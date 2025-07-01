14 человек, которые очень старались произвести на кого-то впечатление, но что-то пошло не так

Поехала я как-то в лагерь, и там мне безумно понравился мальчик. Завязалась у нас беседа.

Между делом он сказал, что не любит, когда девочки плохо учатся. А мне на учебу плевать. Ну я и соврала, что чуть ли не отличница — чтобы произвести впечатление. Мальчика я так и не заинтересовала. Зато это меня так замотивировало, что школу я закончила на отлично, а в универе стала круглой отличницей!