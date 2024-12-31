15+ человек лично убедились, что из путешествий можно привезти не только магнитик

Истории
1 день назад

Каждое путешествие — это возможность окунуться в море ярких эмоций и оставить в памяти только самые позитивные моменты. Мы мечтаем, чтобы поездка прошла без единой заминки, словно по сценарию из рекламного ролика. Но жизнь умеет удивлять: иногда она преподносит такие сюрпризы, что впечатлений хватит еще на долгие годы.

  • Отдыхали с мужем в Турции. На второй день я обгорела и решила побыть в номере, а муж ушел в бассейн. Через 5 минут слышу стук в дверь. Подумала, что забыл что-то. Открываю, а там девушка стоит в купальнике. Говорит: «Ой, а я думала, что Витя один живет!» Меня аж в пот прошибло. И тут смотрю, а у нее глазки забегали. И в этот момент открывается дверь соседнего номера, и оттуда выглядывает мужик со словами: «Настя, я здесь». Оказалось, его тоже зовут Виктор, как и моего мужа. А девушка просто номер перепутала. Фух, а у меня чуть приступ не случился. Спасибо, блин!
  • Я фотографировала пейзажи за окном, а по купе гулял очаровательный малыш. Внезапно он подошел ко мне и уселся рядом. Затем спросил: «У тебя есть игры на телефоне?» Я ответила, что, к сожалению, не играю в игры на мобильнике. Тогда он выразил свое сочувствие: «М-да, как же тебе скучно!» © Sahana Nagaraja / Quora
  • Путешествовала по Вьетнаму. Остановилась в какой-то деревушке, чтобы перекусить. Ко мне подошел паренек и начал спрашивать на ломанном английском: «Выйдешь за меня замуж?» Я посмеялась и ляпнула, что согласна. Смотрю, отовсюду начали бежать люди и поздравлять. А паренек берет и ведет меня куда-то. Оказалось, что к себе домой, чтобы познакомить с моими будущими родственниками. Я разбила сердце этого бедного парня, когда на следующий день уехала в другой город. © quailgirl / Reddit
  • Ехала как-то в купе на верхней полке. Мне всегда везет с соседями... Конечно же, и в этот раз попался в соседи старый дед. Храп в купе стоял такой, что мне казалось, будто даже стекла тряслись. Наушники не помогали. Я полночи не могла уснуть, и мне ничего не оставалось, кроме как повернуться к деду, протянуть руку и со всей мощи ущипнуть его. Потом я сразу отвернулась к стенке, сделав вид, что сплю. Лежу, а сама ржу про себя, еле сдерживаюсь. Дед моментально проснулся, не понимая, что произошло. Но главное, что храп прекратился и мне хватило времени, чтобы уснуть. © Палата № 6 / VK
  • Летели с подругой и ее детьми, детям взяли три места перед нами. Дети сели, а мы багаж наверх распихиваем. Смотрю, люди начали оборачиваться, прислушалась, а мой сын вещает: «А бывает еще, Лиза, что топлива не дольют или течь в баке случается. Но об этом пилоты узнают, если сигнализация не откажет». Лиза забилась в свое кресло и смотрит с ужасом: она вообще самолетов боялась. Оказалось, что подруга перед полетом свою дочь неделю успокаивала, что ничего плохого не может случиться в полете. Но мой сын отличился. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Путешествуя налегке по Европе, я опоздал на паром из Нидерландов в Англию. Было поздно, я застрял в маленьком городке и идти мне было некуда. Милая местная пара, которая случайно оказалась рядом, спросила не нужна ли мне помощь и предложила место для ночлега. Они даже накормили меня ужином и оплатили такси на следующее утро. Я горячо поблагодарил их и отправился в путь. Когда я наконец-то добрался до Англии и отправился на экскурсию в Вестминстерское аббатство в Лондоне, я услышал, как меня кто-то окликнул. И да, это оказалась та самая милая голландская пара. Получается, что мы встретились с одними и теми же людьми с разницей в 5 дней, в двух разных странах, в городе с населением около 8 миллионов человек. © SunsetB / Reddit
  • В 1978 году я пешком путешествовал по Шотландии через остров Скай. Был уже поздний вечер, когда я добрался до побережья, где надеялся заселиться в хостел, который был обозначен на моей карте. Однако, когда я, наконец, притопал на место, оказалось, что мой хостел сгорел год назад, а я об этом ничего не знал. Чтобы не остаться ночью под открытым небом, мне пришлось еще раз пересечь остров, чтобы найти хоть какую-то гостиницу. Когда я добрался до самой высокой точки моего маршрута, солнце готовилось погрузиться в море. С того места, где я стоял, я мог видеть всю северо-западную точку острова, выступающую в море, а небо начинало краснеть. Великолепное зрелище, вневременное и мучительно прекрасное, сделанное еще более совершенным из-за безмятежного вида большой хищной птицы, скользящей над горой и водой. © Frank Stevens / Quora
  • Я остановился в отеле и когда спустился утром к завтраку, но нигде не мог найти сахар. Я спросил у официанта, где мне взять сахарок и он указал на маленькие вазочки, в которых лежал сахар в кубиках. Раньше такого не видел и привык к тому, что сахар обычно насыпают ложками. Кинул кубик себе в чай, пытался его растворить, но ничего не получались. Официант посмотрел на мои мучения и сказал, что я все делаю неправильно. Оказывается этот сахар нужно бросать не в кружку, а класть в рот и запивать чаем. © Shifa Mujahid / Quora
Vera Robert
4 дня назад

Сколько же ему лет наличии он сахара рафинада в жизни не видел никогда

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  • Папа рассказывал мне, как в конце 70-х он приехал в Норвегию. Денег особо не было, и он снял какую-то полуподвальную комнатушку. Жилье было ужасное, но зато в крутом районе. Чтобы не тухнуть вечером в четырех стенах, он каждый день выходил гулять и частенько сталкивался с милым старичком, выгуливающим свою собаку. Они всегда здоровались и останавливались, чтобы перекинуться парой фраз ни о чем. Каково же было папино удивление, когда спустя много месяцев он узнал, что этот милый дедуля на самом деле был королем Норвегии. © RightWhenWrong / Reddit
  • Несколько лет назад ездила в Таиланд. Прекрасное место, только приключений было много. В первый же день успела заработать тепловой удар, потом подралась с гиббоном. В середине поездки собрались на озеро с какими-то огромными рыбами, говорили, что доисторические. К палке с веревкой привязывали маленькую рыбу, опускаешь, а эта громадина съедает. Только вот моя меня чуть вместе с рыбой не съела, когда дернула. Но поездка на водопад была самой веселой, потому что я навернулась с водопада сверху вниз. © Подслушано / VK
  • С детства моей мечтой было увидеть настоящего живого кита. Недавно муж подарил мне поездку в Норвегию. Там он предложил поехать на экскурсию и посмотреть на китов. Я аж визжала от радости. Когда мы приехали в агентство, которое предоставляло такую услугу, гид начал нас отговаривать, потому что в такое время китов в гавани и близко нет. Но мы все равно уговорили его поехать. Простояв часик на холоде в гавани, мы, в расстроенных чувствах решили уплывать. Когда мы уже развернули лодку, то я увидела какие-то движения под водой и оттуда вынырнул кит! Более того, он был с малышом! Моему счастью не было предела! © Карамель / VK
  • Я в одиночку путешествовал по Вьетнаму. Мне нужно было переправиться через реку, поэтому я сел на общественный паром в нижней дельте. В какой-то момент я замечаю, что люди на борту все какие-то нарядные и веселые, явно не местные по виду. Минут через 15 появились официанты и начали угощать пассажиров напитками. Когда я тоже потянулся за стаканом, один из официантов озадаченно на меня посмотрел, и до меня стало доходить, что это вовсе не общественный паром, а чья-то яхта, на которой идет вечеринка. Кое-как объяснил им, что я перепутал транспорт и меня высадили на ближайшем острове. © Unknown author / Reddit
  • Никогда не забуду этот полет. Летел на самолете, сидя в аварийном ряду. Бортпроводница долго объясняла мне стандартные обязанности, на что я устно подтвердил, что понял. Прежде чем отвернуться, она сухо бросила: «И последнее, пожалуйста, задержите любого, кто попытается открыть аварийную дверь». Тут я внезапно ощутил всю тяжесть своей ответственности. © Chiang Scala / Quora
  • Во время отдыха в Турции появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7-8. И вот однажды плыву я и смотрю — рыбки, песочек, ракушки, все как всегда, но черт меня дернул посмотреть, что вокруг. Я поворачиваю голову и вижу просто огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие, я смотрю на нее, она смотрит на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась, ведь черепаха мной вообще не заинтересовалась, но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / VK
  • Был в поездке и остановился в отеле. В номере был электрический чайник, и я решил с дороги чайку попить. Открываю его, чтобы набрать воду и вижу, что внутри прилипли кусочки каких-то овощей и специй. Кто-то додумался варить в чайнике суп! Ну вот о чем только люди думают? Попил чайку, называется. © Unknown author / Reddit
  • Отдыхали во Вьетнаме. Лежаки на пляже платные. Подходит к нам женщина лет 60 и спрашивает: «Можно лечь поблизости?» Мы не поняли, но ответили утвердительно. Оказалось, она в целях экономии улеглась рядом с нашим лежаком в тени нашего зонта. И так пролежала весь день. Еще и периодически просила нас разговаривать потише, а то мы ей мешаем. На дорогую поездку деньги есть, а на культурный отдых на пляже — нет. © Подслушано / VK
  • Мы с близкой подругой гуляли по тропическому лесу, на границе Бразилии и Аргентины, недалеко от водопадов Игуасу. Пейзаж был просто крышесносным, и мы отлично проводили время, пока я не услышал крик позади себя. Оказалось, что подруга хотела сфотографировать что-то в стороне от тропы и наткнулась прямо на паутину. Это была не просто паутина, а огромная сеть, натянутая между деревьями. Все ее тело было покрыто липкими нитями. Кое-как мы ее очистили от этой паутины, а потом долго радовались тому, что рядом не оказалось паука, который ее соткал. Представляете, какой там экземпляр! © Unknown author / Reddit
  • Мы с другом путешествовали по Индии. Он никогда раньше не был в этой стране и не в курсе некоторых «индийских штучек». Мы пошли в один из местных ресторанов и заказали полный комплекс блюд. Еду в этом заведении подают на банановом листе. Друг раньше такого не видел, был весьма озадачен, но почему-то не задал ни одного вопроса. Когда мы закончили есть, я попросила его остаться за столом и присмотреть за нашими вещами. Возвращаюсь, а он грустно жует банановый лист, который ему явно не нравится. Бедный, он подумал, что это не «тарелка», а часть блюда. © Yash Mehta / Quora

Каждое путешествие — это не только маршрут и достопримечательности, но и сюрпризы, которые делает нам жизнь. А у некоторых людей впечатлений от отпуска порой хватит как минимум до следующего.

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