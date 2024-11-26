15+ человек, которые лично убедились, что путешествовать на машине — то еще приключение

Мы так привыкли считать, что путешествия начинаются с аэропорта и билета на самолет, что порой забываем о других способах передвижения. А ведь автомобиль открывает целый мир возможностей: свободу выбора маршрута, комфортные остановки у самых красивых мест и даже уютный ночлег прямо в пути. И не обязательно быть владельцем авто, ведь можно отправиться автостопом или даже взять машину напрокат. Главное — помнить, что путешествие начинается не с транспорта, а с желания увидеть мир.