11 вещей, которые могут невзначай навредить вашему котику

Все мы хотим для наших питомцев самого лучшего, но иногда по незнанию или невнимательности можем навлечь на них большие проблемы. Чтобы этого не случилось, вот список вещей, которые не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш котик был счастлив, здоров и игрив. В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.



Не стерилизовать

Некоторые люди считают, что кастрация и стерилизация — это неестественно и жестоко, а некоторые — что эта процедура изменит поведение любимца и приведет к проблемам со здоровьем (ожирению, заболеваниям мочеполовой системы и т.д.). Но на деле — это гуманное и ответственное решение. Некастрированные коты могут быть агрессивными, метить углы и мебель или вообще убежать из дому. Стерилизуя или кастрируя кошку или кота, вы снижаете их стресс и беспокойство и защищаете животное от травм и инфекций, которые могут быть получены в сражениях с другими котами. Риск от операции невелик, это простая и недорогая процедура. Кастрированные или стерилизованные животные в среднем живут гораздо дольше, а вероятность рака и других заболеваний значительно снижается.

Не замечать плохого самочувствия

Кошки — хищники, которые не могут позволить себе демонстрировать слабость — в природе за такое мигом слопает кто-нибудь посильнее. Поэтому они хорошо умеют скрывать боль. Чтобы помочь владельцам кошек вовремя распознать, что с питомцем что-то не так, специалисты разработали список вопросов, которые помогут это определить, а также специальную «шкалу гримас кошки». Прикрытые глаза, встопорщенные усы, отведенные назад уши могут быть признаками того, что котику плохо.

Перекармливать

Производители корма для животных могут указывать на упаковке слишком большой размер порций, ведь чем быстрее закончится корм, тем быстрее вы вернетесь в магазин за новым. Не ограничивайтесь цифрой на пакетике с кошачьей едой: подробно изучите вопрос кормления, исходя из веса, возраста, активности и других особенностей вашей кошки, а также проконсультируйтесь с ветеринаром. От перекармливания наши любимцы могут серьезно заболеть.

Не обращать внимания на вес

Толстенькие кошачьи бока и круглые щечки могут выглядеть очаровательно, но лишний вес опасен для котика. Как бы умилительно он ни выпрашивал еду, не поддавайтесь. Проверьте, не страдает ли ваш любимец ожирением, пройдясь по этому списку признаков: Коту трудно прыгать и лазать.

Он все время сидит или лежит, не желая двигаться.

У котика пропала талия!

Сложно прощупать ребра или тазовые кости.

Грязная, неряшливая, неухоженная шерсть.

Кот реже посещает лоток.

Поить водой из миски

Кошки любят проточную воду и иногда предпочитают пить даже из унитаза, но не из своей миски. Дело в том, что в стоячей воде быстро размножаются бактерии, и кошки интуитивно избегают таких источников воды. Если у вашего питомца есть только миска с водой, то он, скорее всего, пьет недостаточно, а это может быть небезопасно для его здоровья. К тому же кошки не любят прикосновений к их чувствительным усам, а краешки высокой миски могут касаться их. Периодически включайте кошке воду из-под крана, а лучше заведите питьевой фонтанчик.

Плохо мыть кошачью миску

Если мыть миски для еды не очень тщательно, в них начинают размножаться бактерии, да и пахнут они неприятно, и кошки это отлично чуют. Вместо того, чтобы жаловаться на привередливость котика в еде, проверьте, чистая ли у него посуда.

Наряжать кошку

Хотя в сети полно очаровательных фото котиков в нарядах, большинство кошек ненавидят одежду. Если вы не хотите, чтобы они испытывали стресс и дискомфорт, не надевайте на них костюмчики и милые свитерочки. Отвалившиеся от них пуговицы и украшения могут быть проглочены, кошка может перегреться, а запах одежды может быть ей неприятен. Единственное исключение — медицинские повязки и попоны после операции.

Не играть с кошкой

Игры — это те же физические упражнения, они помогают поддерживать здоровый вес и держать мышцы в тонусе. К тому же, если кошачья активность не находит выхода, животные могут испытывать стресс или даже впасть в депрессию. Хорошо, если котов несколько — они и сами займут себя. Но если кот у вас единственный, играйте с ним! А так как кошачьи инстинкты велят им добывать себе еду, сделайте им парочку головоломок — например, из картонной коробки с отверстиями, а внутрь можно положить лакомства. Такие головоломки можно также купить.

Делать кошке «злую руку»

Не используйте для игр с кошкой руки или ноги. Так вы даете ей понять, что это разрешенное поведение. В дальнейшем она может проявлять к вам и другим членам семьи агрессию: нападать из-за угла или вцепляться вам в руку, когда ей захочется поиграть.

Ругать и наказывать питомца

Кошки частенько ведут себя не так, как нам хочется, но наказывать их — бесполезное занятие. Наказывая кошку, вы не устраняете проблему, а создаете новую — кошка еще и бояться вас начнет, и доверять перестанет. Кошки ничего не делают вам назло. Например, промахиваясь мимо лотка, они могут показать, что у них стресс, и тогда лучше найти источник их беспокойства и устранить его. Изменить поведение кошки можно, лишь положительно подкрепляя хорошее поведение — поглаживанием и лакомствами.

Пренебрегать безопасностью