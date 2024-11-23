15+ читателей ADME, которые рассказали, почему их первый день на работе стал последним

Первый день на новой работе — это зачастую волнительное мероприятие. Хочется показать себя с лучшей стороны, быстро освоиться и найти общий язык с коллегами. Но иногда реальность преподносит сюрпризы, которые заставляют мечтать о кнопке «отмена». Наши читатели поделились подобными историями из жизни.