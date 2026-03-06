15 теплых комиксов о любви, после просмотра которых на душе будто подснежники расцветают

Когда вы в последний раз говорили: «Я тебя люблю?» А ведь любовь повсюду: в шапке, бережно надетой на кудрявую копну волос, в ласковой руке, приобнимающей за плечи, в утренней минутке спокойствия до будильника. Нужно только уметь заметить ее. Мы попытались запечатлеть это чувство даже в самых обыденных ситуациях.

А вы помните первое свидание? Вам тоже казалось, что сердце выскочит из груди? Со временем многое меняется, но самое главное остается неизменным

Светлана БМВ 2 часа назад Спустя год они всё ещё молодые и красивые. В любом виде. Только формулировочки немного меняются. Ответить

Признавайтесь, спорили с братьями и сестрами по поводу и без? Тоже вспоминаете моменты из детства, когда наблюдаете за своими малышами?

Светлана БМВ 2 часа назад Чтобы братья и сестры любили друг друга важно воспитание и влияние родителей. Даже если дети ссорятся и дерутся, взрослые должны их правильно рассудить и помирить, чтобы ни один не остался обиженным. Ответить

Мамина любовь — единственная и неповторимая. Она обнимает нас, даже когда мама далеко. Кто же откажется от маминых голубцов?

Светлана БМВ 2 часа назад Хорошая иллюстрация о маминой любви. И чтобы никто не сомневался, записку приляпали к контейнеру. Ответить

Жизнь — непростая штука. Но какое же это счастье, приходить туда, где тебя ждут любимые мордахи. Увидел их и уже будто отдохнул душой

Светлана БМВ 2 часа назад У мужа, как и у котика любимая мордаха? Наверное потому что он, как котик только ест и спит, и у него лапки. Ответить

А у вас бывает такое, что попался идеальный мем, а заценить его некому? Не стоит переживать, ведь вы знаете, что его обязательно оценят дома

Бруннера 2 часа назад Некому, потому что слова "заценить" в лексиконе нету Ответить

Даже самые простые бытовые работы становятся приятными, когда вы вместе. Ну чего таить, еще лучше, когда их делает кто-то другой!

Кириешка 8 минут назад Мою сама, но жду мужа чтобы крайний уголок протер, а то я побаиваюсь😂 Ответить

Найти своего человека — задача не из легких, но вы точно почувствуете, когда встретите его. А как вы поняли, что это ваш человек?

Кириешка 6 минут назад Кажется, что это не самое главное, но я тоже заметила, что «тому самому» не жалко комплименты делать) Ответить

Иногда реальность отличается от того, что мы себе намечтали. Она не становится от этого хуже, отнюдь. У всех своя изюминка... Ну, или перчинка!

Светлана БМВ 2 часа назад "Со своим уставом в чужой монастырь не лезут", но парню придётся потесниться в своей берлоге для прекрасной девушки. Ответить

Порой не все идет по плану, но поддержка любимой подруги всегда поднимает настроение!

Не важно, сколько вам лет — для бабули вы всегда малютка, которую надо кутать и кормить пирожками. И кто мы такие, чтобы отказываться?

Lisenok21 2 часа назад Совершенно нормальное поведение, когда в семье помогают и заботятся друг о друге. А я знала семью, где были товарно-денежные отношения, то есть, за всё выставляли счёт. Если сын подвёз мать до магазина, внук покрасил забор бабушке, отец семейства купил что-то из продуктов и т.д. Даже за так называемые "гостинцы", брали плату. Мне пытались всучить деньги, когда купила сладкое к чаю. Мол, у них так принято. Очень удивилась) Со стороны, казалось странным. Ответить

Забота кроется в мелочах. Бывает, что действия говорят гораздо больше, чем любые слова

Совместный быт не всегда прост, но это не страшно, ведь знаешь, что всегда можешь расчитывать на помощь любимых

Когда проводишь много времени с кем-то, волей неволей начинаешь чувствовать человека. Вы на одной волне, и вам круто!

Бабушкин сервант — настоящее сокровище. И нет, мы говорим совсем не о сервизах

Многие сталкивались с тем самым вопросом: «В чем секрет ваших отношений?» Дело в том, что у всех он разный. Делитесь своим в комментариях!