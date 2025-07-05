Вид такой, как будто только что со школьного выпускного и витает в облоках. А никак не мамы маленького сына при муже-абъюзере.
Вот как будут выглядеть наши любимые герои в ремейке «Москва слезам не верит»
Буквально на днях вышел тизер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Уже известно, что главные роли достались Ивану Янковскому, Милошу Биковичу, Марине Александровой, Тине Стойилкович. Мы в ADME попытались разобраться, кто кого сыграл в новой киноленте, снятой по мотивам многими любимого фильма Владимира Меньшова.
Сюжет, как и в оригинале, развернется в двух временных точках. Только в новой версии это будут 2000-е и 2020-е. В центре внимания история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья.
Трех молодых подруг сыграют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, а повзрослевших — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.
Катя Тихомирова
Многими любимую героиню Катю Тихомирову (слесарь-наладчик) в оригинальной экранизации исполнила неподражаемая Вера Алентова.
В экранизации «Москва слезам не верит. Все только начинается» новую версию персонажа (уже по имени Ксюша) сыграла Тина Стойилкович. По сюжету девушка прибывает в столицу из маленького города с пятилетним ребенком, полная надежд на лучшую жизнь. И это притом, что у нее нет ни денег, ни связей, зато есть муж-абьюзер, оставшийся дома.
Повзрослевшую Ксюшу изобразила Марина Александровна. Ее персонаж получился достаточно ярким и близким к оригиналу. Именно она спустя 20 лет повстречает Гошу, но уже не в электричке, а в метро.
Людмила Свиридова
Надо Александрову и Свиридову местами поменять. Ну не тянет Свиридова на карьеристку, а Александрова на директора.
В оригинальной картине подруга Кати Тихомировой Людмила приехала покорять не только Москву, но и московских женихов с квартирой, деньгами и достойным положением в обществе. Роль Людмилы исполнила актриса Ирина Муравьева.
В ремейке подругу Ксюши в молодом возрасте сыграет Анастасия Талызина. Она воплотит девушку Олю, прилежную студентку медицинского.
В оригинальной версии были персонажи с характерами. А тут - на всех лицах выражение незамутнённой наивности.
Повзрослевшего персонажа сыграет Юлия Топольницкая. У ее героини завязывается роман с молодым парнем (возможно, хоккеистом), которого, как мы считаем, изобразил Рузиль Минекаев. Поэтому мы пришли к выводу, что прототипом Оли была многими любимая Людмила Свиридова.
Антонина Буянова
В оригинальной картине второй подругой Кати Тихомировой была Антонина Буянова (Раиса Рязанова). Тоня — добрая и скромная деревенская девушка. Для нее главное в жизни — простое семейное счастье.
В новой экранизации подругу главной героини в юности сыграла Мария Камова (Маш Милаш). На экране она покажет взбалмошную девушку по имени Маша, мечтающую выйти замуж за иностранца и уехать за границу.
А, то есть, героиню из описания выше с Тоней что-то роднило???
А вот повзрослевшую бизнес-леди сыграет Валерия Астапова. Вероятно, с прежней Тоней ее мало что будет роднить.
Георгий Иванович (он же Гоша)
Роль Георгия в оригинальном фильме исполнил актер Алексей Баталов. Гоша — заводской слесарь, интеллектуал и интеллигент, возлюбленный Кати. Идеальный мужчина, что уж говорить.
В новом фильме эту роль попытается воплотить Антон Васильев. В тизере он знакомится с Катериной в метро. И, судя по первым кадрам, персонаж получился ну очень похожим.
Влад
Роль благородного принца для молодой героини Ксении исполнил неподражаемый Иван Янковский. В сериале ему досталась роль продюсера Влада.
«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — «принц». Так что мы стараемся пойти в сторону «принца на белом коне» — человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня.
Володя Петров
Володю Петрова — женатого кавалера Катерины в фильме 1979 года сыграл Олег Табаков. Он был сотрудником министерства, которого по итогу наша героиня бросила, так как надоело встречаться с несвободным мужчиной.
Мы считаем, что, судя по любовной сцене в новом тизере, кавалера главной героини сыграет Милош Бикович.
Сергей Гурин
Жениха, а затем и бывшего мужа Людмилы сыграл некогда перспективный хоккеист Сергей Гурин (Александр Фатюшин) В фильме он постепенно лишается и славы, и любимой женщины. Только ближе к концу истории он встает на путь исправления и уходит на тренерскую работу.
Судя по кадру на катке, мы думаем, что роль Сергея в сериале 2025 года попытается воплотить Рузиль Минекаев. Если выносить вердикт по первым кадрам, его персонаж получился положительным и достаточно ярким.
Николай
Мужа Антонины Николая, наивного и доброго работягу, в оригинальном фильме «Москва слезам не верит» сыграл актер Борис Сморчков.
По кадрам, показанным в тизере, мы можем судить, что в похожей роли выступит актер Андрей Максимов. Он играет положительного героя. И впервые в своей карьере — поет в кадре.
Бонус: А вот еще несколько фактов о грядущем проекте
- В новой экранизации Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовой будет восемь эпизодов, и, по словам создателей, это будет не просто сериал, а мюзикл. Так что не удивляйтесь, если героини вдруг начнут танцевать и рассказывать о своем разбитом сердце в стихах и под музыку.
- Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен.
- В роли самих себя на экране появятся и многими любимые актеры Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Апполонов, а также DJ Грув.
- Площадками для съемок музыкальных номеров стали натурные объекты, расположенные в кинопарке Москино.
- Для создания образов героев и атмосферы нулевых, художники по костюмам изучали популярные в то время модные журналы. Они сшили более 250 нарядов и еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.
Мы уже с предвкушением ждем возможности посмотреть эту нашумевшую картину. А как вы думаете, будет ли новая картина иметь такой же успех? А здесь вы можете узнать еще больше подробностей о ремейке фильма «Москва слезам не верит».