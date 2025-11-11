Овно вопрос.....Научите попугая собственному имени, так как если это не племяшка, а новая девушка, пусть знает, что у парня есть Вы). Так, на всякий случай пусть Ваше имя тоже говорит)
17 разных историй о ревности, от которых смешно и грустно одновременно
Ревность — это чувство, которое может превратить обыденность в чистый, неразбавленный абсурд. Кто бы мог подумать, что повод для скандала можно найти в магните на холодильнике, попугае, или в коте, который занял слишком много места на диване? Мы собрали 17 историй о ревности, которые точно доказывают: ищущий всегда найдет повод для подозрения.
- Было лет 15 назад. Выходной, 6 утра, сладко сплю. Звонок, там возмущенный женский голос: «Вы зачем моему Диме звоните?» Я аж проснулась: «Какому Диме? Вы о чем? И вообще, 6 утра! Совесть имейте!» «6 утра? Ой, я ошиблась». Трубку дама бросила, но через секунду снова звонит и и выдает фразу, из-за которой я и запомнила эту историю: «Я, конечно, извиняюсь, что опять звоню, но, скажите, пожалуйста: я могу вам доверять?» © ConDar / Pikabu
- У парня говорящий попугай. И вот однажды мой благоверный был в ванной, а попугай как заорет: «Маша! Ма-ша!» Нет у нас знакомых Маш. Кричу парню: «Кто такая Маша?» А он: «Какая Маша?» Ну все, я хлопнула дверью и ушла. А на улице парень догоняет меня и говорит: «Ты о том, что попугай говорил? Да это моя племянница! Она когда приходит, постоянно заставляет его имя говорить!» А я и забыла про племяшку. © Палата № 6 / VK
- Когда училась на водительские права, на самом первом практическом уроке в машине с инструктором сидела его жена. Я такого закатывания глаз давно не встречала! Второе занятие прошло уже без нее. На мой вопрос, означает ли ее отсутствие, что она меня считает «безопасной», инструктор неловко что-то пробурчал. © elena_posey
- У меня собаке почти десять лет. Мы с ней многое прошли. Когда я начал встречаться с девушкой, собака уже была частью моей жизни. Иногда она ревновала, лезла между нами на диван, но в целом не вредничала. Недавно предложил девушке съехаться. Она замялась, а потом выдала, почти как будто в шутку, но не совсем:
— Только собаку нужно будет куда-то деть. Я не смогу жить с собакой. Реши, кто тебе важнее: я или собака?
Я люблю ее. Правда. Но и собаку я люблю. Как будто кто-то предлагает вырвать кусок жизни и выбросить. Только потому, что ему неудобно. Девушка ждет ответа. А я не знаю, как быть. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет с котом вдвоем жили, а тут я замуж вышла. Муж кошек не любил, но терпел. А вот кот людей и не любил, и не терпел. Ушла как-то на работу. Муж мне тут же звонит и кричит: «Твой кот — тот еще жук! Пришел, в глаза мне посмотрел, да и прямо на кровать в туалет сходил». К слову, ни раньше, ни позже кот в таком замечен не был.
«Хотела заснять, как наш кот к котенку ревнует, и вспышку забыла выключить»
Зачем съезжаться? Девушка важна, но собака- часть ВАШЕЙ жизни, и при этом собака у Вас была раньше! Либо она принимает Вас вместе с собакой, либо не принимает вообще.
- Недавно замуж вышла. У мужа есть подруга детства, которая в него была влюблена как кошка. Признался, что от скуки покрутил с ней немного, но теперь раскаивается. Позвали ее на свадьбу, а она, оказывается, в отношениях. Первым звоночком стало, что мой на тот момент еще жених очень сопротивлялся тому, что она с парнем придет. Второй звоночек прозвенел уже на свадьбе. Мой муж все время сверлил взглядом эту девушку и ее парня (он, как оказалось, очень успешен да еще и красив, на Кита Харингтона похож), а потом выдал: «Хотя бы на меня больше вешаться не будет». Проверила я его телефон — в общем, мы разводимся. Он ей прям после нашей свадьбы написывал, как скучает, что она прекрасно выглядит, что ее новый парень не заслуживает ее и все такое. Девушка, кстати, ему не ответила. © throawayweddingnight / Reddit
- Никогда бы не подумала, что парень будет ревновать меня к нашему коту. Утром за завтраком любимый мне высказал: «Я так не могу! Ты всегда с ним! Спишь с ним, ласкаешь его, целуешь его! А на меня времени вообще нет!» Кот, видимо, почувствовал что-то, потому что в тот же день уничтожил любимые тапочки парня. Я никак не ожидала, что любимый решит отомстить коту и порвет его любимую игрушку... Чувствую себя принцессой, за сердце которой сражаются рыцари! © Палата № 6 / VK
- У моего ребенка не няня, а нянь, и этому все удивляются. А особенно муж, ему такая идея вообще не понравилась. Очень он хотел, чтобы я его уволила. Я уперлась, что не буду. Тогда муж ничего лучше не придумал, как поговорить с нянем, а вечером выдал мне, что он идеальный вариант. Говорит, за один час он выучил столько всего нового по уходу за ребенком, сколько со мной за год не узнал. Кажется, это уже был камень в мой огород и ревновать начинаю я. © Мамдаринка / VK
«Кошка такими глазами на моего парня посматривает, что мне как-то даже ревностно становится»
ревностно становится, да? русский как иностранный, да? - садитесь, два
- В детстве пошел к лучшему другу домой в настолку поиграть. А он еще какого-то мальчика позвал (я с ним знаком не был). Я был не против, но шли часы и я себя чувствовал все более и более покинутым, что ли. До того дошло, что мой дружбан даже не заметил, когда я встал и из дома вышел. Обидно были — жуть. Но тут его старшая сестра меня увидела и, видно, пожалела. Взяла меня прокатиться до магазина, в машине мы музыку слушали, а девушка поделилась со мной мудростью: не принимать вещи так близко к сердцу. © poptartwith / Reddit
- У меня пес ревнивый очень. Когда он был щенком, мы с ним пошли на тренировку по социализации. Там было такое упражнение, где надо было поздороваться с каждой собакой в группе. Все люди по очереди подходили к чужим щенкам и знакомились с ними. Все было супер, и мой пес радовался процессу, потому что любит, когда его чухают незнакомцы. А потом он увидел, как я глажу какого-то голдендудля. Вы бы видели этот шок на его морде! © Unknown author / Reddit
- Когда мама привела в дом отчима, я его не приняла. Была грубой и резкой, ревновала маму к нему. Все изменилось, когда у мамы нашли одно редкое заболевание. Он не отходил от нее, окружал любовью, похудел из-за нервов, заботился. Еще и успевал делать все по дому, давал мне деньги на расходы, пока мама была в больнице. Мы за то время очень сблизились, и я поняла, что он не враг мне. Прошло 10 лет, и я давно называю его папой. Потому что стал гораздо ближе родного отца. © Не все поймут / VK
«Когда я переехала, родители завели ее. Стоит ли мне беспокоиться?»
Радуйся. Они не будут звонить в 10 вечера, чтоб проверить, дома ты или на тусе. У них своя забота - королевишна.
- Встречался несколько лет назад с женщиной. Быстро очень влюбился в нее. Как-то зашел у нас разговор о бывших, и она призналась, что встречалась с каким-то знаменитым чуваком. У него титул даже был типа «самый красивый парень года». Через пару месяцев пишет она мне, что у нее есть билеты на премьеру какого-то кино и пропуск на вечеринку после премьеры. В этом фильме снимался — та-да-да-дам! — тот самый бывший. Пойти она собиралась со своей подружкой, которая просто мечтала познакомиться с этим парнем. В общем, никогда я не испытывал такой сильной ревности, как в те два часа... © tysontysontyson1 / Reddit
- Я 3 года назад завела кота. Хотела, чтобы дома стало уютнее, а мне веселее. Но кошак на руки никогда не приходил и гладить не давался. Шипел и царапался. Позже я завела еще собаку, забрала из приюта. У нас с ним началась настоящая любовь: везде ходил за мной хвостиком. Кот это увидел и явно начал ревновать. Стал завоевывать внимание и показывать, что хозяйка принадлежит ему. Теперь во сне я вообще не могу пошевелиться: на груди разваливается кот, а на ногах тушка собаки. Такой у нас дружный зоопарк. © Не все поймут / VK
- Самой смешно, но моя мама, похоже, ревнует меня к женщине, у которой я снимаю квартиру! Женщину зовут Надежда Владимировна, и она — настоящее чудо. Вежливая и тактичная, ни разу не приходила без предупреждения. Пишет мне чаще, чем мама, и спрашивает, все ли у меня хорошо. Постоянно передает какие-то вкусняшки. Мама об этом знает и реально злится, когда я упоминаю ее! Мол, какого черта она так хорошо к тебе относится?! А почему бы и нет? Я классная — возможно, именно поэтому Надежда Владимировна сегодня передала мне пирожки с картошкой. © Карамель / VK
«Как думаете, есть тут к чему приревновать?»
- Две недели назад вышла замуж. Муж на свадьбу зачем-то позвал бывшую. Она приехала с детьми и платье надела красивее, чем у меня. Это мне не очень понравилось, и я попросила ее уйти. Бывшая отказалась, а муж и его семья вообще решили, что никуда она не уйдет, потому что она член семьи! © NoYam9520 / Reddit
- Бабушка у меня всегда была властным человеком. Помню, как она дедушку ревновала ко всему живому, когда он жив был. А потом эта ревность перешла на меня. Мы с молодым человеком живем вместе, и она меня ревнует к нему. Долго они с бабулей не могли найти общий язык, но как-то я попала в больницу. Лежала там две недели, тяжело было, и они оба сильно волновались. Каждый день бегали ко мне, вместе сидели, не отходили от меня, поддерживали. Именно эта ситуация с моей болезнью сплотила их. © Не все поймут / VK
- Парень приревновал к магниту. На нем было написано ROMA. Знаете, что сказал? «У тебя точно был мужик по имени Рома, и ты этот магнит специально повесила. Скажи правду». А мне его подруга привезла из Рима. Так дико мы никогда не ржали. © evd.yuliya23
Что ж, кажется, ревность действительно превращает нас в детективов, ищущих улики в самых нелепых местах! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе пара историй о ревности? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши статьи о ревности:
Комментарии
"У бывшей на свадьбе платье красивее, чем у меня"
Ну извините, тут претензии не к бывшей, которая на свадьбе, может, планировала себе мужика найти, а к самой невесте и её вкусу, ведь свадебное платье она себе сама выбирала наверняка. А то, что "она часть нашей семьи" - ну извините, дети бывшими не бывают.
Хотя нет, вру, у половины моих разведеных подруг для отцов дети реально стали бывшими. Алименты в размере 100 баксов и дежурная шоколадка на НГ.
А тут чел сразу дает понять, что своих детей он не бросает. Радоваться надо, потому что когда будете разводиться (а это 100%, если семья начинается с таких обидок), по крайней мере тебе не одной придется ребенка в зубах тянуть...
Не понимаю, зачем бывшей жене ехать на свадьбу к бывшему мужу, да ещё в наряде с надеждой переплюнуть невесту (подозреваю тоже свое свадебное надела, из вредности)....При этом ещё и детей туда везти надумала ....Зачем это вообще надо было? Дети в другой обстановке не могли с папой увидеться? Ну ни ума не фантазии у бывшей.Ку-ку с головкой...