14 человек, которые очень старались произвести на кого-то впечатление, но что-то пошло не так
Наверняка каждый из нас хоть раз пытался произвести впечатление на окружающих. В ход шли разные способы: кто-то просто любил приврать, кто-то дарил весьма сомнительные подарки. А другие просто решили пустить пыль в глаза своим странным поведением.
Пошла я на свидание: нарядилась, красивое платьишко надела. Гуляем по дворам — и натыкаемся на забор. Решили перелезть. Он быстро спрыгнул с другой стороны, а я, со своим ребяческим кокетством, решила произвести впечатление: взяла и прыгнула ему в руки. В общем, произвела впечатление. Зацепилась платьем за штырь на заборе — и повисла на нем, сверкая трусами.
Была на свидании. Уже понимала, что парень мне не нравится. Но почему-то — до сих пор не понимаю зачем — я при нем съела розу, которую мне дал случайный человек на улице.
Я не знаю, зачем я это сделала. Почему мне казалось, что это произведет впечатление?
И что самое худшее — ему это действительно понравилось.
Поехали с мужем на озеро. Он ушел за дровами, а я замечаю: рядом греются ужики. Решила впечатлить мужа — поймать одного. Умудрилась запустить змею в пустую бутылку. Было непросто! Муж пришел, я показываю ему змею, а тот с ошарашенными глазами вдруг как выдаст: «Это же гадюка!» Теперь я — «укротитель змей», а на то озеро мы больше не ездим.
Поехала я как-то в лагерь, и там мне безумно понравился мальчик. Завязалась у нас беседа.
Между делом он сказал, что не любит, когда девочки плохо учатся. А мне на учебу плевать. Ну я и соврала, что чуть ли не отличница — чтобы произвести впечатление. Мальчика я так и не заинтересовала. Зато это меня так замотивировало, что школу я закончила на отлично, а в универе стала круглой отличницей!
На заметку деловым «колбасам»: если вы встречаетесь с уважаемым коллегой в кафе, чтобы обсудить важные вопросы и надеетесь произвести хорошее впечатление — закажите чашечку кофе. Не заказывайте двойной бургер с текучей яишенкой!
Пребываю в шоке! На днях новый знакомый обиделся на меня за то, что я собрала мусор, оставленный им же на берегу моря, и, сложив в пакетик, попросила донести его до мусорки. Он поругался со мной из-за того, что я дала ему этот пакет в руки, и больше со мной не разговаривал. Ах, да, в тот вечер он пытался произвести на меня романтическое впечатление!
Поехала в автосалон. Передавала ключи парню на стойке регистрации, и сказала быть осторожым с перцовым баллончиком, который висел у меня на кольце для ключей. Он, чтобы показать, какой он крутой, распылил баллончик — прямо там, в помещении. Некоторое время просто стоял, пока его лицо краснело, а глаза слезились. В итоге немного попало и мне — в горло. Нам обоим пришлось выбежать на улицу.
А не сказала бы, ничего бы и не случилось. Для некоторых просьба быть осторожнее звучит как вызов.
Захожу, значит, в автобус. Вижу красивую девушку. Узнаю в ней подругу детства. Она узнает меня. Понимаю, что все — надо произвести хорошее впечатление. И тут автобус резко двигается с места. Я падаю на нее, оттаптываю ей ноги и пачкаю ботинки... Произвел хорошее впечатление, блин.
Договорились о первом свидании в ресторане. Она заказала много разной вкусной еды.
Я мысленно подсчитываю «результат» свидания и стараюсь быть вежливым и остроумным, чтобы произвести впечатление. Я оплатил счет. И тут она мне выдает: «Мы с тобой встречаться не будем. Ты не в моем вкусе. А за ужин спасибо». После этого случая назначаю свидания только в парке отдыха.
На первом свидании я упомянула, что работаю в пост-продакшне для телевидения. На втором мы пошли в кино, и он решил со мной поговорить. Например, я пытаюсь сосредоточиться на начале фильма, а он шепчет: «Ты знала, что фильм идет со скоростью 24 кадра в секунду?» Боже, если бы я этого не знала, я бы не смогла сохранить свою работу! По этой и многим другим причинам третьего свидания не было.
Парниша подготовился к 2 свиданию, почитал материал на.а тему и решил поразить знаниями.
Знакомая пригласила отпраздновать день рождения в доме с бассейном. И я, дабы произвести впечатление, надела все лучшее. Хорошо накрасилась и плавать не собиралась. Пока меня не столкнули в бассейн. Пришлось срочно ретироваться в ванную, подбирая по пути накладные ресницы. Подруга дала мне свои джинсы, майку и даже какую-то косметику. Но когда я вернулась, никто меня не узнал!
Наш гендиректор на собеседованиях часто просит: «Порекомендуйте мне фильм, который вас очень вдохновил». Обычно кандидаты тужатся ответить что-то умное, чтобы произвести впечатление. Но тут пришла одна девушка и выдала такой шедевр: «Знаете, я просто тащусь от всех частей „Пилы“. Много раз пересматривала. Прям рекомендую, если вы какую-то пропустили». Девушку взяли. Хороший специалист.
- Я — девушка, рост у меня 197 сантиметров. Парней обычно это отпугивает. Недавно познакомилась с парнем в приложении. Я сразу пишу: «Я очень высокая, почти два метра». Он такой: «Нормально, не переживай». Думаю — ну наконец-то кто-то выше меня. Прихожу на встречу — а там парень ростом 165, максимум. Я в ступоре: «Ты прикалываешься?» А он достает телефон, показывает фотки родителей: у него мама выше папы головы на две. Говорит: «Я смотрел на них каждый день и понимал — круче отношений не видел. Может, и у нас так будет?» Я повелась, и мы начали общаться.
Спустя три месяца он решил познакомить меня с родителями. Приходим к ним — а они одного роста. Потом спрашиваю его: «Что за фигню ты мне на первом свидании рассказывал?» А он: «Катя, прости, это был фотошоп. Просто не знал, как к тебе еще можно было подкатить. Спросил у нейросети, и она такой вариант посоветовала». Прикиньте, меня «склеила» нейросеть! © Не все поймут / VK
- Похвастался папе, что заказал в интернете самую острую жвачку в мире. Мол, хочу попробовать — и не заплакать. Батя только посмеялся: «Разве жвачка может быть острой? Да ты шутишь! Вот аджика от твоего деда — она до слез пробирает!» Поспорили: он должен пожевать жвачку и не заплакать, а я — съесть дедову аджику и выдержать. Через неделю пришла доставка.
Собрались на кухне, мама — судья. На одном блюдце — жвачка, на другом — аджика. Батя пробует. Десять секунд, двадцать, тридцать... Начинает кашлять, слезы потекли, покраснел. Отпаивали его кефиром минут пятнадцать. Моя очередь. Черпаю полную ложку дедовой аджики — и в рот. Не прошло и десяти секунд, как повторил судьбу бати. Меня тоже отпаивали кефиром. Ничего острее в жизни не пробовал. Итог спора? Богаче не стали. Но к дедовой аджике я больше не прикасаюсь.© Палата № 6 / VK
А вот еще подборка случаев, когда первое впечатление подвело даже самых проницательных.