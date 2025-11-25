15 комиксов о маленьких радостях, которые мы начинаем ценить с возрастом

Интересное
1 час назад
15 комиксов о маленьких радостях, которые мы начинаем ценить с возрастом

Иногда настоящие сокровища прячутся не в грандиозных событиях, а в крошечных моментах, которые мы начинаем ценить лишь с возрастом. Именно о таких тихих радостях мы и постарались создать эти комиксы — простые, трогательные и удивительно узнаваемые. Надеюсь, они сумеют напомнить вам, что счастье часто ходит совсем рядом, стоит только оглянуться в нужный момент.

Со временем приоритеты касательно того, сколько времени тратить на сон, меняются, и нет ничего страшного в том, чтобы порой подольше понежиться в постели

Злая Лампочка
1 час назад

Я встречала людей, которые могут всю ночь тусить на дискотеке, а утром быть как огурчик, поспав всего час или два. Но для меня сложно придумать хучшую пытку, чем бессонная ночь(

-
-
Ответить

Так же бывает и с представлением того, что же составляет настоящую романтику. Для кого-то это поцелуи под дождем, а для кого-то — теплый плед и родное плечо рядом

Милые маленькие знаки внимания от любимых запросто сделают тяжелый рабочий день не в пример легче

Кошачья прислуга
19 часов назад

Я лучше в столовку, а потом в полдник можно и перекус с запиской схомячить... С возрастом понимаешь ценность горячей полноценной пищи.

-
-
Ответить

С возрастом начинаешь больше понимать увлечения родителей и даже находить в них собственную отдушину

Это неповторимое ощущение свежего постельного белья после долгого дня — даже порхать на облачках вряд ли было бы уютней

Когда в жизни все наперекосяк, неожиданные добрые жесты от близких помогают вспомнить, как тебя любят и ценят

Иногда глоток горячего кофе в хмурый день делает жизнь чуточку лучше и светлей

Злая Лампочка
51 минута назад

У ИИшенки автобусная остановка задом к дороге повёрнута? Ну, так реально можно вечно автобус прождать

-
-
Ответить

То, что мы не способны оценить по достоинству в детстве, позже начинает ощущаться как пища богов. А если еще и приготовленная родными руками!

Руконожка Ай-Ай
4 минуты назад

Девочка выросла, бабушка постарела, а клеенка на столе все та же, и горшочек на тумбе у стены цел, и даже желтая футболка все так же впору)

-
-
Ответить

Здорово, когда родные люди знают, как тебя порадовать, и прилагают к этому все свои силы

В мире, который ценит только продуктивность, устроить себе «ленивый день» может показаться просто безумством, но именно на это безумство порой непременно стоит решаться

Иметь в жизни людей, которые одобряют и поддерживают ваши идеи — чудесный дар, которого все достойны

Бруннера
37 минут назад

Неприятно, когда взрослый человек употребляет эти уменьшительно-ласкательные. И уж тем более мужчина

-
-
Ответить

Не стоит забывать, что уютный и теплый день в дружной компании можно провести и под открытым небом, завершив его зефирками под звездами

Привезти еще один кусочек в копилку счастливых летних воспоминаний — бесценно, и он обязательно продолжит радовать долгими пасмурными вечерами

Комплимент от незнакомца порой может озарить трудовые будни лучше любой квартальной премии

Порой о необходимости сделать перерыв настойчиво напоминают наши пушистые друзья, и их рекомендации невозможно просто взять и проигнорировать

И к слову о питомцах, которые учат нас лучшей жизни: вот здесь мы собрали галерею картин, на которых видно, что за сотни лет поведение наших питомцев не изменилось ни на йоту

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее