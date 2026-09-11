16 теплых историй от первокурсников, пропитанных запахом свежих конспектов и общажного чая
В начале учебы первокурсникам может показаться, что главные испытания впереди это зачёты да экзамены. Но уже в первые месяцы становится ясно: студенческая жизнь крутится совсем не исключительно вокруг конспектов и рефератов. Гораздо сильнее в памяти остаются жизненные ситуации, происходящие на парах, в общежитиях или по дороге на занятия. Именно из таких моментов и складывается суть студенчества, где к новым знаниям прилагаются и новые друзья, и первые самостоятельные решения. Мы сделали подборку про простые и тёплые случаи, которые бывшие первокурсники запомнили до самого выпуска.
- Сдавала зачет по информатике на первом курсе. Больше всего нравилось работать с таблицами. Настал день икс, захожу с одногруппницей, она берет билет, я мельком успела заметить, что она вытянула билет с тем вопросом по таблице, ответ на который я больше всего заучивала. Она моментально вернула билет на место, пока преподавательница не заметила, и я взяла тот, который был возвращен. Ответила на отлично!
- На первом курсе я постоянно ходил как зомби от недосыпа, поэтому в душе у меня был свой «режим восстановления» — просто садился на пол и сидел под струёй воды, пока печали «утекали» прочь. И вот однажды я там... уснул. Причём так «удачно» устроился пятой точкой, что перекрыл слив. В итоге вода пошла через край — затопило всю ванную, нашу комнату в общаге и ещё этаж ниже.
- На первом курсе университета выезжала из дома в семь утра, был только один автобус без пересадок. Через пару остановок в уже набитый автобус залезал один и тот же дедок и каждый раз ковылял именно ко мне: «Внучка, уступи дедушке». Накануне первого экзамена увидела знакомого деда, топающего ко мне, и как заору: «Дед, отстань, у внучки экзамен!» — и уткнулась обратно в книгу. Автобус ржал! Одни и те же люди ездили.
Один мой знакомый носил бороду. Заходит он как-то зимой в автобус. Одет невзрачно: не очень новая куртка, обычная мужская шапка. Одна женщина говорит дочке: "Уступи дедушке место". А парню на тот момент было 28 😂
- Первая сессия. Зачет по физике. С самим предметом у меня не было проблем, да и задача попалась, какую недавно разбирали... Если бы не одно «но» — сидел в ряду выше преподавателя и его лысая, прямо пергаментная, макушка маячила у меня перед глазами. Внезапно появилось такое неудержимое желание что-нибудь нарисовать на ней... От греха подальше сдал билет и позже пересдавал.
Студенческий обед: из остатков всего, что было
- Мое самое большое разочарование в китайском случилось, когда я только начала его учить на первом курсе университета. У родителей дома висела картина в традиционном китайском стиле. Там был кузнечик, цветок и китайская каллиграфия рядом. И мне очень хотелось прочитать, что там написано. Потратила полдня на эту каллиграфию. Оказалось, там было написано... «Кузнечик на цветущем кусте».
Интересно, а чего девушка ожидала? Прочитать какую-нибудь галиматью, как на татуировках бывает? 🤣
- Был у меня одногруппник в универе. На первом знакомстве, когда все по очереди представлялись, он встал и серьёзно так выдал: «Я — Константин Геннадьевич». Мы, конечно, от смеха пополам сложились. Но фишка прижилась — до самого пятого курса его так и называли, даже преподаватели. Сам он приехал из глубинки, но всегда ходил на пары в деловом костюме. В итоге закончил с красным дипломом, сделал отличную карьеру и сейчас живёт в Норвегии. И как-то задумываешься: просто «Костик» бы так не смог.
- В первую неделю университета я понял: никто не знает, куда идти. Просто некоторые лучше делают вид. В школе всё было более-менее понятно: звонок прозвенел — идёшь на урок. Учитель сказал записать домашнее задание — записываешь. Если забыл тетрадь, тебе об этом обязательно напомнят. Иногда слишком громко. А потом наступает первая неделя университета.
Ты стоишь у корпуса с телефоном в руках, пытаешься понять, что означает «Б-314», почему в расписании две версии одной и той же среды и куда исчезли люди, которые ещё пять минут назад уверенно шли в ту же сторону. Самое странное: вокруг все выглядят так, будто они знают, что делают. Кто-то быстро идёт по коридору с лицом человека, который учится здесь уже третий курс. Кто-то обсуждает семинар. Кто-то уже нашёл аудиторию, старосту, столовую и, кажется, смысл жизни. А потом слышишь за спиной: «Извините, а это вообще какой корпус?», «Ребят, кто-нибудь понял, где искать расписание?», «Стоп. А пара — это сколько?»
И становится немного легче.
«Весь первый курс провела на средней койке»
Верхняя полка производит впечатления места для удара головой )). От средней и нижней почему-то такого впечатления нет.
P.S. жутко интересно: что в банке?
- Первое сентября, первый курс, факультет иняза. Нас всех собрали, какая-то милая женщина рассказывает про организационные моменты... а потом вдруг выдаёт: «Вообще, не понимаю, как вас, некоторых, приняли на бюджет. Вот, например, одна девочка даже своё отчество с ошибкой написала».
Я поднимаю руку:
— Это я. И моё отчество действительно «Генадьевна», с одной «н».
Она так мило смутилась перед всем потоком.
Мой отчество именно так все на слух и пишут. А на самом деле -"Геннадиевна".
- Заселился впервые в жизни в общагу, начинаю застилать кровать — и понимаю, что вообще не в курсе, как натянуть простыню на этот односпальный матрас. Кручу её так и эдак: по длине не хватает, зато по ширине — как будто на троих. Пытался подступиться несколько раз, уже начал злиться... в итоге позвонил за помощью к маме, которая со смехом сообщила мне, что я просто пытался натянуть белье с другого бока.
Ибо сыночек-корзиночек надо хоть чему-то учить по хозяйству, на не в попку им дуть и всё за них делать. А то так потом в общаге и с голоду может помереть, потому что готовить не умеет
- Первый курс, только заселилась в общагу, освоилась и решила наконец-то приготовить себе нормальный ужин в «бытовке» (так у нас кухню называли). Поставила курицу с картошкой в казане, и, когда до готовности оставалось буквально пару минут, выскочила в комнату за полотенцем, чтобы использовать как ухватку... Возвращаюсь — а казана нет. Я сначала зависла, потом начала ходить по этажу, прямо по запаху пытаясь найти свою еду. Не нашла. В итоге, голодная и злая, пошла в магазин за сухой лапшой. Возвращаюсь, захожу на кухню чайник поставить — а там стоит мой казан. Где оставила. Только уже пустой.
Да, в общежитии зевать нельзя, и оставлять готовящуюся еду на кухне хоть и на две минуты - тоже.
«Нашла фото со времен своего студенчества в 1978-ом»
- Помню, после зачисления в вуз нужно было прийти на общее собрание первокурсников. Я шла вся на нервах: вот он — порог новой жизни. Хотелось запомнить этот день до мелочей, особенно момент, когда познакомлюсь с первыми одногруппниками — казалось, это будет что-то судьбоносное. И первым, кого я увидела ещё на подходе к вузу, был длинноволосый парень с гитарой. Выглядел он максимально непримечательно и даже помято. Тем не менее, ощущение судьбоносности меня не подвело: через шесть лет именно ему я сказала «да» в загсе.
- Первый курс, химия, новая группа — почти никого не знаю. Пришёл пораньше, стою у аудитории. Вижу симпатичную девушку, подхожу, знакомлюсь, разговорились. Я честно признаюсь, что химию не люблю и немного её боюсь. Она такая: да, предмет так себе — но куда деваться. Начинается лекция, я тяну её за собой на галёрку: мол, там спокойно продолжим знакомство. Она кивает, но нас толпа разносит по разным местам. Уже в аудитории ловлю её взгляд, машу — она тоже мило машет в ответ. А потом она поднимается на кафедру и говорит:
«Здравствуйте, студенты, я Марта Ивановна, буду вести у вас органическую химию».
- Первый курс, только привыкала к институту. Как-то по невнимательности зашла не туда — в мужской туалет. А там и двери кабинки ещё и нормально не закрываются, остаётся щель. И тут вижу — заходит парень. У меня в голове сразу: «Так, всё, пора валить». Выбегаю... и прямо на выходе из мужской уборной сталкиваюсь с преподавателем, у которого у меня на следующий день экзамен.
- Первый курс медуниверситета. Самая первая пара по латыни. Идёт знакомство с преподавателем. Он заходит в аудиторию, представляется, затем спрашивает: «Ребят, кто что знает на латыни?» И тут один парень выдаёт: «Экзорциамус тэ омнис имундус спиритус». Преподаватель с улыбкой до ушей его останавливает: «Стой, стой, стой, изгонять меня пока что рано. Мне ещё научить чему-то вас всех нужно!» Он был и есть единственным преподавателем с чувством юмора и невероятной харизмой. Смешит нас до сих пор.
«Душ у нас в общаге. Видимо, не рассчитывали они на студенток ростом метр семьдесят, как я»
- На первом курсе жил в общаге, нас стращала вахтерша Клавдия Степановна: после одиннадцати не пускала никого. Перед экзаменом мы допоздна чертили проект у одногруппника, в общагу прибежал за полночь. Стучусь в окно, готовлюсь куковать на улице, а Степановна дверь открыла, хвать меня за рукав и потащила внутрь за рукав куртки и вдруг сует в руки огромную кружку горячего чая с парой домашних жареных пирожков! Я стою с открытым ртом, а наша суровая мадам грозно шепчет: «Тихо ты! У кого завтра сдаешь? У Левицкого? Он всех валит на законе Бернулли, учи его, я тут тридцать лет сижу, всё наизусть знаю! Иди, ешь и зубри, не позорь общагу». Физику я на следующий день сдал на отлично: права была Степановна, препод решил показать характер и задал вопрос под звездочкой, про тот самый закон. Был приятно удивлен, что за маской грозной вахтерши прятался самый душевный человек и главный хранитель всех студенческих секретов!
- После первого курса попал на практику в приёмную комиссию — сидел, записывал данные абитуриентов. И там мне приглянулась одна девушка. Быстро нашёл её в cоцсетях, но на этом всё и застопорилось — в июле так и не придумал, с чего начать разговор. В итоге написал ей только в сентябре: рассказывал про предметы, преподавателей, делился «инсайдами». А потом как-то вижу — она сидит в столовой за одним столом с моим одногруппником. Недавно у них была свадьба.
А ведь первая учеба нередко совпадает и с первой работой — это когда ноль опыта, море энтузиазма и курьезные ситуации, к которым невозможно подготовиться. У нас есть парочка подборок именно про это: