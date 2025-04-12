Как будет выглядеть и о чем рассказывать ремейк «Москва слезам не верит»

Создатели сериала хотят донести до зрителей две важные мысли: ценность дружбы и то, что себя можно найти в любом возрасте. Для режиссера Ольги Долматовской этот проект стал личной историей, которой она хотела бы поделиться с другими женщинами:

«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле: в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой я познакомилась при поступлении в институт, и с того дня мы больше не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: "В 40 лет жизнь только начинается". Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла себе сказать: все только начинается».

Роль благородного принца для героини Ксении исполнил неподражаемый Иван Янковский. Актер был счастлив взяться за столь позитивный проект, потому что уже немного устал от тяжелых драматических сюжетов.