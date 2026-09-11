16 теплых историй от первокурсников, пропитанных запахом свежих конспектов и общажного чая

В начале учебы первокурсникам может показаться, что главные испытания впереди это зачёты да экзамены. Но уже в первые месяцы становится ясно: студенческая жизнь крутится совсем не исключительно вокруг конспектов и рефератов. Гораздо сильнее в памяти остаются жизненные ситуации, происходящие на парах, в общежитиях или по дороге на занятия. Именно из таких моментов и складывается суть студенчества, где к новым знаниям прилагаются и новые друзья, и первые самостоятельные решения. Мы сделали подборку про простые и тёплые случаи, которые бывшие первокурсники запомнили до самого выпуска.