16 историй о том, что мечты сбываются, но иногда лучше бы они этого не делали

Развелась с мужем, разошлись, когда мне было 28 лет... Очень скучала по нему, никак не могла отпустить эту ситуацию: не помогли другие замужества, другая любовь... Сейчас мне 70 - месяц назад получила предложение руки и сердца от его родного старшего брата (с той же фамилией, с тем же отчеством, ему сейчас 77). "Поздно, Дубровский..." - больше нечего сказать...