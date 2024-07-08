Ну как минимум надо рассказать этой девушке, что ты первая в очереди, и кольцо не отдавать. Мало ли что он передумал - а ты нет ! Обещал, пусть женится, потом разведется, если ты отпустишь !
15 историй из кафе и ресторанов, которые тянут на сюжет для фильма
Ресторан, как и кафе, в первую очередь ассоциируется с местом, где можно вкусно покушать и провести время в приятной компании. Но везде, где есть люди, есть и человеческий фактор. То официанту попадется чудной посетитель, то у клиентов глаза на лоб лезут от поведения обслуживающего персонала. Ну а если вас пригласила на свидание в пафосное место, то будьте готовы ко всему.
- 3 года общалась с мальчиком, он проявлял симпатию, ухаживал, водил в кино, рестораны. Но дальше этого ничего не шло. И вот, в очередной раз сидя в ресторане, он достает кольцо и говорит: «Я очень долго думал об этом и решился. Дорогая моя, самая лучшая, ты согласна стать моей женой и провести со мной вместе всю свою оставшуюся жизнь?» Он ждет ответа, в шоке со слезами на глазах говорю: «Да!» На что слышу: «Отлично, значит, она точно согласится». Я в недоумении спрашиваю, о ком он, и тут приходит его девушка, с которой, как оказалось, они вместе уже 1,5 года. © ПОЗОР / VK
- Я обслуживал столик. Пришла красивая пара, оба хорошо одетые. Поужинали. Муж предложил еще посидеть, но жена сказала, что не хочет. И протянула ему какой-то конверт. Я принес чек и наблюдал картину маслом. Мужчина такой: «Я без очков. Что это?» А она: «Да тут документы о разводе». Муж потерял дар речи, а жена встала и ушла. Все свидетели ситуации были в шоке. Когда мужчина собирал свои вещи, конверт упал, из него выпали несколько фотографий. На них он и какая-то женщина находились в весьма компрометирующей ситуации. © Dave Lawn / Quora
- Встречалась с парнем полгода. Все вроде было хорошо, а потом я узнала, что он изменял мне с подругой! Пригласила его в ресторан, сказала, что оплачу все. Он удивился, но пошел. Предложила: «Заказывай что душе угодно». Ну он и постарался. Назаказывал так, что стол ломился, а на десерт взял очень дорогой тортик. Сидит себе, уплетает за обе щеки. Когда дошел до тортика, я сообщила, что это был прощальный ужин. И сказала: «А теперь зови ту, с которой изменяешь мне, пусть она за тебя и платит!» И тут официант приносит ему счет. Надо было видеть его глаза. © ПОЗОР / VK
- Корпоратив очень богатой местной конторы. В конце вечера, когда после завершающего чаепития уже почти все разошлись, женщина в бриллиантах и дорогом «луке» (с внешностью то ли директора подразделения, то ли вообще собственника) ходила от стола к столу и в свою очень дорогую сумочку высыпала сахар из всех сахарниц. Прямо поверх всего содержимого. © OFF.NIK / Pikabu
- В 16 я подрабатывала официанткой. Была еще зеленым новичком, но меня уговорили выйти в час пик. Утро, все пришли позавтракать, ресторан переполнен. Я очень старалась, сбивалась с ног. И вдруг один посетитель стал орать, что я самая худшая официантка, которую он когда-либо видел. Я расплакалась. Владелец заведения подошел прямо к этому мужчине и заявил, что не потерпит такого отношения к своим сотрудникам. Мол, выход — там. Мне сейчас 50, но я никогда не забуду, как начальник за меня заступился. © Melanie / Quora
- Подруга работала официанткой. Была красивой, ей часто оставляли чаевые. Но их по правилам нужно было делить на всех. Некоторые коллеги ее недолюбливали, подкалывали. Знаете, как она им мстила? Брала свои чаевые и прятала по кафе (в туалете, в книгах на полках). Она их даже себе не брала, так эти деньги и лежали, рассованные по кафе. Злюки с ее смены удивлялись, почему так мало на чай дали, но ничего сделать не могли. Подругу даже разок вроде пытались обыскать, но только опозорились.
Точн зеленым новичком была? Не розовым? Надеюсь, это не тот, что в чае иногда оказывается. Хоспади, зачем придумывать тексты, которые можно просто перевести то.. ведь всё не так написано в первоисточнике
- Был трудный день, не ел ничего с самого утра и зашел в кафе. Сделал заказ, сижу, ем. В кафе почти пусто. И тут ко мне подходит симпатичная девушка: «Место не занято?» Я говорю: «Как видишь, нет». Она села напротив меня: «Не угостишь пиццей?» Протянул ей кусочек пиццы. Доев, она предложила сходить куда-нибудь вместе. Я согласился, мы познакомились. И тут она спрашивает: «Слушай, а у тебя машина есть?» Говорю: «Нет. Я только на права сдаю». И в этот момент у нее как бы звонит телефон, она «отвечает» и такая: «Да-да, скоро буду». И сваливает. Вот и не придраться вроде, но ей никто не звонил — у нее просто будильник зазвенел. Ну и как таких назвать? © ПОЗОР / VK
- В силу своей рассеянности однажды ушла из кафе, не заплатив. Никто не заметил, но возвращаться было стыдно. Всю неделю снился официант, которого ругает начальство. Короче, через неделю вернулась и отдала деньги. Глаза официантов надо было видеть. Зато теперь сплю спокойно. © ПОЗОР / VK
- Проработала в том заведении почти 2 года. Работа мне нравилась, часто люди просили, чтобы именно я обслуживала их столик. Но вот странность — на 20 сотрудников у нас было всего 4 девушки-официантки. Потом остались вообще две. А недавно шеф нанял еще двух парней и заявил мне: «Ты уволена». Спрашиваю, в чем дело-то. Отвечает: «Ты просто не подходишь для работы в ресторане». А я уверена, что это махровый сексизм. Благо я уже нашла новую работу. И платят там в 2 раза больше, кстати. © peacheyKA / Reddit
- Мы с подругой, ужасно голодные после работы, заваливаемся в популярное местечко. Мы туда все время ходили есть драники. Видим, что народу много и явно туристы сидят. Спрашиваем официантку: «Как долго будут драники делать?» Отвечает, что 20 минут. Ладно, будем ждать. Выпили чайник чая на голодный желудок, в животе бурчит. Прошло полчаса, спрашиваем официантку, где наша еда. Она: «Ой! Подождите 20 минут». Ага, подождали, но наш стол пустой. В третий раз подзываем девушку, а она как ни в чем не бывало: «Туристам мы накрыли, ну теперь точно 20 минут». Я раньше никогда не скандалила, но тут позвала менеджера и потребовала вернуть деньги, так как заплатили мы вперед. Эти жадины даже не извинились и вернули деньги за драники, а за чай — нет. Больше мы туда ни ногой.
- Посетители определились с блюдами, но тут шеф-повар сообщил, что некоторые продукты закончились. Мне пришлось вернуться к столику, гости изменили заказ. Но один мужик разозлился и придирался ко мне весь вечер. Я сама купила им напитки и сказала, что это комплимент от заведения. Скандалист подношение принял, но добрее не стал. Когда я принесла счет, он заявил, что наше заведение убогое, платить он не собирается. Товарищи зашикали на него и за еду заплатили. Один парень хотел дать мне на чай, но скандалист не позволил. Когда они ушли, я выдохнула: хоть не пришлось оплачивать их посиделки из своего кошелька. А через пару минут вбегает тот самый парень и протягивает мне деньги: «Извините, что вам пришлось весь вечер терпеть нашего приятеля». © A. Barbara / Quora
- Вечер выходного дня, полная посадка. Постоянный и очень уважаемый гость пришел с дамой, заказал напитки и блюда. Напитки принесли. Голубки воркуют и ждут еду. Незаметно в зал заходит женщина и целенаправленно идет к их столику. Берет чуть отпитый напиток мужчины, молча выливает ему на голову и уходит. Как оказалось, жена. © OFF.NIK / Pikabu
- Спросила, есть ли шоколадный чизкейк. Официант поморщился и сказал, что лучше чизкейки не брать, потому что они долго лежали в холодильнике и заплесневели. И он их, мол, уже вообще выбросил. «Такое часто случается в любом ресторане», — добавил парниша. В моей тарелке оставалась еще половина ужина, но есть как-то резко расхотелось. Больше я туда не ходок. © Barbara Evans / Quora
- Мы с сестрой пошли поесть по акции: платишь деньги и берешь любое количество супа и салата. Когда мы решили взять по второй порции супа, официант ляпнул что-то ехидное в духе: «А у вас ничего не слипнется?» Я просто не могла поверить, что у него хватает
наглости говорить такое клиентам, которые оставляют в заведении свои деньги. Будь мы более стервозными, нажаловались бы менеджеру. А так просто не дали ему на чай. © Lizzie Bathory / Quora
- В ресторан пришел очень уважаемый дядечка. Привел свою черноволосую девицу. И в стейке эта девчуля обнаружила длинный черный волос, о чем капризно заявила своему кавалеру. Тут даже ветер за окном шуметь перестал и пчелы на пасеках в десятках километров отсюда жужжать перестали — воцарилась гробовая тишина. Пришел очень бледный от переживаний повар, оценил проблему, погладил себя по стриженной под ноль голове и возразил: «А я тут при чем?» Конфликт рассосался. © OFF.NIK / Pikabu
А здесь подборка для любителей поесть: 18 человек, которые пришли в ресторан и обалдели от того, что им принесли.
Комментарии
Ну вообще волос в еду не обязательно должен упасть с головы повара. В штате куча народа. Конечно, в данной ситуации скорей всего был волос самой девицы, но не факт
Судя по подборке, теперь помимо мамдаринок и подслушено мы будем созерцать придуманные истории с паблика "позор". Вообще, это могло бы быть новое название эдми. Скучаю по фанату авокадо...
Преимущества свободной холостой жизни: води кого хочешь в любой ресторан и ни каких обязательств. Хоть каждый раз с новой бабой ходи.
В последней истории - повар лихорадочно брился в туалете ресторана )))