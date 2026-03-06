Спустя год они всё ещё молодые и красивые. В любом виде. Только формулировочки немного меняются.
15 теплых комиксов о любви, после просмотра которых на душе будто подснежники расцветают
Когда вы в последний раз говорили: «Я тебя люблю?» А ведь любовь повсюду: в шапке, бережно надетой на кудрявую копну волос, в ласковой руке, приобнимающей за плечи, в утренней минутке спокойствия до будильника. Нужно только уметь заметить ее. Мы попытались запечатлеть это чувство даже в самых обыденных ситуациях.
А вы помните первое свидание? Вам тоже казалось, что сердце выскочит из груди? Со временем многое меняется, но самое главное остается неизменным
Признавайтесь, спорили с братьями и сестрами по поводу и без? Тоже вспоминаете моменты из детства, когда наблюдаете за своими малышами?
Чтобы братья и сестры любили друг друга важно воспитание и влияние родителей. Даже если дети ссорятся и дерутся, взрослые должны их правильно рассудить и помирить, чтобы ни один не остался обиженным.
Мамина любовь — единственная и неповторимая. Она обнимает нас, даже когда мама далеко. Кто же откажется от маминых голубцов?
Хорошая иллюстрация о маминой любви. И чтобы никто не сомневался, записку приляпали к контейнеру.
Жизнь — непростая штука. Но какое же это счастье, приходить туда, где тебя ждут любимые мордахи. Увидел их и уже будто отдохнул душой
У мужа, как и у котика любимая мордаха? Наверное потому что он, как котик только ест и спит, и у него лапки.
А у вас бывает такое, что попался идеальный мем, а заценить его некому? Не стоит переживать, ведь вы знаете, что его обязательно оценят дома
Даже самые простые бытовые работы становятся приятными, когда вы вместе. Ну чего таить, еще лучше, когда их делает кто-то другой!
Найти своего человека — задача не из легких, но вы точно почувствуете, когда встретите его. А как вы поняли, что это ваш человек?
Кажется, что это не самое главное, но я тоже заметила, что «тому самому» не жалко комплименты делать)
Иногда реальность отличается от того, что мы себе намечтали. Она не становится от этого хуже, отнюдь. У всех своя изюминка... Ну, или перчинка!
"Со своим уставом в чужой монастырь не лезут", но парню придётся потесниться в своей берлоге для прекрасной девушки.
Порой не все идет по плану, но поддержка любимой подруги всегда поднимает настроение!
Не важно, сколько вам лет — для бабули вы всегда малютка, которую надо кутать и кормить пирожками. И кто мы такие, чтобы отказываться?
Совершенно нормальное поведение, когда в семье помогают и заботятся друг о друге. А я знала семью, где были товарно-денежные отношения, то есть, за всё выставляли счёт. Если сын подвёз мать до магазина, внук покрасил забор бабушке, отец семейства купил что-то из продуктов и т.д. Даже за так называемые "гостинцы", брали плату. Мне пытались всучить деньги, когда купила сладкое к чаю. Мол, у них так принято. Очень удивилась) Со стороны, казалось странным.
Забота кроется в мелочах. Бывает, что действия говорят гораздо больше, чем любые слова
Совместный быт не всегда прост, но это не страшно, ведь знаешь, что всегда можешь расчитывать на помощь любимых
Когда проводишь много времени с кем-то, волей неволей начинаешь чувствовать человека. Вы на одной волне, и вам круто!
Бабушкин сервант — настоящее сокровище. И нет, мы говорим совсем не о сервизах
Многие сталкивались с тем самым вопросом: «В чем секрет ваших отношений?» Дело в том, что у всех он разный. Делитесь своим в комментариях!
А что такое любовь для вас? Муж, который приготовил ужин (пусть потом и пришлось перемывать противни от подгоревшей пиццы)? Или мамин смех в трубке телефона? А может, первая любовь, которая навевает ностальгию? Кстати о ней — почему бы нам не вспомнить что-то обыденное, но оттого не менее трогательное из прошлого:
Комментарии
Классные картинки. Всё так красиво. Наконец-то ИИ научился нормально рисовать.