"мы уткнулись в паромную переправу".
У нас так один грузовик в реку улетел.
А другой застрял нa мосту для пешеходов. Теперь этот мост чинят.
Навигатор минус IQ = зло!
15+ человек, которые лично убедились, что путешествовать на машине — то еще приключение
Мы так привыкли считать, что путешествия начинаются с аэропорта и билета на самолет, что порой забываем о других способах передвижения. А ведь автомобиль открывает целый мир возможностей: свободу выбора маршрута, комфортные остановки у самых красивых мест и даже уютный ночлег прямо в пути. И не обязательно быть владельцем авто, ведь можно отправиться автостопом или даже взять машину напрокат. Главное — помнить, что путешествие начинается не с транспорта, а с желания увидеть мир.
- Поехали с женой на машине путешествовать. Навигатор нас вел какими-то непонятными проселочными дорогами. В пути уже часов 14. Очень хочется спать, но терпим, ведь гостиница уже близко. Заезжаем в деревушку, и тут я резко хватаюсь за голову — мы уткнулись в паромную переправу. В это время она, естественно, не работала. Оказывается, глупый навигатор вел нас по кратчайшему маршруту, но не учел, что паром — штука крайне нестабильная. Пришлось двигать в объезд до ближайшего моста еще несколько часов. Но зато извлекли жизненный урок — предложения навигаторов надо перепроверять.
- Путешествовали мы по Ирландии. Зашли в отель, подошли к стойке регистрации, чтобы зарегистрироваться. Но почему-то у них не было нашей брони. Я показал им бронь на своем планшете. Нам сказали ни о чем не беспокоиться и попросили подождать. Через 5 минут нам предложили другой вариант размещения. Нас поселили в «5 звезд» на сутки, а потом вернули в свои «3 звезды». Но и его улучшили до «люкс», где нас уже ждали фрукты, напитки и бесплатный ужин в ресторане. Это было самая приятная ошибка в моей жизни. © DT McCarthy / Quora
"мы уткнулись в паромную переправу".
- Помчали на море семьей. Через несколько часов заехали на заправку. Пока муж заправлялся, я вышла в туалет. Через пару минут возвращаюсь в машину. Говорю: «Ну, поехали!» А мне в ответ: «Без жены не поеду!» Я поворачиваю голову, а это какой-то мужик. Я как заору, а он мне говорит: «Да вы машиной ошиблись просто. Но если хотите, то дождемся мою супругу и довезем вас куда-нибудь». Мне стало жутко неловко. Извинилась и пошла искать свою машину. Оказывается, что пока я была в туалете, муж уже заправился и отъехал в сторону, чтобы не задерживать очередь, а на его место подъехала машина того же цвета, что и наша. Рассказала мужу, так он теперь меня каждый раз подкалывает.
- Путешествовали с мужем на машине зимой. Захотелось сильно в туалет на трассе, а по пути был какой-то торговый центр с магазинами. И вот он — долгожданный туалет. Деревянный, как у бабушки, посреди всех строений. Я захожу и удивляюсь, что в дыре нет ямы в земле, пахнет приятно. Делаю свое дело. Выхожу, а вокруг уже стоят люди. И тут мужчина-продавец говорит: «Девушка, этот туалет — муляж, выставленный на продажу». Я извинилась и убежала от стыда. © Подслушано / Ideer
- Сегодня ночное небо украшали не только звезды и молодой месяц, но и вспышки молний на горизонте. Гроза в степи, на высоте 2000 метров, это что-то. Шквалистый ветер и сплошная стена воды, озаряемая вспышками от молний — стихия. Наш шатер сдуло, что было внутри — залило водой. Кругом грязища. Как только дождь стих, я начал спасать инвентарь, снова развел костер из уже сырых дров, развесил намокший спальник и одеяло и... налетела новая туча. Все повторилось: дождь, ветер, молнии, сломанный шатер, промокшие вещи. В итоге промокший и замерзший отправился спать в машину. Утром в разоренном лагере пришлось завтракать лапшой быстрого приготовления. Борьба со стихией — это тоже часть приключения, к тому же было красиво. А вещи высохнут. © Лисьи тропки / Telegram
"долгожданный туалет. Деревянный, как у бабушки, посреди всех строений." Каких строений? В торговом центре деревянный туалет? Видимо , моча Вам в голову неслабо ударила...
- В начале ноября мы с другом путешествовали на машине. Остановились в Грузии. Утром собрались выезжать в Турцию, и начался шторм. Времени его переждать не было, решили ехать, а машина не заводится. Каким-то образом удалось завести и спуститься к основной дороге. В итоге заглохли уже окончательно. Открыли капот, и тут останавливается маршрутка. Подбегает водитель со словами: «Ребята, что случилось?» Мы сказали, что накрылась одна деталь. Водитель предложил поехать с ним. Выбора не было, и мы поехали, а по пути он собирал пассажиров. Едем уже битком. И тут водитель резко меняет маршрут и заезжает в какой-то автосервис. Сказал всем пассажирам что-то на местном языке и побежал в поисках запчасти. Но такой запчасти не было. Гоча предложил съездить на еще в одно место, но после того, как все пассажиры выйдут. Когда маршрутка опустела, он повез нас на другой конец города. В этот момент мы испытывали такой шок, что словами просто не передать. Запчасть мы так и не нашли. Прошло много времени, и все проголодались, поэтому Гоча решил нас накормить! После обеда он сказал: «Поехали брать машину на буксир». Вернулись к машине, шторм утих. Попробовали завести. Завелась! Мы спросили у Гочи, почему он потратил столько времени на нас. А он сказал: «Ну я же не брошу вас, у нас так не поступают». Только представьте, что водитель маршрутки ушел с маршрута, чтобы помочь нам, и возил по городу 5 часов. © AkimZakirov / Pikabu
- Ехали мы как-то с семьей в трехнедельное путешествие по Европе. Проезжали мимо какой-то крошечной альпийской деревушки. Недалеко от дороги стояла стеклянная телефонная будка. Мы остановились, чтобы посмотреть на эту «достопримечательность». Но оказалось, что это душевая кабинка. Прозрачное стекло было со всех сторон. И, судя по всему, ею пользовались. Весьма странная находка. © Ruth E Smith / Quora
- Поехали с детьми на море. Уже через час младший начал капризничать. И, как назло, останавливает полицейский. Открываем окно, а у нас ор такой, что в ушах звенит. Полицейский пару секунд посмотрел и молча ушел. Не понимаем, можно ехать или нет. И тут видим, что он возвращается, а в руках несет плюшевого медведя. Протягивает в окно и говорит: «Не плачь! Смотри, какой медвежонок смешной». Сын тут же замолчал. А полицейский добавляет: «Я сыну неделю назад еще купил, но все забываю домой забрать». Нас стало даже неловко, но в итоге сын молчал практический всю оставшуюся дорогу, крепко сжимая новую игрушку.
- Случайно встретила человека из своего города в столице Таиланда, куда я доехала по земле! Причем автостопом. Мало того, что этот человек из моего города, так еще и наши мамы оказались экс-одногруппницами. Но и это не все. Выяснилось, что у нас татуировки сделаны одним и тем же мастером. © Подслушано / Ideer
- Знакомая лет 5 назад сначала купила машину, потом сдала на права и в этот же день поехала отдыхать одна на море. Почти 2 тыс. км. рулила. Я была в шоке, когда узнала. Зато она всем говорила, что научилась ездить гораздо быстрее и лучше, чем некоторые ее подруги.
- Если я планирую поездки, то они не такие «вкусные» получаются. Поэтому обожаю спонтанные путешествия, когда сел в середине рабочего дня в машину и рванул в другой город. Так как денег и времени не всегда хватает, то на машине удавалось уехать максимум пока что на 1000 км. Самый сок — это когда именно спонтанно поехал, за 15 минут собрался. Кинул в машину одеяло, немного вещей и обязательно купил кофе на заправке. Едешь по трассе, и есть только ты, музыка и дорога. Так я и ехал бы всю вечность. © Подслушано / Ideer
- Выбрался на природу с семьей. Отличный повод проверить свой самодельный кемпер в деле. А жена посмотрит женским взглядом, что надо улучшить по бытовой части. Далеко уезжать не стали, ведь с маленьким ребенком особо далеко не поедешь. Это была его первая поездка. Солнце жарило. Встали прямо у воды. Через мое новое окно в задней части тента виднелась река. Я готовил и смотрел на воду. Красота! Отдохнул отлично, да и жене очень понравилось. Кстати, моя собака тоже оценила удобства. © Naumstudio / Pikabu
"сел в середине рабочего дня в машину и рванул в другой город"... И пусть весь мир (в том числе и работа) подождёт...
- Как-то раз ехал с другом по трассе. Перед нами по встречке ехала машина с прицепом. Внезапно на повороте из прицепа вываливается огромный кусок металла на дорогу и летит прямо на нас. Мой друг был за рулем, и он словно оцепенел. Я схватился за руль и дернул вправо. Чудом мы проехали мимо. Следующие несколько часов мы ехали молча. © J***Store40 / Reddit
- Идея отправиться в путешествие на машине пришла спонтанно. Побежали подавать документы на визу. Поехали в богемный район Вильнюса, а когда подъезжали к парку, на противоположной стороне был знак «платная стоянка», но на нашей стороне — нет. Мы решили, что тут бесплатно. Посмотрел на соседних машинах специальный талон — его не было (позже оказалось, что владельцы авто просто платили через приложение). Немного побродили, а когда вернулись к машине, то увидели под дворниками штраф. Нам повезло, что это была зеленая зона, где штраф всего € 4. Начали приставать к местным, чтобы узнать, как оплатить. В итоге нам сказали, что любом магазине. Оказалось, что все настолько просто. © Loonyk / Pikabu
- Мать бросила нас с отцом, когда мне было 9 лет. Папа все мое детство работал на двух работах, при этом успевал заниматься со мной уроками и гулять. Он всегда старался, чтобы у меня было все лучшее, хотя я не была капризным ребенком. А на моем выпускном он вообще расплакался. Папа два года назад вышел на пенсию, а я вышла замуж. Еще в детстве он часто говорил: «Мечтаю съездить вместе в другую часть страны. Мы обязательно как-нибудь это сделаем!» Но по разным причинам не задавалось. Прошлым летом я все-таки решилась: сказала мужу, что хотела бы на машине устроить путешествие для папы. Супруг идею подхватил и тоже ей загорелся. Мы ехали через всю страну, пели песни, рассказывали истории друг другу и смеялись. А приехав к озеру, я услышала от отца: «Спасибо, что вы у меня есть!» — и второй раз в жизни увидела, как он плачет. © Подслушано / Ideer
- Купил я свою первую машину, всю кривую и битую. На следующий день заехал в гости к знакомым (бывшие работодатели). А они мне сразу в лоб: «Поехали на море, ты же машину купил!» Я говорю, мол, на этой развалюхе сюда еле доехал, а они про море какое-то. А они мне в ответ: «Если сломается, что сломается, то выкинем ее в овраг и купим тебе другую». В итоге мы проехали 5 тыс. За весь путь машина лишь раз перегрелась. Мы ели шашлыки, виноград, занимались подводной охотой. Без жен, детей и мелких проблем. Вот уже 20 лет я хочу вновь повторить путешествие, но никто из моего окружения не готов. © 3333311111 / Pikabu
- Ездили как-то отдыхать. С друзьями путешествовали и забрели на какой-то заброшенный и всеми забытый детский городок летний. Начали там все обследовать. Натыкались на различный хлам, иногда попадались красивые вещицы. Нашли старый граммофон в одном из зданий на втором этаже. Он был сломан и давно покрылся толстым слоем пыли и грязи. Мы ничего не трогали, а просто смотрели. Решили возвращаться обратно. Когда выходили из городка, то услышали, как этот граммофон в здании на втором этаже тихо начал играть. Стало немного не по себе. Решила, что мне показалось, но друзья сказали, что тоже это слышали. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад купил подержанную машину. Как-то раз дверь машины перестала закрываться, когда мы с женой ехали на пляж. Под палящим солнцем я безуспешно пытался починить замок, а ремонт в местном сервисе оценили очень дорого. В итоге, я привязал дверь шнурком от трусов к сиденью, и мы пошли на пляж. Дорога обратно стала отдельным приключением. Пришлось рулить 3 часа с дверью, перевязанной шнурком. То еще удовольствие. © HopHeyUsa / Pikabu
Путешествие на автомобиле — это не только удобство и свобода, но и возможность увидеть мир с нового ракурса. Не стоит этого бояться, ведь дорога всегда полна сюрпризов, зачастую очень приятных.
Комментарии
То есть чувак просто спонтанно уехал к морю «без жен, детей и мелких проблем»? Молодец какой, хороший человек.