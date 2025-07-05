14 женщин поделились секретами красоты своих бабушек и мам, за которых старели только цифры в паспорте
Авторские колонки
2 часа назад
Наши героини поделились настоящими секретами красоты, которые передавались в их семьях из поколения в поколение. Без дорогой косметики и уколов — только мудрые советы мам и бабушек, проверенные десятилетиями. В арсенале этих красоток — простые, но по-настоящему работающие ритуалы ухода и отношения к себе.
- Меня вырастила бабуля. У нее вся косметика была с алоэ вера, а еще сами растения, рассаженные по всему дому. Сейчас моя бабушка в лучшей форме, чем многие 20-летние, которых я знаю: она ездит на работу на велосипеде каждый день, плавает три раза в неделю и ходит пешком по часу каждый день. Все постоянно твердят, как молодо бабуля выглядит — никто не верит, что она моя бабушка, все думают, что она моя мама. А бабуля отвечает, что в основном это свежий воздух и алоэ. © DarthMelonLord / Reddit
- У моей бабули в 96 лет восхитительная фигура. Я просто в шоке — 6 детей и ни одной растяжки! Секрет бабушки в том, что она всегда использовала для кожи мыло Dove и очищающий крем Merle Norman. © lillib / Reddit
«Мне 66, и раньше я носила шиньон. Но теперь-то я знаю, как заставить расти свои волосы: раз в неделю перед сном я наношу на кожу головы эфирное масло мяты перечной, смешанное с растительным маслом»
- Моя бабушка всю жизнь пользовалась масками для волос с кокосовым маслом. Ее волосы были гладкими и густыми, даже когда ей было 80 и она проходила химиотерапию. © pharmersmarket / Reddit
- Моей маме за пятьдесят, и с тех пор, как ей исполнилось тридцать, она каждую ночь заклеивает лицо тейпом. Она берет маленькие полоски тейпа и приклеивает одну между бровями и там, где у нее образуются морщины от улыбки. Ее дерматолог сказала, что теперь будет советовать это всем своим пациентам. © vfimbres / Reddit
«Пользуюсь третиноином 12 лет»
«А разница между этими снимками — 13 лет».
- У моей 85-летней мамы прекрасная кожа, потому что она никогда не выходила на солнце. Я помню, как бегала с папой, братьями и сестрами по выходным, каталась на лодке, ездила на лошадях, плавала. А мама оставалась под деревом в шляпе и не принимала участия ни в каких играх. Так что да, у моей 80-летней мамы меньше морщин, чем у меня в 60. Но у меня было сильно больше развлечений, чем у нее, и я думаю, что это стоит нескольких морщин! © eclipsecorona / Reddit
- У моей бабушки были самые красивые и крепкие натуральные ногти, и она всегда приписывала это использованию укрепляющего средства Hard As Wraps от Sally Hansen. Эта штука творит чудеса. © tinyballetdoll / Reddit
«Я не умывалась полтора дня (просто протирала кожу полотенцем) и не увлажняла лицо неделю. Я в шоке, что моя кожа выглядит так хорошо»
- Каждый день, когда моя бабушка готовит салат на ужин, она очищает огурец и протирает кожурой лицо и шею, прежде чем выбросить ее. © Ekspreslonac / Reddit
- Я была в полном шоке, когда увидела некролог одной своей старой знакомой. Там было указано, что ей за 80, а она всегда выглядела как минимум на 30 лет моложе. Когда-то эта женщина мне призналась, что каждую ночь она мажет лицо вазелином. © orangeunrhymed / Reddit
«Мне 66 лет. Никаких косметологических процедур и дорогущего крема. Теперь я мажу шею только пептидами и 0,1 третиноина дважды в неделю на ночь»
- Кокосовое масло отлично подходит для волос и кожи. Я смешиваю его с витамином Е, оливковым маслом и ямайским касторовым маслом. Наношу на волосы, надеваю шапочку и оставляю на время уборки дома или на ночь. Чудо для волос. После мытья можно также добавить немного на сухие кончики. Для кожи просто наношу сразу после душа. © mommy5dearest / Reddit
- Моя мама всегда наносит на ноги толстый слой колд-крема Ponds, затем надевает носки и ложится спать. У нее красивые ноги. © hidlechara91 / Reddit
Фото на превью ur_not_my_real_mom / Reddit
Комментарии
Уведомления
Что точно влияет на кожу, это постоянный вес и сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек и стрессов. Но основное и главное - генетика.
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