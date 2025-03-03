Мы узнали, откуда родом популярные породы кошек. Некоторые места нас удивили

Петерболды были выведены в Питере в 1994 году путем скрещивания донского сфинкса и ориентальной короткошерстной кошки. Это довольны умные и энергичные представители кошачьих. Они ориентированы на человека, прекрасно ладят с другими животными.

Как и остальные бесшерстные особи, петерболды требуют особых условий содержания. В доме должна быть комфортная для питомца температура. Многие представители этой кошачьей породы могут мерзнуть уже при + 22°С, поэтому следует следить за состоянием питомца и при необходимости укутать его или надеть теплый свитерочек.

Еще одна особенность петерболдов — интенсивные выделения из сальных желез. От этого котик выглядит так, будто его покрыли воском. Но это не означает, что нужно увеличить количество банных процедур. Да, купать голых котов надо чаще, чем пушистых, но все равно не увлекаться. Ведь выделяемый секрет выполняет прежде всего защитную функцию, и если его все время смывать, то недалеко до раздражения кожи и других проблем, которые совсем не нужны котику.