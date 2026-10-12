Поверьте на слово, а Схевиненген есть на что посмотреть и без кита. Это "нидерландская Ницца", их самый роскошный курорт с 19 века, там перебывала вся аристократия и элита. Широченный 100 метровый изумительный пляж... туда и Ван Гог за этюдами приезжал, и многие другие художники.
А сейчас это вообще мега место. Шикарные гостиницы, гурманская миля, 300 метровый пирс, уходящий в море, и в конце пирса, прямо в море, стоит колесо обозрения.
Я думала, что искусство — это сложно, но 7 простых приемов сделали музей моим любимым местом
Раньше я завидовала людям, которые ходят в музеи с удовольствием. Для них это как отдых или любимое хобби: они находят свои картины, возвращаются к ним, каждый раз замечая что-то новое, могут часами обсуждать творчество любимого художника. А я приходила в музей и думала, мол, ну красиво, да. Но через полчаса уже начинала прикидывать, где бы сесть и чем перекусить. Или школьные сочинения по картинам. Откуда я знаю, что хотел сказать художник? Нарисовал лес? Ну, наверное, любил лес. Мне тоже нравится. Но о чем рассуждать две страницы? В общем, я долго считала, что мне просто не дано понимать живопись. Но теперь я знаю, что все может быть по-другому. Вот с каких маленьких открытий началась моя любовь к искусству и вот почему теперь я сама тащу друзей на выставку.
Поверьте на слово, а Схевиненген есть на что посмотреть и без кита. Это "нидерландская Ницца", их самый роскошный курорт с 19 века, там перебывала вся аристократия и элита. Широченный 100 метровый изумительный пляж... туда и Ван Гог за этюдами приезжал, и многие другие художники.
- Было непонятно, на что смотрит толпа на картине Антониссена «Вид на пески Схевенингена», пока реставраторы не обнаружили под слоем краски нарисованного кита.
В университете новые друзья ходили по музеям, обсуждали художников, а я только и могла сказать: Айвазовский — да, мощь, а ваши Ротко и Поллок — ну, не знаю. Друзья надо мной подшучивали, и я все-таки решила разобраться в искусстве.
С перспективой беда- беда... Меня ажно укачало от стульев и криво нарисованных картин.
- Стены комнаты на картине Ван Гога «Спальня в Арле» (1888) изначально были светло-фиолетовыми. Со временем красный пигмент выцвел, и теперь они выглядят голубыми.
Одна девушка из нашей компании училась на искусствоведа, подрабатывала в музее. Как-то рассказывает: «К нам привезли современное искусство. Гид рассказывает, и тут какой-то недовольный мужчина выдает: „Мазня! Я такое и сам нарисую!“ Экскурсовод у нас дядька бывалый, сказал как отрезал: „Можете! Но чтобы ваша мазня стоила миллионы, надо додуматься нарисовать это первым. А все, что дальше — бледные копии“. Жена мужчины хлопнула его по плечу: „Шах и мат, Коля“». Все засмеялись. А я потом спросила у подруги: ну и что, что первым? Почему от этого картина перестает быть мазней?
1. В музее я начала искать картину, которую повесила бы у себя дома
А у меня дома и так много картин. Прямо как в галерее)
Папа был членом Союза художников, и вот его картины висят
- На картине Сарджента девочки зажигают фонарики среди цветов. Кажется, ничего сложного — обычный летний вечер. Но художник работал всего по несколько минут в сутки, пока угасающий дневной свет и сияние фонариков давали нужное сочетание. Работа растянулась на два сезона, а с наступлением осени живые цветы пришлось заменить искусственными: настоящие уже отцветали.
Подруга ответила тогда, что Малевич нарисовал не просто черный квадрат, он изменил правила живописи. И я тоже изменила кое-что: свой подход к искусству!
Однажды в музее я оглянулась вокруг и спросила себя: а какую из этих картин я забрала бы домой? Не самую дорогую или самую знаменитую, а ту, на которую мне было бы приятно смотреть каждый день. Выяснилось, что для дома я выбираю картину гораздо внимательнее, чем для общего культурного развития. У этого натюрморта приятные цвета, но он быстро наскучит. А этот дворик напоминает бабушкин, вот его бы я повесила в гостиной. Иногда мы с подругой «делили» картину, которая понравилась нам обеим, а заодно я училась объяснять, что именно мне в ней приглянулось. Не просто «красиво», а вот эта тень, эти яблоки, это ощущение, будто в комнате недавно кто-то был.
2. Я сначала смотрю на картину и только потом читаю текст на табличке
- Кажется, что на картине Арчимбольдо изображена просто миска с овощами, но стоит перевернуть работу, и мы увидим портрет садовника.
Раньше я сначала читала фамилию художника, название картины и годы, когда она была написана. Теперь сначала смотрю и составляю собственное впечатление. Что здесь происходит? Что я заметила первым? Какое у картины настроение? Почему мне от нее тревожно или радостно? Потом читаю подпись и смотрю на картину еще раз. Иногда оказывается, что мои фантазии очень далеки от замысла художника. Ну и что. Моя догадка — это моя догадка, а у картины есть своя история. Тем интереснее взглянуть на нее еще раз.
3. Я дала себе время постоять и поглазеть
- На картине Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» сначала замечаешь только двоих. Но приглядитесь к круглому зеркалу за их спинами: кроме отражений самой пары, там видны еще два человека в дверях.
Раньше я просто скользила по картинам глазами: люди, лес, какой-то мужик, идем дальше. Но потом я стала давать себе время: хотя бы одну минуту постоять возле работы, отметить детали, не замеченные с самого начала. Сначала как-то некомфортно было — уже все увидела, чего стоять просто так? Но потом взгляд падает на руку, украшение, фон, какой-нибудь предмет в углу. И появляются вопросы, которых секунду назад не было, и хочется узнать о произведении больше.
Еще я стала отходить дальше и подходить ближе к картине. Издалека видишь мягкую складку на платье, а вблизи — просто мазки краски. Отходишь — снова ткань. Этот прием до сих пор радует меня своим волшебством!
4. Я ищу собачек и красивые туфли
- Из-за техники рисования картину Жоржа Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» невероятно интересно рассматривать: изображение складывается из небольших цветных мазков. А у женщины справа вместо собачки — обезьянка.
Бывают дни, когда не хочется серьезного погружения в живопись, и ты просто приходишь в музей, чтобы погулять в тихих залах, поймать атмосферу. Тогда можно просто поиграть с самой собой: искать на картинах котиков или красивые украшения. Или разглядывать, кто во что обут. Очень рекомендую обращать внимание на диковинные туфли на старых портретах! Так я стала задерживаться возле работ, которые раньше точно пропустила бы. Пока ищешь собачку, успеваешь рассмотреть и хозяина, и интерьер, и другие любопытные детали.
Каждый ищет что-то свое. Например, мой знакомый фотограф рассказывал, что тоже долго не понимал, что интересного в живописи. А потом он увидел работы Вермеера и Рембрандта и вдруг заинтересовался светом: ведь он сам в своей работе постоянно пытался поймать его камерой. А тут человек кистями и красками такое сделал!
Мне эта мысль понравилась: знакомство с живописью можно начинать с того, что уже любишь — с одежды, цветов, посуды. Необязательно нырять в искусство как профессиональный искусствовед, через историю или философию.
5. Я стала мысленно заходить внутрь картины
Двое мужчин стали жертвами нападения медведей в Нижнеилимском районе Иркутской области. не выжили..., не во все картины стоит заходить
- Знакомая с детства картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» — на самом деле совместная работа двух художников — Ивана Шишкина и Константина Савицкого — именно кисти последнего принадлежат медведи. Шишкин нарисовал только эскиз к ним.
С пейзажами у меня долго не получалось. Лес красивый, море красивое. Дальше что? А потом я попробовала представить, что стою там, на нарисованной дорожке, как пригревает солнце и шумит ветер, как качаются ветви. И сразу начинаешь внимательнее смотреть: где свет, куда ведет тропинка, как наклонились деревья. Это, конечно, мои фантазии, но именно благодаря им пейзаж перестает быть просто очередным симпатичным видом в рамке. Сравнивать картины тоже оказалось интересно: например, возьмешь два пейзажа — вроде и лес похож, а в одном хочется погулять, а из другого — поскорее вернуться домой. Начинаешь думать, почему так, и незаметно увлекаешься.
6. Я ищу за картиной историю
- Ренуар писал «Зонтики» с перерывом примерно в 4 года. За это время изменились и мода, и его манера письма: женщины справа одеты по моде начала 1880-х и написаны мягкими, размытыми мазками, а девушка слева — в модном платье из середины десятилетия, и написана с более четкими контурами.
Однажды я случайно попала на экскурсию по выставке Брюллова и заранее приготовилась терпеть скучные речи экскурсовода. Но вместо того, чтобы заученно отчеканить даты, она захватывающе рассказывала о художнике и людях вокруг — кого любили, о чем тревожились. Например, однажды после болезни Брюллову наконец разрешили работать. Он тут же потребовал мольберт и кисти и написал свой знаменитый автопортрет всего за два часа.
А как-то в Исаакиевском соборе я пристроилась к одной компании: парень так интересно рассказывал о его создателе — Монферране, что я заслушалась. Помню легенду, как после установки Александровской колонны, еще одного творения Монферрана, горожане боялись ее падения и обходили ее стороной. Архитектор сам стал гулять у ее подножия с собачкой, чтобы показать, что опасаться нечего.
Столько лет прошло, а я это помню! И да, я, конечно, могу для порядка глянуть на годы написания картины, но истории, стоящие за этим, мне гораздо интереснее!
7. Я перестала отрабатывать стоимость билета
Эту картину в ужасном состоянии в 19 веке купил всего за пару гульденов нидерландский коллекционер. Сейчас этот шедевр - главная жемчужина в гаагском музее Мауритцхейс. Её называют северной Монной Лизой.
Правда в настоящее время картина уехала на какую то выставку.
- Кажется, Вермеер тщательно выписал огромную жемчужину на картине «Девушка с жемчужной сережкой». Но на самом деле ему хватило всего пары мазков белой краски. Смотрите, художник даже не нарисовал крючок, на котором держится украшение, а мы все равно видим серьгу!
О чем я больше всего жалею за время учебы в школе, так это то, что мы плохо слушали и вели себя на уроке МХК. Только став старше, ближе к 10-11 классу я стала ценить те знания, которые нам давала наша учительница по этому предмету. Да, она была старой и одинокой женщиной, эксцентричной и местами истеричной, когда мы ее не слушали, но она так интересно рассказывала обо всем, она учила нас анализировать и думать, подмечать детали. Она рассказывала нам про художников и картины, о направлениях в искусстве и многом другом. А мы не ценили ее знания. Она выиграла конкурс на звание лучшего учителя нашего города, и на выигранные 100 тыс. (начало 2000-х) она подарила нашей школе огромный принтер, которым могли пользоваться бесплатно учителя для своих уроков, а также иногда мы ученики делали копии. В общем, я бы еще раз посетила ее уроки.
- С картиной «Ночной дозор» Рембрандта обошлись бесцеремонно: полотно не помещалось между двумя дверями ратуши, между которыми его планировали повесить, и картину просто обрезали. Отрезанные части не сохранились, но благодаря старой копии мы знаем, как полотно выглядело до такой «подгонки».
Раньше уйти, не осмотрев все залы, мне казалось расточительством, билеты-то недешевы! В результате под конец меня интересовала только скамейка. Теперь могу прийти, посмотреть всего несколько интересных мне картин и спокойно уйти через час, и для меня это гораздо приятнее, чем обойти три этажа и ничего толком не запомнить.
В путешествиях я теперь тоже выбираю музей, в который хочу сходить в этот раз. Причем к посещению готовлюсь заранее: ем, надеваю удобную обувь, беру с собой воду, немного читаю об экспозиции, отмечаю картины, на которые точно хотелось бы взглянуть. Если получается, выбираю время, когда меньше посетителей.
Не могу сказать, что теперь я знаю все об искусстве, это вряд ли возможно. Но оно наконец начало приносить мне радость: мне нравится неторопливо рассматривать картины, чему-то удивляться, о чем-то вспоминать.
Удивительно, но и на мир я стала смотреть немного иначе: иду по улице и замечаю, как свет ложится на стену, какие нежные и сложные оттенки у заката или у коры дерева, как живописно девушка в кафе держит кофейную чашку. Айвазовского, кстати, я по-прежнему люблю. Только теперь мне и кроме него есть на что посмотреть!
Комментарии
Когда-то целый день посвятила музею д’Орсе, в основном моим любимым импрессионистам. Хотя поездка была лишь на три дня. Когда захочу, я мысленно погружаюсь в это прошлое и вижу каждую картину. Кстати, это мой отец привил мне любовь к изобразительному искусству.
Совершенный профан в искусстве и классической музыке. Но,люблю посещать картинные галереи и симфонические концерты. Интуитивно понимаю что мне нравится,даже душа замирает. И мне всё равно,что там говорят критики и знатоки.
Это хорошие приёмы. Я так в детстве альбомы с картинами рассматривала. А потом как-то забыла об этом. Надо бы снова попробовать