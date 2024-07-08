15 историй из кафе и ресторанов, которые тянут на сюжет для фильма

Ресторан, как и кафе, в первую очередь ассоциируется с местом, где можно вкусно покушать и провести время в приятной компании. Но везде, где есть люди, есть и человеческий фактор. То официанту попадется чудной посетитель, то у клиентов глаза на лоб лезут от поведения обслуживающего персонала. Ну а если вас пригласила на свидание в пафосное место, то будьте готовы ко всему.