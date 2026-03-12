15 человек, которые еще на пенсии вспоминать будут, как когда-то учились водить

Истории
3 часа назад
Учеба в автошколе редко обходится без курьезов: то ученик перепутает педали, то инструктор устроит неожиданную проверку на аккуратность. Зато такие истории потом вспоминаются годами — и без смеха их уже не расскажешь.

  • Знакомый принимал экзамен в городе. Ливень, парень едет, дворники не включает. Экзаменатор намекает: «Дождь-то сильный?» Тот вцепился в руль: «Да». «Может, что-то сделаем?» — снова: «Да». Оказалось, пацан не знал, где дворники, поэтому просто взял и опустил водительское окно и высунул голову наружу, чтобы хоть что-то видеть. На этом экзамен сразу и закончился. © tacknosaddle / Reddit
  • Прошлой весной я училась на права. На каждом повороте в учебной машине что-то глухо стучало. Инструктор загадочно улыбался и просил не отвлекаться. В итоге я не выдержала, заглянула в багажник и обнаружила там пятилитровую бутылку с водой. Она просто свободно каталась от стенки к стенке при каждом моем резком маневре. Оказалось, хитрый инструктор специально положил ее туда, чтобы этот стук заставлял меня ехать предельно аккуратно.
  • Недавно начала учиться в автошколе. Одно занятие по теории пришлось пропустить, были важные дела. Дабы ничего важного не упустить, попросила маму сходить туда вместо меня и записать на диктофон. Вечером она поделилась впечатлениями. Говорит, когда занятие закончилось, все начали расходиться. Мама села в машину и поехала домой. Таких офигевших лиц она еще не видела. © Причал смешных историй / VK
  • Инструктор рассказывал: была у него одна ученица. Пыталась выехать задом с диагональной парковки у дороги, левой ногой держала тормоз и при этом все сильнее жала на газ — и на тормоз тоже. В какой-то момент задние колеса начали крутиться на месте, пошел дым. Она запаниковала, вжала газ в пол, отпустила руль, закрыла глаза руками и закричала. Я спросил: «И что вы сделали?» Он спокойно: «Да ничего. Просто потянулся и повернул ключ зажигания». Вот правда — человек с ледяной кровью, рожденный учить подростков водить. © AGuyNamedEddie / Reddit
  • У меня был лучший инструктор, который постоянно говорил: «У тебя получается, мы уже 5 минут едем и не глохнем». А если я глохла, то добавлял, что это тупое ведро с болтами, а не я виновата. Когда поехала сдавать город, то все проехала отлично, но припарковалась в дерево. Конечно, не сдала, но он сказал сотруднику: «Что, не могли другое место выбрать?!» Со второго раза я сдала без проблем, мы потом обнимались и даже прыгали. Обожала его. © stasovnatrg
  • Мне очень трудно водить, поэтому я уже два года не могу сдать вождение. Каждые полгода пытаюсь заново, но никак. Недавно опять пробовала: едем очень медленно по трассе, и я вижу на дороге ежа. Стоит и уходить никуда не собирается. Я испугалась и свернула в кювет. Инструктор в шоке, а я сразу к ежу побежала. Смотрю — а в метре от взрослого ежа стоит совсем маленький. Только вот он запутался в какой-то сетке. Я помогла малышу выбраться, и он вместе с мамой (или папой) удалился в сторону леса. Инструктор так впечатлился, что засчитал мне вождение. © Палата № 6 / VK
  • В 2010 году получила права. Как сейчас помню, первое занятие с инструктором было в апреле. Нас было трое учеников. Мы каждый попробовали проехать вперед и назад. Потом инструктор спрашивает: «Кто готов провести полноценное занятие сегодня?» Я отозвалась. Инструктор такой: «Поехали в город!» С того дня я за рулем. Права получила в июне 2010 года. Вожу везде и всегда, включая другие города и страны. У меня был самый лучший инструктор! Хоть и семки ел на площадке. © hizhnyaka
  • У нас в городе на экзамен по вождению можно приехать на чужой машине, если владелец сидит в салоне. Я как-то дал одному парню свою тачку, сам сел сзади. И он умудрился завалить экзамен за какие-то считаные секунды: проехал стоп, поворотники не включал, «прокатился» на красный и еще и скорость превысил. Причем все это — еще до того, как мы нормально выехали с парковки. Он проехал на красный на выезде, сотрудник сразу сказал: «Разворачивайся». Я еле сдержался, чтобы не заржать вслух. © Unknown author / Reddit
  • Я был на занятии в машине как наблюдатель — другой ученик был за рулем. И он, похоже, искренне думал, что на каждом перекрестке надо действовать по одной схеме: вжать газ в пол, а потом со всей силы ударить по тормозам. Каждый. Раз. © KnaveyJonesLocker / Reddit
  • Вчера вспоминали приколы из автошколы, когда только учились водить машину. Муж рассказывал, что, когда перестраивался, не смотрел в зеркала. Инструктор попросил его остановиться, выйти из машины, закрыть глаза и перейти дорогу. Так он понял, что автоинструктор очень серьезный. © natt04ka
  • А я, помню, испытал дичайший восторг, когда на первой практике в автошколе впервые в жизни поехал на автомобиле. Никогда до этого не водил. Более того, не испытывал интереса к машинам настолько, что до учебы даже не знал, где какая педаль находится. А тут меня прям дико поразило, что я кручу руль, и эта железяка меня слушается. © Magneto.E / Pikabu
  • Я довольно долго собирался в автошколу, но в 33 года таки пошел. За 4 месяца выучился и сдал экзамены. Что удивительно — после учебы самому оказалось легче ездить, чем с инструктором, выполняя его команды: просто едешь себе, смотришь на знаки, разметку, светофоры — и все нормально. Наличие своего автомобиля сильно расширяет возможности. Появилось увлечение рыбалкой: ведь с собой можно набрать много всего, поехать куда хочешь и когда хочешь. Когда в деревню приезжаю, то и за грибами можно сгонять в любой лес — все равно на расстояние. © DmitryFC / Pikabu
  • На экзамене долго ждала под дождем, все садились в машину и... скатывались с горки, сбивая колышек — это незачет. Один, второй, десятый... Дождик льет за шиворот, холодно, страшно. Моя очередь. Иду к машине, чувствуя холод, взгляды и ужас, сажусь и... успокаиваюсь. Я ж сижу в теплой машине, где все понятно! Трогаюсь в горку с первого раза, без ошибок откатываю всю площадку. Сейчас практики не очень много, но с машиной мы уже и на горки заезжали, и катались по пухляку, и откапывала я ее, и толкала, и застревала. И в ремонт вломила круглые суммы, разобралась в простых поломках. © Keertis / Pikabu
  • Была у нас в городе в мотошколе легендарная девочка. Она сначала в одной школе училась, и ничего не получалось. Затем пришла в другую, где в тот момент учился и я. Я сдал экзамен, получил права, и все было хорошо, ездил на мотоцикле. Через год брат пошел на мотоправа в ту же школу, и там она все еще занималась на площадке, никак не могла более-менее освоить мотоцикл и сдать на права. А затем, в 2019 году, осенью встретили ее на мотоциклетном слете, на закрытии сезона. Права она все-таки смогла получить и накатала уже много тысяч километров на мотоцикле. © arahmid1 / Pikabu
Elenaki Kavardaki
2 часа назад

А потом эту девочку на мотоцикле размазало между грузовиком и другим авто. Знаем, знаем.

Ответить
  • Я во время первого занятия с инструктором твердо ему заявила, что не хочу водить, мне не нравится, я не справлюсь. Он поржал, заблокировал двери и сказал, что урок оплачен, его надо откатать. Тоже поначалу чувствовала себя Шумахером, особенно когда выезжали на дорогу (ездив со скоростью потока 40-60 км). Страшно и непонятно было неоднократно. Помимо автошкольных часов взяла допы, инструктор мне попался просто супер, очень спокойный, замечательно все объяснял. Экзамен сдала сама. Первый выезд без инструктора для меня был огромным стрессом, ездила специально рано утром, привыкая к машине и чтобы никому не мешать. В машине орала песни на всю глотку, не включая музыку. Сейчас из машины меня не вытащить. © Pikabu

А у вас были похожие истории из автошколы или с первыми попытками сесть за руль? Делитесь с нами в комментариях.

