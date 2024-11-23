15+ читателей ADME, которые рассказали, почему их первый день на работе стал последним
Истории
2 часа назад
Первый день на новой работе — это зачастую волнительное мероприятие. Хочется показать себя с лучшей стороны, быстро освоиться и найти общий язык с коллегами. Но иногда реальность преподносит сюрпризы, которые заставляют мечтать о кнопке «отмена». Наши читатели поделились подобными историями из жизни.
- Как-то устроилась в ритуальное агентство. Я должна была принимать заказы, а деньги от заказа класть в общий стол. Со мной в зале сидели еще два человека. Я спросила у начальника: «А что, если будет недостача? Как решаем?» Так он мне как выдал: «Этих двух девочек я давно знаю, так что если будет недостача, то это только вы». А еще нужно было иметь красивый почерк, чтобы подписывать ленты на венках. Рабочая неделя без выходных. В воскресенье — до 14:00. За это все предлагалось половина минимальной ставки. © Ляля Паторжинская
- Директор под конец рабочего дня начала долгое обсуждение чего-то важного. Я намекнула, что поздновато уже и что из-за таких задержек муж со мной разведется. Она на это радостно ответила, мол, ну и славно, ведь будет одной проблемой меньше. Я набралась наглости и посреди разговора выключила комп, накинула плащ. На вопрос «Куда это ты?» спокойно выдала: «Мне пора». И ушла. © Селебная пятка / ADME
- Устроилась на новую работу. Начальница предупредила, что отдел живет по ее указке. На обед ходят все вместе, а с другими сотрудниками общаться запрещено. В итоге она меня уволила со словами: «Ну так ты же отказалась на обед со всеми вместе ходить». © Дарья Шагалина
- Была беременна на начальных сроках. Врать руководству не хотела, сказала как есть. Но меня все равно взяли, видимо, никого больше не могли найти. В итоге я целых 12 часов просидела, и к вечеру сильно отекли ноги. И тут я узнаю, что начальник все это время сидел и наблюдал за мной через камеру. И я там не стала задерживаться, ушла и не вернулась. © Регина Ербулатовна Сегизекова
- На собеседовании ходили вокруг да около, толком не рассказав об обязанностях. Как оказалось, работа на улице, надо ловить людей и консультировать, предлагая услуги. Немного не так я представляла работу менеджера по продажам. Даже не предупредили людей о том, что мы будем на улице работать. Я не оделась по погоде, а на улице дождь, дубарь. Меня хватило на 20 минут. © Olena Chemoidan
- Один день поработала администратором. За этот день намотала 20 км ходьбы в 4-этажном здании. Взяла расчет за этот же день и не вернулась. Еще 3 дня лежала неподвижно. Домашние еще смеялись надо мной. Мол, один день поработала и 3 дня в коме. © Насыйкат Калмурат Кызы
- После университета не смогла найти работу по своей профессии. Решила пойти хоть куда-нибудь. Один день проработала оператором в такси. Во-первых, мои уши «завяли» от отборного мата моих женщин-коллег. Во-вторых, надо было лгать, что такси приедет через 5 минут, хотя я точно знала, что оно даже через 20 минут не приедет. И, соответственно, приходилось выслушивать злых клиентов. Ушла после первого дня домой и не вернулась. © Yadviga Günther
- Ушла в первые 20 минут: хамство «руководителя» зашкаливало. Хорошо, что я для себя так быстро вывод сделала и не стала терпеть, например, месяц. © Jelena Kamarik
- Ехала до работы полтора часа, дважды чуть не попала в аварию, чуть не сломала ногу на лестнице офиса, потом дали кучу заданий с поездками по городу без оплаты дорожных. Объем дали такой, что нереально успеть все без телепорта. Вечером ушла домой и не вернулась. © Геля Воронина
- Два раза было такое со мной. Первый раз моя соседка по кабинету оказалась жуткой матерщинницей: она просто разговаривала матом. Я не вынесла и полдня. А второй раз фирма арендовала помещение в каком-то старом здании. Повсюду стоял какой-то странный запах, невыносимый для меня. Оба раза я не призналась в истинных причинах ухода. © Olga Pens
- Лет 25 назад было. Конкурс на руководителя отдела. Длился чуть ли не 3 месяца. Зарплата по тем временам заоблачная — $ 800. Выиграл конкурс, хоть и нелегко было. Пришел принимать дела. И тут мне показывают договор на работу, где указана моя зарплата — $ 300. У меня законный вопрос, как так? Ведь в конкурсе все было оговорено. Мне ответили, что сначала я поработаю, а потом они уже увеличат до 800. На что я ответил, что если работа начинается с обмана, то ждать чего-то хорошего дальше нет смысла. И ушел. © Алексей Сливаев
- Ехал долго, с пересадками. Смотрю, опаздываю, а я даже кофе не попил. Короче, сделал паузу, купил кофе, съел круассан. Подумал, что такие гонки мне ни к чему, отписался, что не заинтересован в этой работе, сел в метро и поехал домой. © Oleg Smith
- Проработала официанткой пару часов. Мне нахамила клиентка, я ей в ответ. Меня выставили. © Irina Anish
- Один день отработала в ресторане. Увидела, чем там кормят людей, и решила, что я не смогу приносить людям это и желать приятного аппетита. © Jekaterina Maknickas
- Устроилась в дом присмотра за пожилыми людьми. К вечеру разрыдалась и уволилась. © Елизавета Коваленко
- Стали рассказывать, как подделать печать в фотошопе. Работа маркетологом должна была быть. Ушла и не вернулась. © Татьяна Смоленская
- Уволилась в первые 10 минут работы. По телефону все обговорили, а на рабочем месте выяснилось, что график другой будет. © Аня Ващенко
- Поискала давно работающих там людей, чтобы задать пару вопросов, и не нашла. Все работали там месяца два-три. Задумалась. Оказалось, что на время испытательного срока зарплата существенно меньше, а после окончания испытательного срока людей увольняли. Экономили на оплате. Ну, я и ушла тут же. © Tatjana Zueva
- Первый же день на холодных звонках в крупной телекоммуникационной компании. И я поняла, что ни за что не буду никому ничего впаривать. Уволилась до обеда. © Zali Assai
- Моя руководительница говорила со мной по телефону и жрала при этом. Я даже родственникам этого не прощаю. © Наталия Соколова
- Это был завод по производству пластиковой тары. Офис находился в другом крыле завода, но этот запах... Он был повсюду. Когда пришла домой, то и одежда, и волосы пахли пластиком. Запах жуткий. Не вышла на второй день. © Nagima Kernei
- «Уволилась» перед собеседованием. Мне было 18 лет, устраивалась продавцом в магазин одежды. В ожидании собеседования услышала разговор менеджера по персоналу. Они рассуждали, кто вообще в здравом уме пойдет работать 12 часов за такую зарплату... Я с ним согласилась и ушла. © Caterina Libro
Первый рабочий день — это всегда микс эмоций: от восторга до неловкости. А ведь некоторые не выдерживают, психуют и уходят с работы, громко хлопнув дверью.
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