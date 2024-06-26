16 семей, в которых доброе сердце наследуется как веснушки и родинки
Добро делает жизнь лучше — таков негласный лозунг некоторых семей. Оно не только помогает наладить погоду в доме, но и согревает окружающих.
- Обожаю сушеное мясо, но наш семейный бюджет не позволяет покупать его часто. Я учитель физики, а жена учитель начальных классов. Работаем вместе в школе. Я подрабатываю репетитором, но все равно денег немного. И вот на мой день рождения жена купила огромную сушилку для мяса. И научилась сушить его сама: разных видов и с самыми разными добавками. Мой фаворит — сушеная курочка с карри и апельсиновым соусом. Это просто божественно. Очень люблю свою жену и невероятно ценю все, что она для меня делает. © Палата № 6 / VK
- Я из большой дружной семьи, муж — наоборот. Сейчас мы живем с моими родителями. Недавно купили свою квартиру и закончили ремонт. Настало время переезжать. Все круто и классно, но так грустно уезжать от моих. С ними всегда весело, постоянно какие-то движухи. Приходишь с работы, а папа, пританцовывая, поет, мама готовит вкусную еду и просит помочь с компьютером. Ну как это не любить?! Но надо переезжать. И так грустно. © Подслушано / Ideer
- Я беременна, и вот свекровь вызвала меня на разговор. Было видно, что она очень волнуется, прямо нервничает. Лишь минут через 15 свекровь отважилась мне сообщить, что у их семьи есть ценность — деревянная люлька ручной работы, которую сделал еще прапрадед моего мужа. Они хотели бы, чтобы наш будущий сыночек получил ее в наследство. Свекровь переживала, что я, современная девушка, посчитаю такую вещь старьем и безвкусицей. А я просто счастлива! В моей семье традиций как-то и не было. Я очень рада, что стала частью чего-то важного и чудесного. © Палата № 6 / VK
- Я обожаю рисовать, но в декрете на это совсем не было времени. Каждый раз думала, что уложу малышку и порисую, но к вечеру так уставала, что просто падала спать. Недавно поделилась этим со своим мужем. Уже на следующий день он поехал на работу на час раньше и, соответственно, раньше вернулся домой. Забрал малышку, а я достала свои любимые краски, кисти, полотно. И с таким наслаждением порисовала, что уже сутки чувствую себя самой счастливой в мире. Муж пообещал делать так почаще, я очень благодарна ему за это. © Мамдаринка / VK
- Гуляли с шестилетней дочерью по торговому центру, смотрели одежку. Мне понравилась кастомная белая футболка с нарисованными полевыми цветами. Но ценник просто запредельный. Вздохнула, пошли гулять дальше. А на следующий день я застала доченьку за интересным занятием: она рисовала фломастерами цветы на моей белой футболке. Это было так мило и трогательно. Ведь я даже не говорила вслух, что мне понравилась та футболка. Доченьку за поступок не ругала, а похвалила за доброту. В тот же день купила нам с ней несколько белых футболок и специальные краски для ткани. Занимались творчеством вместе. И получились очень милые и забавные футболки, даже муж оценил. Надеюсь, мой ребенок навсегда сохранит добро в своем сердце, а я запомню такие трогательные моменты ее детства! © Мамдаринка / VK
- Год назад купили с парнем декоративного кролика. Животное вредное, но безумно милое. Живет у нас как кошка — без клеток и вольеров. В комнате есть уголок, в котором кролик ел, спал и ходил в туалет. Так было до недавнего времени. Теперь это счастье целыми днями валяется на нашей кровати. «Сдает в аренду» ее нам только на ночь. А мы настолько его любим, что только умиляемся, когда он разваливает лапки-валенки на кровати, и никогда его не забираем оттуда, пока не уйдет сам. © Карамель / VK
- Было мне лет 14. Послала мама в кулинарию за курицей гриль. Пошла я, а там бабуля — маленькая, сухонькая. Таким тихим голосом стыдливо спрашивает, нет ли у меня мелочи. Мне так жалко стало ее, аж сердце защемило. Я дала ей денег и от курицы оторвала ножку. Она так благодарила, чуть ли не со слезами. А я шла довольная домой и знала, что получу от родителей, но мне было все равно. © Подслушано / Ideer
- Бабушке вдруг позвонила старшая сестра: «Рыбы захотелось, срочно привези!» Старушка очень тихая и скромная, поэтому такая требовательность настораживала. Но делать нечего, бабушка нажарила карасей и поехала. И прямо на пороге сестра ее огорошила: «Не нужны мне твои караси, я попросила для него — забирай!» И держит маленького белого котенка. Оказалось, он потерялся, хозяев так и не нашли. Эта кошка потом стала любимицей нашей семьи.
- В 14 лет мой племянник в очередной раз сбежал из дома, а его мать заявила, что больше видеть его не хочет. Я его усыновила, хотя своих у меня четверо. Знаете, что он сделал 40 лет спустя? Мой племяш-хулиган стал адвокатом и решил купить нам с мужем дом с 3 спальнями. Он платит 2 раза в месяц за уборку дома и один раз в год — за благоустройство территории. Я в шоке. © Terry Simpson / Quora
- Мы с братом выросли в обеспеченной семье, никогда ни в чем не нуждались, жили в достатке. Но мама не хотела нас разбаловать, поэтому почти каждые выходные возила нас по приютам для животных, чтобы мы их мыли, убирали за собаками и кошками. Мама отдавала чуть ли не половину своего дохода на нужды приютов. Нам с братом очень нравилось, мы чувствовали себя важными и нужными, старались, дарили любовь всем попавшим в приют животным. Для нас это были самые счастливые моменты детства. Я благодарна маме, что она учила нас быть добрыми и сопереживающими. И еще в детстве я поняла, что хочу стать ветеринаром и открыть свой собственный приют. © Подслушано / Ideer
- Я в семье младшая, у меня есть еще 2 сестры. Всех нас папа называл курочками. Когда мы были маленькими, то всегда ждали его с работы — он обязательно приносил что-то вкусненькое. Приходит с гостинцами и такой: «Цып-цып-цып, где мои курочки? Я вкусняшки принес!» Сейчас мы уже не курочки, а чайки. Или стервятники. Только он приходит домой с работы, мы бежим за гостинцами. Нам за 20 лет. © Палата № 6 / VK
- Я обожаю печь. И муж, и дети всегда с аппетитом едят мои сладости. Недавно заметила, что муж стал брать на работу не 2-3, а около 10 кексов. Не кусок, а половину целого пирога. Поинтересовалась, в чем дело, а он просто пригласил меня в свой офис, познакомил с коллегами. И там были 2 худеньких парнишки, братья-близнецы. Очень милые и дружелюбные. После встречи муж рассказал, что парням по 19, они детдомовские, родственников нет. Как-то раз он поделился с ними выпечкой, парни были в восторге. И теперь муж всегда берет вкусности и для этих ребят. Своим поступком супруг еще раз напомнил о том, какое доброе у него сердце. © Палата № 6 / VK
- Нам в подъезд недавно подкинули 4 котят. Бедняжки мерзли в картонной коробке, людям было все равно, но только не моей бабушке. Она их сначала хотела к нам поселить, но у нас две кошки и собака. Они ревнивые очень, не приняли бы малышей. Поэтому бабушка утеплила коробку, начала кормить котят и искать им новых хозяев. Троих пристроили, а с четвертым пришлось повозиться. Бабушка целую неделю ходила с ним на рынок и предлагала людям. И смогла найти пушистику семью! Поражаюсь тому, что одни люди такие жестоки, а другие — настолько добрые. © Палата № 6 / VK
- Сын притащил домой совенка. Настоящего совенка, которого нашел во дворе! Рядом с нами лес — наверное, малыш поранился и случайно оказался тут. Сегодня вечером везем его к ветеринару, потому что совенок, хоть выглядит хорошо и поел рыбы и фруктов, почему-то не может летать. Я хочу его вылечить и отпустить, а сын уже нафантазировал, что он теперь как Гарри Поттер. Назвал птичку Буклей и планирует через 2 месяца получить свое письмо из Хогвартса. Чувствую, что так просто с совой мы не попрощаемся. © Палата № 6 / VK
- Сегодня утром услышала разговор родителей. Мама говорила папе, что им следует самим о себе заботиться, ведь неизвестно, отвернемся ли мы с братом от них завтра или нет. Но дело в том, что в будущем я очень хочу помогать своей семье, хочу построить им дом и показать мир, ведь они практически нигде не были. Я сделаю все, чтобы у них никогда не было мысли, что дети не принесут им стакан воды! © Подслушано / Ideer
- Мне было 11 тогда. После праздника у нас дома осталась половина торта. На следующее утро мы с младшим братом проснулись раньше всех, заварили чай и все слопали. К вечеру, когда пришли родители с работы, папа достал кусочек торта с верхней полки холодильника и сказал маме: «Я знал, что дети все съедят, поэтому спрятал кусочек для тебя». Для меня этот поступок остается показательным. Вот так нужно любить. © Палата № 6 / VK
Частичкой добра можно поделиться и с незнакомыми людьми. Например, помочь случайному прохожему во время проливного дождя. Фишка в том, что порой такие истории заканчиваются очень неожиданно.
Комментарии
местами такие трогательные истории, и на слезу пробивает от человечности🥹
но в какой пост не плюнь, везде мамдаринка, в старых, новых, переделанных, про хорошую семью, про плохую...как будто она из редакции и не упустит возможность присвоить себе кусок
Сову накормили фруктами и рыбой? 😲 Этим "волшебникам" не пришло в голову воспользоваться интернетом для поиска информации о птице, интернет у них лишь для публикации их сюсюкательных историй. 🤦♀️
Совенок не летал, потому что маленький еще. Мы вот такого отобрали у собак на улице. Он не летал, ходил по шторе пешком. С ним надо было заниматься. После еды сажала его на руку (в перчатке, что не привыкал к запаху и не царапался) и делала движения рукой вверх-вниз. При движении вниз он инстинктивно раскрывал крылья, стараясь удержаться. Когда откормили и научили летать, отнесли его в лес, выпустили. Два года потом прилетала сова и сидела на фонаре, смотря на наш двор. Муж был уверен, что это наш выкормыш. Иначе зачем чужой сове смотреть в наш двор? У нас там только кошки да черепахи. А вообще совят лучше не забирать из их среды, это слётки. Они могут вернуться в гнездо, если не ранены и не ослаблены. Любая сова примет совенка и будет его кормить. Это я потом уже в интернете вычитала. У нашего ран не было, его собаки только обслюнявили. А он, как мог, защищался - распушал перья и щелкал клювом.