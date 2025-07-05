Вот как будут выглядеть наши любимые герои в ремейке «Москва слезам не верит»

Сюжет, как и в оригинале, развернется в двух временных точках. Только в новой версии это будут 2000-е и 2020-е. В центре внимания история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья.

Трех молодых подруг сыграют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, а повзрослевших — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.