14 женщин поделились секретами красоты своих бабушек и мам, за которых старели только цифры в паспорте

Наши героини поделились настоящими секретами красоты, которые передавались в их семьях из поколения в поколение. Без дорогой косметики и уколов — только мудрые советы мам и бабушек, проверенные десятилетиями. В арсенале этих красоток — простые, но по-настоящему работающие ритуалы ухода и отношения к себе.