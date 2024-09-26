16 человек рассказали о странных семейных традициях, в которых им довелось принимать участие
Истории
2 часа назад
Пожалуй, в каждой семье соблюдают некие традиции. Например, посмотреть после рабочего дня ситком, съездить в выходные на дачу, собраться за праздничным столом в чей-то день рождения. Но есть семьи, в которых завелись ну очень странные обычаи. Пользователи сети как раз и рассказали о таких.
- Родители парня пригласили нас погостить. Сказали, мол, делайте, что хотите, но завтрак субботы не пропускайте — будут апельсины. Парень объяснил, что это традиция, и добавил, что ему не терпится разделить ее со мной. Ну, думаю, поедим цитрусов просто... Итак, утро, апельсины на столе. Только я собралась почистить один из них, как вдруг свекровь берет нечищеный апельсин и откусывает кусок вместе с кожурой! Ест так, будто это яблоко! Смотрю — парень и его папа делают то же самое! Они заметили мой ошарашенный взгляд и спросили, почему я не ем. Я продолжила чистить апельсин, но свекровь заявила: "Нет-нет! Ешь целиком! Иначе не получишь нужный опыт!" © orangetradition / Reddit
- Мои родители после моего рождения создали очень классную и милую традицию: каждый год они делают мне корону из картона. В первый год я ужасно любил бананы, и корона была украшена желтыми бумажными бананчиками, на второй год полюбил машинки, в этот раз корона была вся в машинках, на третий - человека-паука. Все 18 корон хранятся в доме родителей. Папа сделал для них специальные деревянные полки. И я очень люблю приходить к родителям в гости, и рассматривать эти короны, вспоминая свое счастливое детство. И до сих пор, в свои 18 лет, с нетерпением жду следующий результат безграничной любви и творчества своих замечательных родителей. © Палата №6 / VK
- Каждый раз, как моя сестра приводит в дом нового бойфренда, моя бабушка подходит к нему вплотную, берет его голову в свои ладони, и смотрит прямо в глаза примерно минуту. При этом она не говорит ни слова и не улыбается. Многие парни буквально начинали паниковать от непонимания происходящего. После этого бабуля, опять же не говоря ничего, уходит, а потом общается с парнем как ни в чем не бывало. © sleac_me / Reddit
- У нас с братом есть традиция: дарить друг другу что-то прикольное, но абсолютно бесполезное. Потому что в детстве нам родители дарили всегда что-то практичное. Например, мне — золотые сережки, которые я не носила и в конце концов потеряла. А брату — футбольную форму, но не той команды, за которую он болел, а другую, где цвета не маркие.
Ну вот, в этом году на др он подарил мне эту дурацкую шапку. А я ему — набор стикеров с глупыми мемами. Полезное тоже дарим. Но вот такая какая-то дичь обязательно должна присутствовать.
- Когда кому-то из нашей семьи предстоит экзамен, то этот человек берет с собой одну сырую картофелину. Традиция началась с моего дедушки, который, успешно сдав экзамен на водительские права, обнаружил клубень у себя в кармане. Вообще моя семья не суеверная, но Мистер Картофель доказал свою состоятельность. © schnitzli / Reddit
- Каждый раз, когда кому-то предстоит полет на самолете, мы звоним ему и, прежде чем повесить трубку, говорим "я не жалею ни о чем". Мою невестку это буквально повергло в шок. © YesRocketScience / Reddit
- Моя свекровь - женщина вполне себе адекватная, в нашу с мужем семью никогда не лезет, не указывает мне как вести хозяйство и прочее. Но одна странность, как оказалось, у нее все же есть. На следующий день после того, как мы рассказали ей о моей беременности, в дверь позвонили: на пороге стояла свекровь, а за ее спиной мялись два мужичка, в руках у которых была просто гигантская картина с изображением лошади.
Я в растерянности отошла в сторону, а она дала мужикам команду заносить. От неожиданности я не могла сказать ни слова, и "отвисла" только тогда, когда грузчики поставили картину в коридоре и испарились. Я спросила, что это, зачем и почему. Оказалось, что это семейная традиция - каждая беременная в их семье должна смотреть на эту картину, чтобы ребенок родился здоровым.
Пока я пыталась объяснить, что вешать ее некуда, квартирка у нас маленькая, да и лицезреть этот "шедевр" желания у меня нет, свекровь сбежала. Вечером пришел муж и рассказал, что картина эта пылилась в гараже долгие годы, потому что и самой матери нарисованная лошадь не нравилась, и она сняла полотно сразу же, как сыну исполнился год. Да и откуда пошла традиция, свекровь тоже толком не ведала. Уж не знаю как, но он уговорил ее забрать эту картину и отправить туда, где она и стояла все эти десятилетия.
- Муж моей сестры как-то купил себе футболку со знаменитым изображением трех волков, воющих на Луну, посчитав ее забавной. Мой муж тоже так подумал и купил аналогичную. А потом мы с сестрой приобрели ее "тройняшку", чтобы наш папа соответствовал парням. Когда они собираются втроем, то всегда их надевают и называют себя "комплект волков". Более того, наши родители даже назвали свою лодку "Луна трех волков". А этой зимой мы с сестрой обе ждем рождения наших сыновей и уже подыскиваем им ползунки с волками... © swankengr / Reddit
- В моей семье есть очень странная традиция. Когда речь заходит о выборе имени для будущего ребенка, то последнее слово остается за супругом, чей пол противоположен полу малыша. Если будет мальчик, то решает мама, а если девочка - папа. Конечно, это как-то обсуждается, но решает в итоге все равно один человек. © Lapidot-Wav / Reddit
- Когда мы с братом были маленькими, раз в месяц у нас был праздник под названием "День свиньи". Это означало много спагетти и томатного соуса, а столовыми приборами пользоваться было нельзя. Мы могли есть пасту любым способом: наклоняться ртом к тарелке, брать руками и так далее. Можно было даже бросаться друг в друга. Это было самое крутое мероприятие! Если у меня будут дети, я научу их этой традиции. © ILikeBowties / Reddit
- У нас с братом есть своеобразная традиция. Каждый раз, когда мы едим фастфуд, играем в "последнюю картофелину". Суть простая: тот, кому достается последняя картошка-фри, тот и победитель. Иногда мы прячем одну из них, а потом достаем и съедаем со словами "м-м-м, какая вкусная последняя картошечка". Однажды я достал одну такую из рюкзака, где она пролежала пару недель. Безоговорочная победа! © Totesmcgotes702 / Reddit
- Когда мы были детьми, наши родители никогда не оставляли нам ключи от дома. Поэтому, возвращаясь домой от друзей или из школы, мы вынуждены были открывать окно и залезать через него. Мне не казалось это странным до тех пор, пока один из моих друзей впервые не подбросил меня до дома и не сказал, что все это походит на какое-то ограбление. © Asylem / Reddit
- Моя семья - настоящие фанаты манго. Как только наступает сезон этих фруктов, папа покупает просто огромное их количество. Всем семейством мы усаживаемся в круг, одетые только в нижнее белье, чтобы не испачкать одежду, и начинаем поедать манго. Когда я был маленьким, мне это казалось нормальным, а теперь я думаю, что это как-то странненько. А знаете, что самое забавное? Скорее всего, когда у меня будет моя собственная семья, я буду делать так же. © soullesssenpaiii / Reddit
- В семье моей жены после каждого ужина мать протягивала всем миску, полную витаминов в таблетках, и каждый брал себе так, будто это были самые обычные конфетки, мятные леденцы или что-то вроде. © fla_john / Reddit
- У меня в школе была подружка — дочь богатых родителей. Пришла я к ней как-то раз на день рождения, и ее мама поставила на стол миску с клубникой. Только я потянулась к ягодам рукой, как она мне: "Нет! Еще нельзя!" И вышла из комнаты. Возвращается — а у нее в руках фотоаппарат. И давай нас щелкать: как мы едим клубнику, как мы смотрим на клубнику, как мы смеемся рядом с клубникой... Очень странно было. Оказалось, в этой семье было принято делать фотки с клубникой, чтобы потом показывать их всем как признак достатка.
- Я уже была знакома с родителями парня — вроде приятные люди. Но вот мы пришли к ним в гости и сообщили, что хотим обручиться. А сестра парня выдает: "А ты тест вообще прошла?" Я такая: "Какой еще тест?" Оказалось, это семейная традиция. Будущая свекровь берет и проверяет, насколько невестка подходит сыну: достаточно ли хорошо она убирает в доме, вкусно ли готовит, умеет ли держаться в обществе и так далее. Судя по всему, этот тест проходили и мама парня, и его тети. Я сказала, что ненавижу домашние дела. Я скорее накуплю кучу разной техники и найму специально обученных людей, нежели буду этим заниматься сама в ущерб карьере. Это вызвало ссору, которая испортила ужин. Парень сказал, что ему неважно, какой я буду хозяйкой, но тест я пройти должна. Традиция же. © Subatancial_Oracle / Reddit
Также у нас есть статьи о людях с настолько странными привычками, что нарочно не придумаешь:
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ доказательств того, что пассажиры общественного транспорта — люди железной закалки
Маразмы
2 года назад
16 ситуаций, когда дети поняли все по-своему, а взрослые не знали, то ли смеяться, то ли сквозь землю провалиться
17 человек, голова которых работает на особых настройках
Народное творчество
10 месяцев назад
8 фотографий о том, как меняется жизнь после свадьбы
Семья
2 года назад
20+ человек решились приготовить блюда по бабушкиным рецептам, и результат превзошел все ожидания
11 продуктовых лайфхаков, о которых нужно было рассказывать еще в школе, чтобы наша жизнь стала приятнее
Невеста спросила, как ей вести себя со свекровью. А люди дружно советуют отменить свадьбу
Народное творчество
4 месяца назад
10 детей российских юмористов, которые унаследовали от родителей уникальную внешность
Ностальгия
4 года назад
7 бытовых вещей, у которых есть крутые экологичные аналоги. Еще и недорогие
Сделай сам
3 года назад
20 кошек, которые настолько особенные, что вторых таких в мире точно не найти
Животные
2 года назад
15+ случаев, когда дети дали родителям сто очков форы
Народное творчество
1 год назад
10+ знаменитостей, которых мало кто помнит молодыми. А нам удалось найти такие фото
Кино
2 года назад