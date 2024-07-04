15+ подарков, над которыми похихикать хочется, а вот у себя оставить — не очень

Приятные и уместные подарки — один из секретов хорошего дня рождения. Но иногда получаешь от родных либо коллег такой презент, что и не знаешь, как реагировать: то ли вежливую улыбку натянуть и поблагодарить, то ли захохотать в голос, а потом поделиться фотографией подосиновика или фарфоровой лошади с целым светом.

Как-то раз на день рождения муж вручает мне красиво упакованную коробку, по размеру — обувную. Туфли?! Неожиданно, но круто! В предвкушении снимаю упаковку, а это и впрямь коробка для туфель. Ну не чудо ли у меня муж? Открываю ее, и тут словно холодным душем окатили: внутри лежали штук 30 разных канцтоваров. Ручки, карандаши, ластики, степлеры, корректоры, стержни, клей и прочее... Это при том, что я не рисую и вообще не пишу от руки, а работаю только за компом! © tttuksa / Pikabu

«Сегодня мне исполнилось 26, а никто не позвонил и не поздравил. А когда я пришел домой, меня ждал сюрприз от моей девушки. Как здорово, что она у меня есть!»

«Дочке придется немало потрудиться, чтобы найти свой подарок на день рождения»

А мне подарили на день рождения лошадь. Большую фарфоровую уродскую лошадь. Я, конечно, люблю лошадей и занималась любительским конным спортом, но все же... Выбросить рука не поднимается, так и стоит. Никому лошадь не нужна? © Filias000 / Pikabu

«На день рождения я получил пластинку жевательной резинки от моего финансового консультанта»

«Был тут у мужа день рождения. Вот что ему подарили мои родители»

«Моему дорогому зятю. Я не подарил тебе жизнь, зато подарил тебе мою прекрасную дочь. Спасибо, что не сдал ее в цирк, я-то понимаю, как заманчиво было бы это сделать. С любовью, твой тесть».

Мне на двенадцатилетие родственники подарили деньги, чтобы я сама купила, что хочу. В итоге родители решили за меня, что я хочу пылесос. Они еще очень удивились, что я заплакала от такого подарочка. А за пару лет до этого моя «любимая» тетя подарила мне палас, дешевый и некрасивый, но с таким видом, как будто вручила мне кучу денег. © FatRacoon89 / Pikabu

«Купила в свой день рождения кольцо в хорошем ювелирном магазине. Прошло всего 2 дня, и 9 камней выпали. Ювелир не хочет возвращать деньги, я чуть не плачу»

«Только гляньте, как на нашей работе отметили мой день рождения»

«Это твой день рождения» [отсылка к сериалу «Офис» — прим. ADME].

Было мне лет 9. Проснулся с утра, пошел в зал, где и увидел ковер. Я еще подумал, а зачем он так лежит трубой на диване? Но значения не придал, решил, может, из гаража притащили. Нет, это был мой подарок. Огромный, по сравнению со мной, ковер на стену. Так он и провисел над моей кроватью лет 10, пока самолично не снял и убрал его. Что странно, родители всегда дарили что-то интересное, конструкторы, машинки на радиоуправлении или что-то такое, но отличились именно в тот год. © RussianSensei / Pikabu

«Испекла торт коллегам в честь своего дня рождения. А его даже никто не попробовал»

«Доплатил магазину, чтобы мне сделали на торте надпись „С днем рождения!“. Вот что я получил. По-моему, меня обокрали»

Самый худший подарок мне подарила бабушка на мое 15-летие. Гриб. Просто гриб. Подосиновик. К счастью, у меня уже тогда выработалась привычка улыбаться, несмотря ни на какую дичь, происходящую вокруг. Так что просто поблагодарил, поулыбался и пошел переваривать произошедшее. © Craiser / Pikabu

«Совсем не ожидал такого подарка от жены. Но очень доволен, потому что давно о нем мечтал»

«6 часов провозился на кухне в свой день рождения, стараясь учесть все предпочтения и аллергии друзей. А потом девушка друга спросила, почему я не приготовил все веганское»

Лет 7 мне было. Мама сказала, что папа из командировки приехал, большой подарок мне купил. Бегу я радостный, ну, думаю, велик подарят. Прибегаю, а там парта. Одно из самых больших разочарований в жизни. © Zav69 / Pikabu

«Кто-то вытащил эту подарочную открытку из моего почтового ящика и умыкнул деньги, которые в ней были»

«На торте в честь дня рождения племянника попросили написать где-нибудь большую цифру 5»

© wil8can / Reddit Тосикикайфу 3 дня назад Муж в кафе в США попросил чай и сок ( пить очень хотел). Официантка выпучилась на него и переспросила: "Теа and juice?". Муж, не чувствуя подвоха, подтвердил. Официантка принесла ему стакан с какой-то бурдой непонятного цвета. На вопрос : "What's this?" был ответ "tea and juice". Так и здесь, поняли все слишком буквально :) - - Ответить

«C днем рождения, Арчи. Большая 5 где-нибудь».