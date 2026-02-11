Раньше так многие говорили: "А зачем тебе деньги? А зачем тебе красивые вещи?" Маме моей тоже говорили: "Зачем так много всего покупаете ребёнку, разбалуете её". Любили люди лезть не в своё дело.
14 историй о первых подработках, когда опыта было ноль, а энтузиазма — через край
Первые подработки редко бывают идеальными, зато запоминаются на всю жизнь. Ноль опыта, море энтузиазма и ситуации, к которым невозможно подготовиться. В этой подборке — истории о том самом первом заработке, который подарил и бесценные уроки жизни, и воспоминания, которым спустя годы хочется только улыбнуться.
- Моя первая работа — аист в роддоме. Надеваешь этот аниматорский костюм — и уже через пять минут мечтаешь о кондиционере: в нем невыносимо жарко даже зимой, а летом и подавно. Когда родители приходили на выписку с малышом, их поздравляли, говорили что-нибудь торжественное, а потом добавляли: «А еще поздравить вас прилетел наш аист». И тут из-за ширмы появлялся я — махал «крыльями», изображал птицу и всячески старался соответствовать моменту. © Poindexter / Pikabu
- Моя первая работа — репетитор по химии, в 17 лет. Было одновременно учеников пять, брала cовсем немного за занятие. Один парнишка безнадежный совсем был, стыдно было деньги с мамы брать за час разъяснения домашки. Он единственный потом звонил и благодарил за то, что дотянула его до тройки по химии в школе, иначе вообще аттестата не получил бы. © Aonair / Pikabu
- В детстве бегала сдавала стеклотару. Копила на сережки. Понятно, что цена для ребенка была неподъемная, но за пару недель можно было и насобирать. Вот только загвоздка в том, что женщина, принимающая эту тару, брала у меня не больше 15-20 штук и объясняла так:
— У тебя будет слишком много денег!
Мне 30 лет, и я до сих пор не поняла, зачем она так делала... © 3aika85 / Pikabu
- Вспомнилась моя первая работа. На дворе была середина 80-х, всем седьмым классом мы отправились на экскурсию в Главпочтамт. Нам показали все: прием писем, сортировку... но главным открытием стал телефонный коммутатор. Начальница отдела внезапно предложила попробовать себя в роли телефонисток. Мы с Наташкой, мама которой работала на почте, вызвались и весьма быстро разобрались, что к чему. Когда стали уходить, то руководитель посмеялась, что лучше мы бы приходили летом, когда у них категорически не хватает рук, и если будет 14 лет — нас бы взяли.
И что бы вы думали? Нас действительно официально пригласили поработать на месяц — правда, всего четыре часа в день. Сначала мы сидели рядом с опытными телефонистками, а потом получили собственные номера и начали работать сами. За один месяц я выучила географию лучше, чем на уроках, хотя названия некоторых городов выговорить было сложновато. В коллективе к нам относились как к взрослым — помогали, не ругали за ошибки. И еще один плюс: на улице стояла невыносимая жара, а в том помещении всегда работали кондиционеры, чтобы техника не перегревалась. Уходить с такой завидной подработки совсем не хотелось, но, увы, месяц пролетел удивительно быстро. © elenaveres0707 / Pikabu
- Мой дядя-егерь пристроил нас с кузеном на лето в пожарную команду при лесхозе. Нам было всего по 12, а работа состояла в наблюдении за лесом с вышки. Для взрослых зарплата там считалась смешной, а для подростков — настоящее сокровище. Из «оборудования» только рация и бинокль: заметил дым — сразу сообщаешь дежурному.
Дни проходили почти романтично: читала книги, загорала и представляла себя героем приключенческого романа — то капитаном, высматривающим новую землю, то еще кем-нибудь отважным. Но больше всего запомнился день зарплаты: тебя вызывают по имени-отчеству, на «вы», и просят расписаться в ведомости. © Яна / ADME
- Когда мне было 15, устроилась нянечкой в детский сад. Работы оказалось столько, что мама даже прибегала мне помогать в свой обеденный перерыв: она мыла полы, а я — посуду. Как-то мы рассыпали целый мешок гречки и потом два дня вместе ее вымывали. В общем, через пару недель я сдалась, уволилась и пошла на рыбзавод складывать консервы в коробки. Ирония судьбы в том, что уже в конце того же лета я поступила в педучилище — и с тех пор вновь работаю с детьми. © tama / ADME
- Это было еще в далекие 80-е. Мы ехали всей семьей на машине на море и по дороге остановились в какой-то придорожной кафешке. Там оказалась летняя эстрада с пианино, и пока ждали заказ, я не удержалась — пошла поиграть.
Вдруг ко мне подошел незнакомый мужчина и протянул чаевой. По тем временам для ребенка 8–9 лет это были очень серьезные деньги. Так я получила свой первый гонорар. А музыка меня до сих пор кормит. © Ирина / ADME
- Моя первая работа — секретарь в институте, мне тогда было всего 16. Один преподаватель попросил оцифровать его учебные записи «за достойную оплату» — правда, какую именно, не уточнил. Он принес мне около сотни листов А4 корявым почерком, с текстами и диаграммами. Я все аккуратно перепечатала, оформила, даже сделала переплёт и отдала вместе с дискетой с электронным вариантом. И знаете, что получила в награду? Плитку шоколада. © marymoonrock
- Перед первым курсом я на месяц подменила подругу в магазинчике всякой всячины. Уезжая, она предупредила: мол, в соседнем отделе работает один придурок — имей в виду. «Придурком» оказался парень из моей школы, только постарше. И весь этот месяц он довольно кринжово ко мне подкатывал и звал в гости. Когда подруга вернулась, я со смехом рассказала ей про это — думала, вместе посмеемся. Но она почему-то обиделась. Похоже, про «придурка» она говорила совсем с другим подтекстом... Зато на первую зарплату я купила себе крутые джинсы и ботинки © inna_tochilova
- Моя первая серьезная работа — продавец цветов в ночные смены. Отработала пять месяцев: совмещать с учёбой было непросто, но потом еще полтора года периодически выходила на подмены — сеть была крупная, работа находилась регулярно. Сначала устроилась в павильон далеко от дома, уже и не помню почему, зато там были хорошие выручки и молодой, веселый коллектив. Позже перевелась в точку поближе — и на этом подработки, по сути, закончились. Место оказалось «мертвым», вокруг хмурые бабушки, никакого драйва. Сама работа была несложной: ухаживай за цветами да поддерживай порядок. Но тогда я совсем не умела общаться с клиентами, а еще жизнь изрядно портила строгая политика сети по борьбе со списанием. © OsenOsen / ADME
- В 15 нашел работу в продуктовом магазине. В основном я там неловко улыбался покупателям и раскладывал овощи и фрукты не на те полки. Зато именно тогда я узнал о людях больше, чем за все годы учебы в школе. © Wise-Membership-4980 / Reddit
- Накануне своего первого рабочего дня я побывал на вечеринке и, возвращаясь, упал с велосипеда. Приложился знатно: руки и предплечья были в ссадинах. Но на работу все равно пошел. И следующие шесть часов провел у кухонной раковины, моя посуду в резиновых перчатках. Пожалуй, это были самые неприятные шесть часов в моей жизни. © CFPB2421 / Reddit
- Моя первая работа была в местном фастфуде. Я пришла туда со своим «резюме» — по сути, списком школьных кружков и навыков вроде «хорошо знаю математику». Попросила позвать менеджера и, страшно волнуясь, сказала, что ищу работу. Она тут же дала мне анкету, а через несколько дней позвонила и пригласила на собеседование. Думаю, ей просто понравилось, что я пришла лично. Меня взяли работать на кассе, и я очень быстро научилась справляться с наплывом клиентов в обеденный час.© TechnicianRelative94 / Reddit
- Мне 18. Первый день курьером на велосипеде. Вез огромную пиццу на вершину крутого холма. Поднялся, задыхаясь, но гордый собой. Позвонил в дверь, с торжественной улыбкой открыл термосумку, чтобы вручить заказ, и в этот момент осознал, что всю дорогу я вез коробку вертикально. Когда клиент открыл крышку, вместо «Маргариты» там лежал один гигантский, бесформенный ком теста и сыра в углу коробки. Парень посмотрел на это художество, потом на мое пунцовое от усталости лицо и сказал: «Ну, в желудке все равно перемешается».
А какая у вас была первая подработка? Волновались перед первым рабочим днем? Расскажите в комментариях!
Комментарии
Самая первая оплаченная "подработка" была полукриминальной - я открывала захлопнувшиеся двери соседям на первых этажах, залезая через форточку в квартиру😉😎
А "приличная" - когда полтора месяца работала массажистом вместо своей наставницаы по курсам (на втором курсе меда )