когда он зевает, я кладу ему палец в рот. Иногда даже стыдно за себя бывает, но я знаю, что не единственная так делаю. А кот у меня неглупый, он взял и отомстил! Валялась я в кровати, залипала в телефон, начала зевать, сладко так открыла рот, как вдруг он берет и бьет меня лапой по языку! Я хоть ему нежно это делала, а от его «пушистого пальца» у меня теперь язык болит. © Не все поймут / VK
Только вот с вероятностью 99% за сыном убирала мама, а за отцом теперь будет убирать девушка. Отомстил, чо…
- Я работаю из дома. Зарабатываю не миллионы, но на все хватает. Живу отдельно. Помогаю финансово родителям. И вот уже несколько лет, по их мнению, я просиживаю штаны за компом. Ничего не делаю, ничего не добилась. Было обидно, что родные считают меня амебой и не замечают моей помощи. В один день мне это надоело, я им сказала: «Ну раз нет у меня денег, то не ждите очередных путешествий за мой счет». Сразу стала любимой и богатой умницей-дочей, но денег решила им больше не давать. © Подслушано / Ideer
- Подруга пожаловалась, что с ее стола все время пропадают конфеты. Она их уже начала прятать, но все равно каждый день одна-две штучки пропадали. Были уверены, что это уборщица, которая приходила после конца рабочего дня или перед самым его началом. Подруга в принципе не жадная, просто расстраивалась, что без спроса берут. Но ее терпение лопнуло, когда стащили глазированный сырок с кокосом. Она их так обожает, что душу готова продать. Разозлилась, начала кричать, позвала уборщицу, начала на нее наезжать, а оказалось, что воровал наш начальник. Подруга перед уборщицей извинилась, а шефа отчитала при всем офисе. Он перед ней потом все же извинился, а на следующий день принес большую коробку конфет и целый пакет с сырками. © Не все поймут / VK
- Со мной в общаге жила девочка. У нее была ужасная привычка замачивать грязное белье в тазике. Этот натюрморт долго мог стоять и источать соответствующий аромат. В один прекрасный день я устала это терпеть. Когда соседка обжималась со своим очередным Ромео на лавочке под окнами, я с криком: «Светка, лови», — выплеснула таз с изрядно затухшими трусишками прямо под ноги офигевшей Светы. Больше она так не делала. © Подслушано / Ideer
Какое дно наезжать на человека за воровство, даже не пытаясь предварительно установить личность 'преступника'. И разумеется, подумать в первую очередь на того, кто стоит ниже на карьерной лестнице. Не на коллег и тем более не на начальство. На шефа она бы так наехать не решилась бы. Фу. Мою сотрудницу один раз обвинили в том, что чужой реагент взяла. Скандал был до небес, уже собирались его стоимость из зарплаты вычитать. Правда потом выплыла, только перед человеком никто так и не извинился. Все просто сделали вид, будто ничего не было. А бочку катило вышестоящее руководство почти в полном составе.
- Подруга замучила. Снимаем квартиру пополам, но весь быт практически на мне. После ее уборки нужно дополнительно смывать черные разводы с пола, посуда после мытья остается жирной, ванная вся в мыльном налете, который я должна часами отскребать. Кухонный стол завален пакетами и посудой, которые ей лень ставить на место. Унитаз в принципе мою только я. Если бы я не вымыла кухонные шкафы, то мы так бы и хранили посуду в жире. Плита — отдельный номер. При этом она вся из себя «принцесса», хочет пластику делать и подтяжки, использует кучу косметики. Надоело мне это свинство — ищу другую квартиру. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Свекровь обожает приезжать к нам в гости без предупреждения и убираться, как будто у нас болото какое-то в квартире. Переставляет туда-сюда наши вещи, двигает мебель, находит пыль под диванами и начинает под нос ругаться: «Ужас, как же грязно! И не могут убраться в квартире? Как в свинарнике живут!» Меня это жутко бесит, я каждый раз считаю дни до ее отъезда. И тут она уехала в санаторий, а я ей решила отомстить. Через 2 недели свекровь вернулась в свою квартиру, а там ее уже ждала я! С пылесосом и тряпкой в руках. Убирала и ругалась, как же у нее грязно. Как же она на мужа орала потом! Визжала так, что уши закладывало. Даже вопила, что заявление в полицию на нас напишет. Муж психанул, они второй месяц не разговаривают. © Не все поймут / VK
- Я встречался с девушкой около года. Сделал ей предложение, она согласилась. Через месяц должна была быть свадьба. Должна была. Я случайно увидел в ее телефоне сообщение от ее бывшего: «Встретимся, как всегда, в восемь». И тут я вспомнил, что она в течение двух месяцев отвозит к нему их общую собаку. Мне объясняла, что собака скучает, а бывший просит иногда привозить ее. Я ей доверял и даже не подумал, что она изменяет. Решил, что хочу отомстить. Даже виду не подал, что все знаю. Когда мы уже были в ЗАГСе и нужно было ответить: «Да», — я все высказал, развернулся и уехал. Мои вещи уже были собраны, отдельная квартира уже снята в другом городе. Оборвал с ней все связи и ни о чем не жалею. © Палата № 6 / VK
Если долго терпеть что-то неприятное, то в один момент какая-нибудь мелочь может вывести из себя. Поэтому лучше сразу давать понять людям, что с вами лучше не наглеть.
Комментарии
Эммм... А что такого в сообщении бывшего? Она ж ему собаку отвозит - соответственно, они видятся.... Сам себе навыдумывал, сам обиделся, сам свадьбу сорвал, не дав ничего объяснить - значит, только предлог был нужен. Повезло девице.
Историю про взаимную уборку минимум в 10 различных вариациях читала 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️
Читаю такие истории про гордых мстюль обоих полов и всех возрастов и думаю: может, они спецом все это терпят просто для того, чтобы "феерично" и прилюдно отомстить? Ну и рассказать потом всем в тырнетике. Т е.им не столько неудобно и обидно, когда их кто-то принижает, а прикольно от мысли это все рассказать?
Соседка свинушка? Скачать, что ещё раз грязная посуда, и ты меняешь квартиру. Свекровь/теща беснуется в твоей квартире? Вежливо осадить, а не сработает - сменить замки. Ну и тд