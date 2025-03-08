15 собак, которые покорили сердца хозяев своей необычной внешностью

Некоторые предпочитают чистокровных собак и готовы платить за них внушительные суммы заводчикам. Другие же с радостью принимают в семью метисов из приюта. Давайте познакомимся с этими замечательными хвостиками!

Хаски плюс корги

"ДНК-тест показал, что у него в роду были корги, питбуль, лабрадор и чихуахуа"

"ДНК-тест показал, что Ллойд - это помесь австралийской пастушьей собаки и кокер-спаниеля, а у одного из прародителей была карликовость"

"На 50% это шарпей. В родне есть питбуль и австралийская пастушья собака"

"В его родословной есть австралийская пастушья собака, австралийская гончая, такса и бассет-хаунд"

"Селки (слева) — это в основном чихуахуа и рэт-терьер. Лея (справа) — чихуахуа и карлик-пинчер"

Тут в роду чихуахуа, пудель и много еще кто

"Малыш-гремлин из приюта"

Бульдог и ши-тцу

"Он корги и аусси"

Корги плюс чихуахуа

Глаза выдают хаски

"Взяла его из приюта"

Ого, это же собака с ушами мейн-куна! © CommercialExotic2038 / Reddit

"По шкале от 1 до 10, сколько вы дадите ей баллов милоты?"

"Основные "ингридиенты" это: хаски (37,9%), австралийская пастушья собака (17,7%), доберман (12,1%) и бордер-колли (8,7%). Остальные: суперметт, чау-чау, шарпей и немецкая овчарка"

Такса плюс хаски

Вот что у нас есть еще: "Мы узнали, откуда родом популярные породы кошек. Некоторые места нас удивили".