12 негласных правил в транспорте, которые сделают поездку уютнее для каждого

Если малышу еще нет трех лет, то лучше взять его себе на колени: так чадо будет проще удержать в случае неожиданного виража или резкой остановки. Хотя многое зависит от роста и веса дитяти. А вот четырехлетнего ребенка вполне можно посадить на место рядом с собой — главное, чтобы он крепко держался и не вставал на протяжении всей дороги. Подросший отпрыск, сидя на коленях у родителя, может случайно запачкать соседнего пассажира, просто качнув ногой. К сожалению, сумкам, рюкзакам и прочему скарбу на сиденье не место — они могут испачкать обшивку и невольно намекнуть другим пассажирам, что место занято. Обычно багаж ставят в ноги или на колени.