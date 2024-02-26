16 историй о людях, к которым добро пришло откуда не ждали

Делать добрые дела и помогать тем, кому нужна эта помощь, очень важно. И какое же счастье знать, что людей, которые руководствуются этим правилом, много. Одни спокойно подвезут до нужного места, другие починят твою сумку, а третьи спасут, когда кажется, что надеяться не на кого.