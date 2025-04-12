Как будет выглядеть и о чем рассказывать ремейк «Москва слезам не верит»
Когда появилась лента «Москва слезам не верит», люди не отлипали от экранов. Фильм стал культовым. Главные героини восхищали своей стойкостью и искренностью. И на радость фанатам, спустя столько лет на экраны выходит ремейк по мотивам этой легендарной истории.
Недавно закончились съемки ремейка знаменитой ленты, и мы решили рассказать вам, что уже известно об этой киношной новинке. В первую очередь хочется подчеркнуть, что это будет сериал под названием «Москва слезам не верит. Все только начинается». В ремейке всего восемь эпизодов, и, по словам создателей, это будет не просто сериал, а мюзикл. Поэтому мы сможем насладиться не только драмой главных героев, но и зажигательными песнями и танцами.
На этот раз киноделы решили погрузить нас в атмосферу начала 2000-х. В центре сюжета снова история трех подруг, которые решили переехать в столицу в поисках лучшей жизни. Сценаристы постарались затронуть в ленте насущные проблемы женщин и общества в целом.
Героиня Ксюша, уставшая от мужа-тирана, сбегает из родного города вместе с пятилетним ребенком на руках. Уже в столице девушка находит себе подруг — ответственную отличницу Ольгу и веселую авантюристку Машу. Девушки помогают друг другу и проходят вместе все трудности судьбы. Вскоре сюжет переносит нас на двадцать лет вперед, где у каждой героини будет шанс снова обрести свое счастье и реализоваться в жизни. Роль Ксюши исполнила актриса Тина Стойилкович, а роли ее подруг достались Анастасии Талызиной и Марии Камовой.
Параллели между героями оригинала и ремейка можно увидеть, даже просто прочитав аннотацию к сериалу. Создатели картины постарались сохранить атмосферу культовой истории, но при этом внесли свои новые интересные коррективы.
Создатели сериала хотят донести до зрителей две важные мысли: ценность дружбы и то, что себя можно найти в любом возрасте. Для режиссера Ольги Долматовской этот проект стал личной историей, которой она хотела бы поделиться с другими женщинами:
«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле: в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой я познакомилась при поступлении в институт, и с того дня мы больше не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: "В 40 лет жизнь только начинается". Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла себе сказать: все только начинается».
Роль благородного принца для героини Ксении исполнил неподражаемый Иван Янковский. Актер был счастлив взяться за столь позитивный проект, потому что уже немного устал от тяжелых драматических сюжетов.
«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — "принц". Так что мы стараемся пойти в сторону "принца на белом коне" — человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне, после достаточно темных, тяжелых и драматических работ — "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Преступление и наказание", которые шли одна за другой — нужен был момент некой разрядки и увода своего актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился, давно не работал в этом направлении. Здесь меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история», — поделился Иван в одном из интервью.
Судя по словам Янковского его герой Влад будет отличаться по характеру от своего прототипа Гоши из оригинальной ленты.
Мы же в предвкушении премьеры «Москва слезам не верит. Все только начинается» и хотим поскорее увидеть, как уже полюбившаяся нам история заиграет новыми красками.
Комментарии
а бумажные пакетики будут бонусом выдавать? или сразу тазик или цистерну лучше?