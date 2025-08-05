15+ ностальгических историй о том, как сущие мелочи могут послужить машиной времени

Порой людям хочется перенестись назад в прошлое и заново пережить волнующие моменты жизни. Но для этого даже не нужна машина времени, порой хватает запаха, случайно услышанной песни или вопроса от ребенка — и вот уже волну ностальгии не остановить. Герои этой статьи рассказали, какие мелочи могут возродить в памяти чудесные воспоминания.