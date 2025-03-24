20 собак, в комплекте с которыми должна прилагаться валерьянка

Собаки — удивительные существа. Их безусловная и безграничная любовь, преданность и дружба воспеты многими людьми. О них пишут книги и снимают кино. Им ставят памятники за верную службу. Собаки — целая вселенная. Но есть нюанс. Наши лохматые друзья любят покуролесить! Вряд ли можно найти собачника, который хотя бы раз в жизни не хватался за сердце и не кричал сокровенное: «За что?»

«Я, конечно, знала, что ретриверы любят грязь, но это...»

Просто вы приобрели стандартную модель. Версия «без грязи» стоит дороже и заранее бронируется. © Tanker901 / Reddit

«Будучи щенком, мой пес распотрошил диван. Скоро ему три года и это был его самый плохой поступок»

«Моя собака научилась открывать шкаф»

«Моя собака просто одержима едой! Она все время ищет что-то, чтобы съесть. Это сводит меня с ума»

«Дома меня ждали перевернутая стиральная машина и три барышни с виноватым видом»

«Как-то моя собака просто играла с мячиком. И вот что вышло»

В защиту собаки скажу, что стены у вас не особо прочные. © tyoew / Reddit

Бедняжка! Она сама в шоке. © CelticCynic / Reddit

«Чиф чудесный и немного странный»

«После уборки забыл подвинуть обратно собачью лесенку. Вот так отреагировал мой пес»

«Я помыла своего пса утром ароматным шампунем с эффектом сияющей шерсти. И вот он уже через два часа»

«Я не купался в своей миске с водой!»

«Чеддер так поступает, когда мы идем не туда, куда он хочет»

«Воспитанный среди кошек, он просто пытается быть как они»

«Кажется, я раскрыл дело о пропавшей вяленой говядине»

«Наш щенок любит засовывать голову в мои ботинки»

«Мой пес решил, что он — кот»

«Когда не угостили сыром...»

«Однажды разрешил ей присесть на этот стул. Теперь она уверена, что это ее место»

«Нескольких недель безумного вынюхивания — и вот он наконец-то обнаружил, кто живет в норе»

«Ты залез в болото? Щенок отвечает: «Без комментариев»