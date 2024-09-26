16 человек рассказали о странных семейных традициях, в которых им довелось принимать участие

Пожалуй, в каждой семье соблюдают некие традиции. Например, посмотреть после рабочего дня ситком, съездить в выходные на дачу, собраться за праздничным столом в чей-то день рождения. Но есть семьи, в которых завелись ну очень странные обычаи. Пользователи сети как раз и рассказали о таких.