15+ подарков, над которыми похихикать хочется, а вот у себя оставить — не очень

Муж в кафе в США попросил чай и сок ( пить очень хотел). Официантка выпучилась на него и переспросила: "Теа and juice?". Муж, не чувствуя подвоха, подтвердил. Официантка принесла ему стакан с какой-то бурдой непонятного цвета. На вопрос : "What's this?" был ответ "tea and juice". Так и здесь, поняли все слишком буквально :)