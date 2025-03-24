20 собак, в комплекте с которыми должна прилагаться валерьянка
Животные
14 минут назад
Собаки — удивительные существа. Их безусловная и безграничная любовь, преданность и дружба воспеты многими людьми. О них пишут книги и снимают кино. Им ставят памятники за верную службу. Собаки — целая вселенная. Но есть нюанс. Наши лохматые друзья любят покуролесить! Вряд ли можно найти собачника, который хотя бы раз в жизни не хватался за сердце и не кричал сокровенное: «За что?»
«Я, конечно, знала, что ретриверы любят грязь, но это...»
- Просто вы приобрели стандартную модель. Версия «без грязи» стоит дороже и заранее бронируется. © Tanker901 / Reddit
«Будучи щенком, мой пес распотрошил диван. Скоро ему три года и это был его самый плохой поступок»
«Моя собака научилась открывать шкаф»
- Чувствую надвигающийся кризис. © VegetableEast7325 / Reddit
«Моя собака просто одержима едой! Она все время ищет что-то, чтобы съесть. Это сводит меня с ума»
«Дома меня ждали перевернутая стиральная машина и три барышни с виноватым видом»
«Как-то моя собака просто играла с мячиком. И вот что вышло»
- В защиту собаки скажу, что стены у вас не особо прочные. © tyoew / Reddit
- Бедняжка! Она сама в шоке. © CelticCynic / Reddit
«Чиф чудесный и немного странный»
«После уборки забыл подвинуть обратно собачью лесенку. Вот так отреагировал мой пес»
«Я помыла своего пса утром ароматным шампунем с эффектом сияющей шерсти. И вот он уже через два часа»
«Я не купался в своей миске с водой!»
«Чеддер так поступает, когда мы идем не туда, куда он хочет»
«Воспитанный среди кошек, он просто пытается быть как они»
«Кажется, я раскрыл дело о пропавшей вяленой говядине»
«Наш щенок любит засовывать голову в мои ботинки»
«Мой пес решил, что он — кот»
«Когда не угостили сыром...»
«Однажды разрешил ей присесть на этот стул. Теперь она уверена, что это ее место»
«Нескольких недель безумного вынюхивания — и вот он наконец-то обнаружил, кто живет в норе»
«Ты залез в болото? Щенок отвечает: «Без комментариев»
«Ей не понравились сегодняшние новости»
Конечно, собаки прославились не только своими безрассудными выходками. Ведь приятных моментов, как правило, больше. Еще немного добрых и смешных подборок о братьях наших меньших можно посмотреть здесь:
- 15 собак, которые покорили сердца хозяев своей необычной внешностью
- 20+ животных, которые прошли путь от брошенных бедолаг до избалованных королей диванов
- 18 хвостиков, которым навели марафет, и результат умиляет
Фото на превью emxx_ / Reddit
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Ничего не знаю, у меня идеальная собака! Ни одной испорченной пары обуви, корректен, дисциплинирован. Обожаю!
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