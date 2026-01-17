19 душевных комиксов о счастье, которое действительно кроется в мелочах

Нам только кажется, что счастье — это грандиозные победы, невероятные сюрпризы и сказочная любовь. На самом деле оно состоит из пушистой лапки, утаскивающей одеяло, из прогулки под солнечными лучиками, из свободной минутки после работы. Именно из таких мелких кусочков и складывается большой пазл, который греет душу лучше любого какао.

В жизни все меняется, но первому снегу всегда радуешься, как в детстве! Это ощущение ничем не передать

Каргусик 10 часов назад Низнайнизнай, первый снегопад у нас начался после обеда, а я стояла и думала: ойё, как же я в своих "сникерсах" домой-то пойду, а еще по магазинам надо, а завтра утром это велколепие подмерзнет снизу. - - Ответить

Крутая должность не делает человека счастливым. Но можно прислушаться к себе, перестать терпеть хамство и начать все с чистого листа. И в этом нет ничего страшного

Порой мы зацикливаемся на том, что мы — сотрудники, на которых висит груз ответственности, и забываем о том, что прежде всего мы просто живые люди

Наталия Кудряшова 9 часов назад Ага! Вот этот справа-начальник! Поэтому-он и не обязан за всех пахать,и с любимой в киношку,и в ресторан! - - Ответить

Особый вид удовольствия — это переделать кучу дел, а потом сесть в уютном местечке и наслаждаться плодами своего труда под лучами закатного солнца

Для молодых родителей каждый этап во взрослении малыша — это повод для радости. А уж сколько умиления у мамы и папы вызывает первый детский лепет!

Жизнь — интересная штука. У всех свои трудности и способы с ними справиться, иногда нужен просто торт без повода и родной человек под боком

Вам когда-нибудь дарили цветы без повода? Мне — да. И это чертовски приятно! А один мой друг каждый раз везет из деревни букетик и осчастливливает первую встречную

Временами моменты, которые так и хочется сложить в копилку памяти как самые запоминающиеся, вообще происходят незапланированно. Но от этого только лучше!

Плодожорка 1 день назад Да-да, помню это фото семьи в брошенном городе, только с другим текстом - - Ответить

Порой мы тратим немало времени на то, что нам совсем не интересно. Но зато, когда находим свое дело, понимаем, какое это наслаждение — заниматься тем, что любишь

Каргусик 10 часов назад Одно другому не мешает, а если от хобби какая-никакая денежка капает - еще лучше. - - Ответить

Некоторые люди рядом, но не с нами. А ведь настоящий дом там, где нас любят и ценят. Там, где нет «я» и «ты», а только теплое и уверенное «мы»

Алиса Абульханова 2 часа назад Если она моет ванну, может, она её в этот же день принять хочет? Так зачем же останавливать. Как по мне, навязывание отдыха так же неприятно, как и навязывание работы. Агрессивная забота какая-то (бывает). Правда всё зависит от ситуации, от тона, от посыла.

Что-то я отошла от темы. Я просто подумала, вдруг, если девушка на картинке справа моет ванну, она хочет в ней полежать через полчасика 🤔 - - Ответить

Иногда каждому из нас надо побаловать своего внутреннего ребенка. Потому что кто, если не мы?

Alexander 6 часов назад У меня с рыболовным барахлом так - - Ответить

И даже получение статуса мамы не запрещает нам быть в душе детьми. И пока малыши заняты в своей песочнице, есть шанс покорить крылатые качели — как в юности!

Плодожорка 1 день назад Да, да.. а потом качели снимают, потому что выросшие феечки их своими задами расшатали, и больше нет качелек для детишек. - - Ответить

Впасть в детство иногда бывает полезно каждому из нас. Ведь это именно то время, когда мы умели находить счастье в самых простых вещах

Светлана БМВ 17 часов назад На картинке дядя не впал в детство, он из него не выходил. Похоже, шиза у него с детства. - - Ответить

Наблюдать за тем, как кабачок с глазками становится все более похож на человека и осваивает новые навыки — просто именины сердца. Родители меня поймут

Наталия Кудряшова 9 часов назад Что за эксперименты? Видя,как как кабачок с глазами становится похож на человека? Что они там курят? - - Ответить

Только повзрослев, мы поняли, что заполнять себя нужно собой, а не другими. Поначалу это сложно, но дальше начинаются чудеса

Порой достаточно обнять близкого человека — и сердце замирает от радости! А уж сколько тепла дарят нам наши бабушки!..

Быть взрослым — это не только море ответственности, но и возможность делать то, что хочется. Кто из нас в детстве не мечтал о куче питомцев в доме? И мечты сбываются!

Вячеслав Иванов 4 часа назад Это работает, если живёшь один. Если живёшь с женой, будет так, как скажет она. Или скандал. Если ты и есть жена, тогда да, работает. - - Ответить

А еще здорово, когда кто-то заботится о вас, учитывая ваши вкусы и предпочтения. Например, свекровь печет для меня шоколадные торты, потому что я их обожаю

Мамина забота так вообще приятна в любом возрасте. Подогретые колготки или всунутая шапка — маленькие напоминания о том, что для мамы мы всегда дети