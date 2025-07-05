Вот как будут выглядеть наши любимые герои в ремейке «Москва слезам не верит»

Кино
1 час назад

Буквально на днях вышел тизер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Уже известно, что главные роли достались Ивану Янковскому, Милошу Биковичу, Марине Александровой, Тине Стойилкович. Мы в ADME попытались разобраться, кто кого сыграл в новой киноленте, снятой по мотивам многими любимого фильма Владимира Меньшова.

Сюжет, как и в оригинале, развернется в двух временных точках. Только в новой версии это будут 2000-е и 2020-е. В центре внимания история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья.

Трех молодых подруг сыграют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, а повзрослевших — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

Катя Тихомирова

Леди Мондегрин
47 минут назад

Вид такой, как будто только что со школьного выпускного и витает в облоках. А никак не мамы маленького сына при муже-абъюзере.

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Многими любимую героиню Катю Тихомирову (слесарь-наладчик) в оригинальной экранизации исполнила неподражаемая Вера Алентова.

В экранизации «Москва слезам не верит. Все только начинается» новую версию персонажа (уже по имени Ксюша) сыграла Тина Стойилкович. По сюжету девушка прибывает в столицу из маленького города с пятилетним ребенком, полная надежд на лучшую жизнь. И это притом, что у нее нет ни денег, ни связей, зато есть муж-абьюзер, оставшийся дома.

Повзрослевшую Ксюшу изобразила Марина Александровна. Ее персонаж получился достаточно ярким и близким к оригиналу. Именно она спустя 20 лет повстречает Гошу, но уже не в электричке, а в метро.

Людмила Свиридова

Ales Draco
только что

Надо Александрову и Свиридову местами поменять. Ну не тянет Свиридова на карьеристку, а Александрова на директора.

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В оригинальной картине подруга Кати Тихомировой Людмила приехала покорять не только Москву, но и московских женихов с квартирой, деньгами и достойным положением в обществе. Роль Людмилы исполнила актриса Ирина Муравьева.

В ремейке подругу Ксюши в молодом возрасте сыграет Анастасия Талызина. Она воплотит девушку Олю, прилежную студентку медицинского.

Леди Мондегрин
42 минуты назад

В оригинальной версии были персонажи с характерами. А тут - на всех лицах выражение незамутнённой наивности.

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Повзрослевшего персонажа сыграет Юлия Топольницкая. У ее героини завязывается роман с молодым парнем (возможно, хоккеистом), которого, как мы считаем, изобразил Рузиль Минекаев. Поэтому мы пришли к выводу, что прототипом Оли была многими любимая Людмила Свиридова.

Антонина Буянова

В оригинальной картине второй подругой Кати Тихомировой была Антонина Буянова (Раиса Рязанова). Тоня — добрая и скромная деревенская девушка. Для нее главное в жизни — простое семейное счастье.

В новой экранизации подругу главной героини в юности сыграла Мария Камова (Маш Милаш). На экране она покажет взбалмошную девушку по имени Маша, мечтающую выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

А вот повзрослевшую бизнес-леди сыграет Валерия Астапова. Вероятно, с прежней Тоней ее мало что будет роднить.

Георгий Иванович (он же Гоша)

Роль Георгия в оригинальном фильме исполнил актер Алексей Баталов. Гоша — заводской слесарь, интеллектуал и интеллигент, возлюбленный Кати. Идеальный мужчина, что уж говорить.

В новом фильме эту роль попытается воплотить Антон Васильев. В тизере он знакомится с Катериной в метро. И, судя по первым кадрам, персонаж получился ну очень похожим.

Влад

Роль благородного принца для молодой героини Ксении исполнил неподражаемый Иван Янковский. В сериале ему досталась роль продюсера Влада.

«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — «принц». Так что мы стараемся пойти в сторону «принца на белом коне» — человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня.

Володя Петров

Володю Петрова — женатого кавалера Катерины в фильме 1979 года сыграл Олег Табаков. Он был сотрудником министерства, которого по итогу наша героиня бросила, так как надоело встречаться с несвободным мужчиной.

Мы считаем, что, судя по любовной сцене в новом тизере, кавалера главной героини сыграет Милош Бикович.

Сергей Гурин

Забава
1 час назад

"А теперь запомни: ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги"

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Жениха, а затем и бывшего мужа Людмилы сыграл некогда перспективный хоккеист Сергей Гурин (Александр Фатюшин) В фильме он постепенно лишается и славы, и любимой женщины. Только ближе к концу истории он встает на путь исправления и уходит на тренерскую работу.

Судя по кадру на катке, мы думаем, что роль Сергея в сериале 2025 года попытается воплотить Рузиль Минекаев. Если выносить вердикт по первым кадрам, его персонаж получился положительным и достаточно ярким.

Николай

Мужа Антонины Николая, наивного и доброго работягу, в оригинальном фильме «Москва слезам не верит» сыграл актер Борис Сморчков.

По кадрам, показанным в тизере, мы можем судить, что в похожей роли выступит актер Андрей Максимов. Он играет положительного героя. И впервые в своей карьере — поет в кадре.

Бонус: А вот еще несколько фактов о грядущем проекте

  • В новой экранизации Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовой будет восемь эпизодов, и, по словам создателей, это будет не просто сериал, а мюзикл. Так что не удивляйтесь, если героини вдруг начнут танцевать и рассказывать о своем разбитом сердце в стихах и под музыку.
  • Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен.
  • В роли самих себя на экране появятся и многими любимые актеры Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Апполонов, а также DJ Грув.
  • Площадками для съемок музыкальных номеров стали натурные объекты, расположенные в кинопарке Москино.
  • Для создания образов героев и атмосферы нулевых, художники по костюмам изучали популярные в то время модные журналы. Они сшили более 250 нарядов и еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.

Мы уже с предвкушением ждем возможности посмотреть эту нашумевшую картину. А как вы думаете, будет ли новая картина иметь такой же успех? А здесь вы можете узнать еще больше подробностей о ремейке фильма «Москва слезам не верит».

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