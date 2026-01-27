16 теплых комиксов о том, как весело было сдавать сессию. Мы будто на секунду вернулись в те года

Как-то вот нет, знала что так делают, но сама ни разу. У меня для экзаменов были свои, личные суеверия)))
Сессия — это время, когда в каждом студенте просыпаются сверхспособности: выучить предмет за ночь, написать километры шпор или придумать какую-нибудь гениальную хитрость. Это литры кофе и «халява, приди!» в форточку — знакомо? В этих комиксах мы нарисовали моменты, которые когда-то казались испытанием, а сейчас вспоминаются с теплотой и улыбкой.
Время будто искажается, когда на носу сессия. Вот вроде бы только что у тебя была его целая куча, а вот уже пора вставать на первый экзамен
У всех были разные способы подготовиться. Но кричать в форточку «халява приди» — это же наше, родное. Пусть даже и не всегда срабатывало
Впрочем, на этом список действий «на удачу» не заканчивался. Кто-то надевал разные носки, клал конспекты под подушку или совал пятачок в ботинки
Другие же поступали более практично — писали «шпоры». Но это было весьма опасно
Это да, 40 билетов по 2 вопроса + задача. Мелким почерком, на узкой бумажке, сложить гармошкой, сложить по 5 штук и стянуть резинкой, разложить по определённым углам определённых карманов)))
Впрочем, не всем было тяжело во время сессии, ведь они хорошо показывали себя во время семестра. А еще и не прочь были помочь другим
Всегда одногруппникам всё объясняла и помогала. Они думали, это я добрая такая, а нa самом деле, так просто материал гораздо лучше запоминается.
А кто-то бывал и не рад заслуженной халявной пятерке
это я так сопромат сдавала🤣🤣 пришла, взяла билет, а мне поставили автоматом, я такая "да ерунда какая-то, никому не ставят сопромат так", села, написала ответы, пошла сдавать и препод о_О "ты не выспалась? уходи давай"
Некоторые студенты буквально излучали непоколебимую уверенность в себе, и слегка недоученные билеты не были для них проблемой
У других обострялось шестое чувство, и казалось, будто фортуна сама лично постучалась в дверь
А иногда, даже если удача и приседала кому-то на хвост, то долго там не задерживалась. Потому что наглеть-то не надо!
Были и такие прохвосты, которые везде могли найти лазейку и вырулить из ситуации, даже если с вопиющей наглостью прогуляли весь семестр
Но бывали и приятные случайности — не расслышал чего-то, и вот вы с одногруппниками уже играете в глухой телефон
Некоторым все же приходилось попыхтеть ради хороших оценок. И они получали награду за свои старания
Ох уж эти года... Сессия — это всегда стресс. А сколько курьезных ситуаций бывает во время экзаменов. Главное — воспринимать все с улыбкой
Ну и не расстраиваться, даже если неделя экзаменов пошла не по плану
Один раз очень пожилой преподаватель принёс нa экзамен билеты не того курса. Половина группы очень быстро всё сдала, потому что они умудрились в общаге найти и распечатать шпоры, но они тоже оказались не того курса и подошли к неправильным билетам! И только когда все халявщики прошли, те, кто реально учил, пожаловались нa кафедру, и билеты заменили на наши. Преподаватель, кажется, так ничего и не понял в происходящем…
Самое главное — потом восстановить силы!
Ведь любая сессия когда-нибудь заканчивается!
Раньше вся эта кутерьма с зачетными книжками и ведомостями казалась такой сложной и важной. Сегодня эти воспоминания вызывают лишь улыбку. И мы понимаем, что счастье кроется в мелочах. А какое ваше любимое воспоминание о студенческих годах?
