15+ человек лично убедились, что из путешествий можно привезти не только магнитик

Каждое путешествие — это возможность окунуться в море ярких эмоций и оставить в памяти только самые позитивные моменты. Мы мечтаем, чтобы поездка прошла без единой заминки, словно по сценарию из рекламного ролика. Но жизнь умеет удивлять: иногда она преподносит такие сюрпризы, что впечатлений хватит еще на долгие годы.