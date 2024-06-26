16 семей, в которых доброе сердце наследуется как веснушки и родинки

Совенок не летал, потому что маленький еще. Мы вот такого отобрали у собак на улице. Он не летал, ходил по шторе пешком. С ним надо было заниматься. После еды сажала его на руку (в перчатке, что не привыкал к запаху и не царапался) и делала движения рукой вверх-вниз. При движении вниз он инстинктивно раскрывал крылья, стараясь удержаться. Когда откормили и научили летать, отнесли его в лес, выпустили. Два года потом прилетала сова и сидела на фонаре, смотря на наш двор. Муж был уверен, что это наш выкормыш. Иначе зачем чужой сове смотреть в наш двор? У нас там только кошки да черепахи. А вообще совят лучше не забирать из их среды, это слётки. Они могут вернуться в гнездо, если не ранены и не ослаблены. Любая сова примет совенка и будет его кормить. Это я потом уже в интернете вычитала. У нашего ран не было, его собаки только обслюнявили. А он, как мог, защищался - распушал перья и щелкал клювом.