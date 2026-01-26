17 ситуаций с продавцами, про которые остается сказать лишь: «Ну какая же жиза»

Каждый поход в магазин — это не просто покупка, а маленький диалог с продавцом. Конечно, часто что мы ограничиваемся сухим «здравствуйте, спасибо за помощь, до свидания», но порой в обувном бутике, магазине одежды или на рынке разыгрывается настоящий спектакль. То нас попытаются убедить, что сапоги-маломерки обязательно разносятся, то выскажутся о нашем материальном положении. А бывает, что продавец поднимает настроение на весь день всего одной удачной фразой.

Иногда продавец пытается немного схитрить, но опытный покупатель уже не ведется на такие вещи

Бабуся Ягуся 28 минут назад Никогда не ведусь на "разносятся". Когда разносятся? Через неделю? Две? А до этого мучаться? Нет уж...🤔 - - Ответить

Потому что он как минимум однажды попадал примерно в такую ситуацию

Как здорово, когда продавцы готовы войти в наше положение и поддержать даже в мелочах

Увы, не все работники магазинов готовы признать, что были неправы

Бывает, что сервис в бутиках оставляет желать лучшего

Но, как правило, высокомерный продавец быстро теряется после одной нашей меткой фразы

Знакома ситуация, когда консультант оставляет вас без помощи, а потом упрашивает назвать его имя на кассе? Мол, он иначе останется без бонусов

Иногда после предложения продавца «просто попробовать» можно попасть в слегка неловкую ситуацию

Shutnik0242 51 минута назад Зачем объяснять?Попробовала и досвидос!Можно свое мнение высказать о продукте. - - Ответить

Советы консультанта — не всегда истина в последней инстанции. Все-таки личные особенности тоже много значат

ФинтУшами 4 часа назад кто та оригиналка, которая не проверив сначала на блоттере, потом на 1 запястье (а то и на мизинчике), как аромат раскрывается, его покупает?? - - Ответить

Встречали продавцов, которые пытаются приодеть вас «как всех»?

Руконожка Ай-Ай 55 минут назад Где еще остались эти магазины с толстыми тетеньками, приносящими что-то на свой вкус?

Думала, они позакрывались давно) - - Ответить

Иногда желание помочь становится слишком сильным. Настолько, что человек совсем забывает про чужие личные границы

Конечно, в таких ситуациях виноваты вовсе не продавцы. Но прилетает от покупателей, как правило, именно им

Иногда бывает реально неловко смотреть продавцу в глаза

Бывало же, что пока вы выбирали товар, вокруг вился рой консультантов, а как только остановились на чем-то одном, все вдруг куда-то пропали?

Умение продавать — это тоже своего рода искусство

Так легко запутаться в современных размерах одежды. Но опытный продавец всегда поспешит на помощь

Всего одна фраза — и хорошее настроение на весь день гарантировано

Знакомы эти ситуации? Спорим, что и вы сами попадали кое в какие из них во время похода за новым платьем, сумочкой или микроволновкой. Вы всегда можете поделиться своими историями в комментариях к этой статье.