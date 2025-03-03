Мы узнали, откуда родом популярные породы кошек. Некоторые места нас удивили
Ох уж эти котики: перестать о них говорить просто невозможно! Сегодня мы решили обсудить, откуда произошли некоторые породы наших лохматых (и не очень) друзей. И знаете, если вы настоящий котофанат, то можно попробовать составить маршрут путешествия по знаковым местам кошачьих пород.
Петерболд (Санкт-Петербург)
Петерболды были выведены в Питере в 1994 году путем скрещивания донского сфинкса и ориентальной короткошерстной кошки. Это довольны умные и энергичные представители кошачьих. Они ориентированы на человека, прекрасно ладят с другими животными.
Как и остальные бесшерстные особи, петерболды требуют особых условий содержания. В доме должна быть комфортная для питомца температура. Многие представители этой кошачьей породы могут мерзнуть уже при + 22°С, поэтому следует следить за состоянием питомца и при необходимости укутать его или надеть теплый свитерочек.
Еще одна особенность петерболдов — интенсивные выделения из сальных желез. От этого котик выглядит так, будто его покрыли воском. Но это не означает, что нужно увеличить количество банных процедур. Да, купать голых котов надо чаще, чем пушистых, но все равно не увлекаться. Ведь выделяемый секрет выполняет прежде всего защитную функцию, и если его все время смывать, то недалеко до раздражения кожи и других проблем, которые совсем не нужны котику.
Донской сфинкс (Ростов-на-Дону)
Этот представитель лысых кошек был обнаружен в конце 80-х. Заводчица Елена спасла вполне обычного котенка черепахового окраса. Назвала Варварой. Спустя некоторое время малышка начала лысеть. Когда Варвара стала взрослой, то ее скрестили с одним из котов Елены. В итоге какие-то котята родились лысыми, какие-то с шерстью, которая, правда, потом все равно выпала.
Главная особенность породы — отсутствие усов. Также их можно распознать по большому количеству морщинок на голове и в области шеи. Эти коты очень игривые, так что будут рады сородичам. А вот одиночество донские переносят плохо: оставлять их одних надолго не рекомендуется.
Турецкая ангора (Анкара, Турция)
Загадочная представительница древних пород кошачьих. О турецких ангорах писали французские поэты и прозаики, а по одной из легенд много веков назад пророк отрезал кусок своего одеяния, чтобы не потревожить спящую на нем ангору. Вы ведь так тоже делаете?
Эта кошачья порода довольно популярна. Ангоры обладают шелковистой длинной шерстью и озорным характером.
Курильский бобтейл (Курильские острова)
- Курильский Бобтейл. Назвали Сайто (сайтама). © DimasCooll / Pikabu
Главная особенность этого пушистика — коротенький, но до безобразия прелестный хвостик. Бывают коротко- и длинношерстные представители. Естественный вариант этой породы известен на островах более 200 лет. Отличить бобтейла можно не только по хвосту, но и по задним лапам, которые длиннее передних. С учетом того, что порода изначально была дикой, а не выведенной искусственно, бобтейлы имеют хорошее здоровье и отличаются продолжительностью жизни в 15-20 лет.
Данная порода была очень популярна за счет своей способности ловить грызунов. В дикой природе эти кошки отличные рыболовы: на удивление, бобтейлы не боятся воды.
Абиссинская кошка (Эфиопия)
Эти рыжие харизматичные кошки весьма популярны в последнее время. Селекцией данной породы на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии занимались в Великобритании. Но основной родиной абиссинцев все же считается Эфиопия.
Это очень активные и подвижные котики, так что вы вряд ли с ними заскучаете. Приятная особенность — шерсть абиссинцев не нуждается в каком-то специальном уходе: с гигиеной они вполне справляются сами. А вот большие острые ушки придется аккуратно чистить.
Меконгский бобтейл (Таиланд)
- Мне кажется, они что-то замыслили. Кошка в нашем доме появилась случайно, и кот (меконгский бобтейл) принял ее с большой неохотой и часто шипит на хвостатую мадам. © Doron4ik / Pikabu
Предки этих прекрасных котов пошли родом из Таиланда и названы в честь реки Меконг. Именно такого меконгского котика презентовали Николаю II. Это, кстати, был очень ценный презент, ведь до 20 века котов этой породы запрещалось вывозить в другие страны. С тех пор порода развивалась уже за пределами Таиланда путем скрещивания с другими бобтейлами и, возможно, сиамцами. А в 2004 году меконгсикй бобтейл был признан Всемирной федерацией кошек.
Основные характеристики этой породы – короткая блестящая шерсть, длина хвоста не менее трех позвонков, но не превышает в длину четверть туловища кошки. Окрасы как правило ближе к сиамскому, но могут варьироваться. Единственный недопустимый окрас взрослой особи – белый. Представители этой породы ласковые и дружелюбные.
Любопытно, что хвостики у бобтейлов – это что-то вроде отпечатков пальцев у человека. Считается, что двух одинаковых хвостов просто не существует: каждый с индивидуальными закорючками.
Той-боб (Ростов-на-Дону)
Эти очаровательные короткохвостые котики появились в конце 20 века. Произошли они от тайских кошек, совершенно случайно, в результате природной рецессивной мутации. Данная порода развивается и формируется до сих пор. Часто той-бобов называются самой маленькой кошачьей породой. От тайцев они унаследовали только окрас.
Любопытно, что той-бобы за свой короткий век существования даже попадали в разряд исчезающих. В 2006 году начались мероприятия по восстановлению породы.
Гималайская кошка (США / Великобритания)
Несмотря на свое название, гималайская кошка была выведена в США и Великобритании. Одновременно в этих странах проводились скрещивания сиамской породы с персидской.
Представители гималайцев — довольно крупные особи. От персов они позаимствовали приплюснутую мордочку, а от сиамцев — эксклюзивный окрас. Одна из отличительных черт породы — эти кошки не особо разговорчивые. Крайне редко вы будете слышать какие-либо звуки от такого домашнего любимца.
Русская голубая (Архангельск)
- Моя кошка Женевьева, или просто Женька, Жека! Порода русская голубая, сами мы из Красноярска, котенка брали в Новосибирске из питомника Синильга! Есть у нее особенность: очень часто любит высунуть язык и так сидеть. © SuzukHayabus / Pikabu
Русская голубая — это естественная порода, которая была впервые замечена в Архангельске. Считается, что во второй половине 19 века моряки завезли этих котиков в Великобританию, где пушистые не теряли времени даром и сразу же оказались на выставке во дворце. Окрас варьируется от мерцающего серебристого до темного серого. У этой породы есть теплый подшерсток. Глаза, как правило, зеленого цвета.
По некоторым исследованиям, данная порода не причиняет неудобств людям с аллергией на шерсть. Характер может быть разным, но в целом архангельские котики тихие.
Сибирская кошка (Сибирь / Узбекистан)
Предки сибирских кошек являются коренными жителями Сибири и Урала. Считается, что местные дикие кошки смешались с «бухарскими» — эти коты были завезены купцами и торговцами из Узбекистана. Так и вывелась известная нам теперь сибирская кошка. Представители этой породы жили в оседлых поселениях с людьми. Существует вероятность, что сибирские кошки — дальние родственники персидских котиков.
Сибирские кошки могут быть любого окраса, кроме чисто белого. Представитель этой породы с голубыми глазами и специфическим окрасом колор-пойнт выделены в отдельную породу — невская маскарадная.
Невская маскарадная (Санкт-Петербург)
Как мы уже говорили, порода является представителем сибирской лесной домашней кошки с особым окрасом: на шерсти есть темные пятна, как правило, на голове, лапах и хвосте. Отличительная черта этих маскарадных кошек — это их природная прыгучесть.
Непосредственно разведением данной породы начали заниматься в Питере.
Дракон Ли (Китай)
Этот пушистик неофициально считается национальной кошкой Китая. Принято считать, что предок дракон ли — древняя горная кошка, которая была одомашнена человеком. Представители этой породы часто возникают в китайских сказках и легендах. Впервые как породу дракон ли представили в Пекине около 20 лет назад.
Данных кошек рекомендуют заводить все же в частные дома, а не квартиры: представители дракон ли унаследовали резвость и охотничьи инстинкты своих предков.
Мейн-кун (США)
Добродушные гиганты с кисточками на ушах появились в штате Мэн (США). Сформировалась данная кошачья порода естественным путем в условиях сурового климата северного штата.
Мейн-куны могут достигать метра в длину, а вес некоторых особей близится к 15 килограммам. Окрас может быть любым. Это довольно выносливые кошки, хотя, как и у многих породистых животных, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Мейн-куны очень заботливые родители.
Со своим хозяином будут жить в гармонии, а вот к чужакам отнесутся с настороженностью. В целом, это очень приятная порода для домашнего питомца. Если, конечно, вы готовы к 15 килограммам живого веса на коленках по вечерам.
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