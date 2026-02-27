Ага, утром, в переполненном автобусе. "Мущииина! Мущина, я вам гаварюююю! Встаньте и уступите мне место, мне надо сесть и накраситься".
12 негласных правил в транспорте, которые сделают поездку уютнее для каждого
Мы с детства знаем на зубок правила поведения в общественном транспорте, например, нужно уступать место старшим. А что, если пожилого пассажира обижает предложение сесть? Поездка в автобусе или метро не обязательно должна вызывать стресс. Мы собрали 12 живых советов о том, как сделать общественный транспорт чуточку уютнее для каждого из нас.
Макияж в пути — это не плохо, это экономия времени
Ага, утром, в переполненном автобусе. "Мущииина! Мущина, я вам гаварюююю! Встаньте и уступите мне место, мне надо сесть и накраситься".
Долгое время считалось, что автобус или метро — это не то место, где можно краситься. Но давайте признаем: нет ничего плохого в том, чтобы утром поспать на 15 минут подольше, а потом быстро нанести помаду и подкрасить брови по дороге на работу. Эти простые ритуалы не помешают другим пассажирам, хотя некоторые и могут одарить вас неодобрительными взглядами. В идеале не стоит пользоваться косметикой с сильными ароматами, чтобы кто-то из попутчиков не расчихался. Ну и по возможности стоит избегать пудры, так как от сквозняка она может распылиться на сидящих рядом пассажиров — это может вызвать дискомфорт.
Хотите пообщаться с другими пассажирами? Оставьте место у окна свободным
займи место у окна на пару остановок, потом ломись через соседа и всех стоящих, и всё это вместо того, чтобы при появлении стоящих развернуться и предложить пройти к окну тем, кому надо
Если в ряду свободны оба кресла, лучше занять то, что у окна, даже если вам нужно проехать буквально пару остановок. Понятно, что кресло у прохода гарантирует пассажиру спокойное путешествие без неожиданных попутчиков: кто же захочет пробираться на свободное сиденье? Но, скорее всего, найдется человек, которому захочется посидеть во время поездки, и он начнет протискиваться к вожделенному месту, причем по закону подлости в руках у него будут многочисленные пакеты. Особой радости это ни одному участнику процесса не доставит. Так что лучше этой ситуации избежать.
Газеты не слишком хорошо сочетаются с набитым салоном
Вот как раз тушь-пудра-подводка не сочетаются с набитым салоном.
Любая литература помогает скрасить время, особенно если ехать нужно через полгорода. Но если салон автобуса оказался забит под завязку, то раскрытая газета обеспечит невольные тычки и ворчание со стороны соседей. Да и другим пассажирам, возможно, не захочется читать это периодическое издание вместе с вами. Так что для поездок в час пик стоит захватить книжку. А вот в полупустом салоне можно с чистой совестью читать что угодно. Кстати, в некоторых странах, например в Великобритании, считается хорошим тоном оставить в автобусе уже прочитанную газету. Вдруг она заинтересует другого пассажира.
Зачем предлагать место пассажирам, когда можно просто встать
Вот если честно, за свои 40 лет ни разу не сталкивалась с таким - ворчание в ответ на уступание места.
Автору нужно выписать галлон молока за вредность условий работы - пока что ни один из сюжетов не сочетается с ркальной жизнью, и придумать таурй бред - это реально надо было постараться
Все мы хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией: предлагаешь другому пассажиру свое место, а в ответ получаешь гневную отповедь. Или человек оскорбится, решив, что ему намекают на преклонный возраст, или окажется, что девушка не в положении, а просто надела объемную куртку. Если совесть призывает уступить место, но при этом не очень понятно, как это воспримет человек, лучше просто встать. Пусть уж сам решает, хочет он сесть или нет.
Ребенка не обязательно нужно держать на коленях, а вот рюкзак — да
Если малышу еще нет трех лет, то лучше взять его себе на колени: так чадо будет проще удержать в случае неожиданного виража или резкой остановки. Хотя многое зависит от роста и веса дитяти. А вот четырехлетнего ребенка вполне можно посадить на место рядом с собой — главное, чтобы он крепко держался и не вставал на протяжении всей дороги. Подросший отпрыск, сидя на коленях у родителя, может случайно запачкать соседнего пассажира, просто качнув ногой. К сожалению, сумкам, рюкзакам и прочему скарбу на сиденье не место — они могут испачкать обшивку и невольно намекнуть другим пассажирам, что место занято. Обычно багаж ставят в ноги или на колени.
Водителю всегда рад услышать простое «Спасибо»
Скорее всего, водитель не ждет от пассажиров благодарности, но любого человека порадует простое «спасибо», особенно если приходится постоянно вести автобус по улицам, забитым автомобилями. Вполне возможно, доброе слово от незнакомца поднимет ему настроение на целый день.
Лучше не закидывать одну ногу на колено
ногу на ногу можно по-разному закидывать. метод на картинке свидетельствует о толстых бёдрах )
Никому не нравится тесное соседство с другими пассажирами в забитом салоне, поэтому обычно мы стараемся сесть или встать так, чтобы избежать случайного физического контакта с другими людьми. Человеку кажется, что он занимает значительно меньше места на сиденье, когда закидывает одну ногу на другую. Но так можно ненароком испачкать обувью сиденье или соседа. К тому же другим попутчикам придется аккуратно обходить торчащие конечности. А в некоторых странах, например в Таиланде, эту позу и вовсе могут счесть оскорбительной.
Если открыть окно над собой, прохладнее не станет
В забитом транспорте глоток свежего воздуха бывает на вес золота. Но далеко не все пассажиры радуются, когда их попутчик открывает окно рядом с собой. Можно, конечно, спросить мнение всех людей вокруг, но по правилам этикета делать это не обязательно. Другое дело, что форточка, расположенная над сиденьем, не обеспечит человеку доступа к свежему воздуху, а вот пассажиры позади него будут наслаждаться легким ветерком. Так что уж лучше сразу попросить попутчиков спереди открыть окно. Хоть будет толк от этих обсуждений.
Иногда приятно облокотиться на поручень, но другим пассажирам он тоже нужен
Когда свободных мест в салоне нет, а ноги уже подгибаются, так и тянет прислониться к поручню всем телом. Желательно подавить в себе этот естественный порыв. Ведь если спина пассажира полностью закрывает поручень, его попутчикам будет просто не за что ухватиться. При любом резком маневре человеку, который занял поручень, придется ловить других людей или уворачиваться от столкновений. Не самое увлекательное занятие для начала или конца рабочего дня.
Если рядом есть свободное место — не надо стесняться
в пустом автобусе не суметь обойти стоящего могут очень не все. и которые могут, им бы дело какое, или кекс своевременный
Далеко не все пассажиры, только войдя в автобус, начинают судорожно искать свободное местечко. А вдруг рядом окажется пожилая дама или джентльмен, и им тут же придется уступать место. Лучше уж спокойно постоять пару остановок. Но все-таки общественный транспорт не всегда движется спокойно и размеренно, и уж если в салоне есть незанятые сиденья, на них лучше угнездиться. И водителю будет спокойнее, и остальным пассажирам проще передвигаться по салону.
Поручни на дверях — полезная штука
При выходе или входе в салон автобуса лучше держаться за поручни, прикрепленные к дверям, — они расположены там как раз для того, чтобы пассажир ненароком не растянулся, поскользнувшись или споткнувшись. Да и другим попутчикам можно будет помочь удержаться на ногах, если они потеряют равновесие.
Никому не нравится обниматься с чужим рюкзаком
Знакомая ситуация: вы спокойно изучаете забавные видосики или читаете статью на телефоне — и вдруг аппарат задевает чей-то рюкзак. Просто соседу потребовалось срочно развернуться. Потом, конечно, последуют извинения, но телефон все равно нужно разыскивать на полу. Именно поэтому рюкзак и сумку лучше снять перед входом в салон и держать их в руках. Сами вещи тоже будут целее, если все время держать их перед собой. Если сумка неумолимо оттягивает руки, всегда можно перевесить ее вперед и на протяжении всего пути аккуратно придерживать.
А какое неочевидное правило поведения в общественном транспорте вам кажется самым важным? Может мы что-то упустили? Делитесь в комментариях.
