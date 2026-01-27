В первой истории муж прямо какой-то отравитель. Если не уверен в качестве торта, то зачем принёс его домой - с какой целью🤦♀️?!
16 историй о том, что мечты сбываются, но иногда лучше бы они этого не делали
Говорят, что нужно четко формулировать свои желания, иначе Вселенная может понять их превратно и исполнить как попало. В этой подборке — истории людей, чьи мечты сбылись, но не всегда так, как им хотелось бы. Тут и оригинальный «романтИк» от практичного мужа, и прическа, изменившаяся самым неожиданным образом.
- Я мечтала о романтике, но от мужа не дождешься. Прихожу как-то домой, а на кухне мой любимый торт. Думаю — хотя бы так! Говорю: «Спасибо, дорогой!» Ставлю чайник, и тут муж влетает на кухню с криком: «Стой! Я его случайно у нас на работе на парковке нашел. Кто-то забыл и уехал. Но есть боюсь, мало ли...»
- Я, хрупкая девушка с ростом 154 см и весом 40 кг, еще и левша, всю жизнь мечтала играть в баскетбол, заниматься боксом и фехтовать. Никто не верил, все смеялись. И вот начала исполнять мечты. В итоге мои «недостатки» делают меня особенным противником. © Подслушано / Ideer
- До 25 лет у меня были абсолютно прямые волосы, а я мечтала о кудрях. Как-то раз решила покраситься в блондинку. Опыта в окрашивании у меня не было, я просто делала то, что было написано в инструкции. В итоге что-то пошло не так, и я побежала в ванну смывать всю эту красоту. Потом взяла машинку моего парня и побрилась налысо. Было лето, я стала носить косынку. Через месяцы волосы стали отрастать, и я поняла, что теперь кудрявая. Так что с уверенностью могу сказать, что мечты сбываются, хоть иногда и таким странным образом. © Не все поймут / VK
- Я вырос в бедной семье, все деньги тратились на одежду для братьев и сестер, аренду жилья и еду. У одного из моих друзей был электрический набор поездов. Я всегда хотел такой набор с определенным паровозиком, но в детстве у меня его не было. Повзрослев, я все-таки нашел его в интернете и купил за несколько долларов. © readforit / Reddit
- В детстве семья заставляла меня носить одежду нейтрального тона для того, чтобы я не выделялась из толпы. Я всегда любила смотреть исторические фильмы и сериалы и хотела одеваться, как их персонажи. В старшей школе появилось больше свободы в выборе одежды. Став взрослой, я осознала: никто не может указывать мне, как одеваться. Теперь шью одежду сама, даже моя мама смирилась с этим и хвалит ее. © cecikierk / Reddit
- В 27 лет я работала на нескольких низкооплачиваемых работах. Одна знакомая спросила меня, чем бы я хотела заниматься. Поговорив с ней, я пришла к выводу, что с удовольствием возглавила бы какую-нибудь некоммерческую организацию. И вот четыре года спустя я стала генеральным директором некоммерческой организации, которая за девять лет моей работы выросла втрое. Удивительно, но я даже не искала эту работу, она сама меня нашла. © ****hazel / Reddit
- Я очень люблю пиццу. Когда училась в школе, мечтала выйти замуж за доставщика пиццы. Верила, что он мне каждый день ее с работы будет приносить. Потом выросла, вышла замуж. И только вчера узнала, что мой муж два первых курса в универе подрабатывал, доставляя пиццу. Все-таки наши мечты сбываются, хоть и не в таком виде, как мы ожидаем. © Не все поймут / VK
- Моей мечтой было выйти замуж за любовь своей юности. Я влюбилась в него в тот день, когда он пригласил меня на свидание — нам было по 16. Никогда бы не поверила, что мы действительно будем вместе и поженимся 10 лет спустя. © BeccaG94 / Reddit
- Я два года тайно испытывала симпатию к одному парню, потом целый год добивалась его расположения, и вот мы с ним уже год как вместе. Казалось, что это почти невозможно, но я добилась своего. © lando_norris_simp / Reddit
- Была мечта детства: сдать на права и купить автомобиль. Неважно какой, лишь бы ездил. Мечта потихоньку начала сбываться. Сдала на права со второго раза, но авто сразу купить не вышло. Села за руль только спустя пару лет и поняла, что боюсь. Не трясусь за рулем, но одна ездить не могу, — только если кто-то рядом сидит. Вроде и радостно, что мечта сбылась, но обидно, что я не могу ей пользоваться в полной мере. Так и живу. © Не все поймут / VK
- Когда я была маленькой, садилась за стол, пела и делала вид, что играю на пианино. Я представляла себя большой артисткой. Теперь мой сын — пианист, а невестка — оперная певица. Мечты сбываются... © Не все поймут / VK
- Всегда мечтала о путешествии в одиночку и вот решилась на него. В начале этого года впервые полетела одна, чтобы найти себя, а в итоге три дня искала дорогу из отеля к достопримечательностям и обратно, потому что забыла скачать карты. Что ж, мечта-таки сбылась.
- Я двадцать лет мечтал о домике у моря. Работал, копил, и наконец купил его. В день новоселья выхожу босиком на песок и с восторгом думаю: «Мечта сбылась!» А через час открылся один нюанс: оказалось, что «первая линия» здесь означает, что море заходит в гости без приглашения.
- Я всегда мечтала о маленькой собаке, но мой муж, с которым мы вместе уже более 30 лет, любит только больших. В итоге завели чихуахуа. Локи сейчас три года, и я просто обожаю его. А еще у нас есть английский мастиф, который весит 79 кг. Чихуахуа обычно привязываются к одному человеку, и я рада, что он выбрал именно меня. Впрочем, он еще любит моего мужа и дочь, но немного побаивается нашего сына. © daelite / Reddit
- Намечтала себе идеального мужчину: рост под 190, где-то 30 лет. А вчера из метро вышла, вдруг из-за спины голос: «Девушка, давайте знакомиться!» Оборачиваюсь, а там мужчина лет 35, рост под 2 метра. А что я? Я от неожиданности сделала ноги. Теперь вот думаю: раз мысль и правда материальна, надо бы чего-то более конкретного намечтать. © Не все поймут / VK
- А у меня тоже сбылась мечта. Во время всего приема стоматолог восхищалась моими зубами, утверждая, что они самые прекрасные. Еще и позвала пару коллег, чтобы те тоже оценили. © Не все поймут / VK
Развелась с мужем, разошлись, когда мне было 28 лет... Очень скучала по нему, никак не могла отпустить эту ситуацию: не помогли другие замужества, другая любовь... Сейчас мне 70 - месяц назад получила предложение руки и сердца от его родного старшего брата (с той же фамилией, с тем же отчеством, ему сейчас 77). "Поздно, Дубровский..." - больше нечего сказать...
Лет с 18 мечтала жить в теплом климате недалеко от моря.
В 30 переехала и следующие 25 лет жила в получасе езды от Средиземного, радуясь жаре с мая по октябрь.
А потом ррраз - и ффсе, не нужно ни моря, ни солнца, хочется тишины, тумана, леса и тучек 🌲🌳☘️🌨️🌧️🌥️