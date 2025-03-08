15 собак, которые покорили сердца хозяев своей необычной внешностью
Животные
1 час назад
Некоторые предпочитают чистокровных собак и готовы платить за них внушительные суммы заводчикам. Другие же с радостью принимают в семью метисов из приюта. Давайте познакомимся с этими замечательными хвостиками!
Хаски плюс корги
"ДНК-тест показал, что у него в роду были корги, питбуль, лабрадор и чихуахуа"
"ДНК-тест показал, что Ллойд - это помесь австралийской пастушьей собаки и кокер-спаниеля, а у одного из прародителей была карликовость"
"На 50% это шарпей. В родне есть питбуль и австралийская пастушья собака"
"В его родословной есть австралийская пастушья собака, австралийская гончая, такса и бассет-хаунд"
"Селки (слева) — это в основном чихуахуа и рэт-терьер. Лея (справа) — чихуахуа и карлик-пинчер"
Тут в роду чихуахуа, пудель и много еще кто
"Малыш-гремлин из приюта"
Бульдог и ши-тцу
"Он корги и аусси"
- У него такие уши! © No_Appointment_7232 / Reddit
- Ага, обожаю их! © Anxious-Finger-5332 / Reddit
Корги плюс чихуахуа
Глаза выдают хаски
"Взяла его из приюта"
- Ого, это же собака с ушами мейн-куна! © CommercialExotic2038 / Reddit
"По шкале от 1 до 10, сколько вы дадите ей баллов милоты?"
"Основные "ингридиенты" это: хаски (37,9%), австралийская пастушья собака (17,7%), доберман (12,1%) и бордер-колли (8,7%). Остальные: суперметт, чау-чау, шарпей и немецкая овчарка"
Такса плюс хаски
Вот что у нас есть еще: "Мы узнали, откуда родом популярные породы кошек. Некоторые места нас удивили".
Внимание: в феврале 2025 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью CommercialExotic2038 / Reddit
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