16 историй о людях, к которым добро пришло откуда не ждали
Народное творчество
1 час назад
Делать добрые дела и помогать тем, кому нужна эта помощь, очень важно. И какое же счастье знать, что людей, которые руководствуются этим правилом, много. Одни спокойно подвезут до нужного места, другие починят твою сумку, а третьи спасут, когда кажется, что надеяться не на кого.
- Я вожу сына в бассейн через переезд. Как-то опаздывали, поэтому машину оставили, перешли линию и стоим, маршрутку ждем. Ее все нет, а через 5 минут уже занятия начнутся. Вдруг подъезжает тонированная машина, опускается стекло. Там дядька и 4 ребенка. Спрашивает, как до санатория доехать. Я объясняю. И вдруг ляпаю: «Довезите моего ребенка туда, я заплачу, а он и поточнее дорогу покажет». Дядя на фразе с деньгами перекосился, просто взял сына и поехали. Я, соображая, что отчебучила, начинаю запоминать номер и машину. Долго потом еще смеялась над тем, что додумалась предложить деньги за проезд человеку на дорогущем авто. © Подслушано / Ideer
- Зашла в круглосуточный магазин за продуктами, дело было ночью. Стою, выбираю. Рядом трется старичок в грязной куртке и башмаках-развалюхах. Прижимает к груди буханку хлеба, перебирает монетки, с тоской глядя на витрину с колбасой. Сначала я хотела дать ему денег, но он ушел, пока я стояла в очереди.
Купила я то, что хотела, и тоже вышла. Смотрю, идет этот дедуля еле-еле, переваливается, семенит. И так жалко стало его! Вернулась в магазин и купила ему эту вожделенную колбасу и воды еще. Вышла, догнала: «Дедушка, возьмите, пожалуйста!» Обрадовался, просиял. Потом издалека я видела, как он тут же стал есть. © Подслушано / Ideer
- Однажды зимой снегоуборщик полностью заблокировал дорожку к моему дому. Сугроб был высотой больше метра, я пытался его убрать. Неожиданно рядом остановился автомобиль, из него вышла целая семья с лопатами. Они помогли раскидать весь снег. Оказалось, они приезжали к кому-то из соседей и решили остановиться, чтобы помочь мне. Я, конечно, пытался дать им денег, но они не взяли. © LtColShinySides / Reddit
- Сидел в машине возле магазина, дождь лил как из ведра. Тут открывается задняя дверь, садится ко мне мужик, я смотрю на него в полнейшем недоумении. Через пару секунд он такой: «А, вы не такси?» Говорю: «Да нет, я просто с работы домой ехать собираюсь». Он так взгрустнул, вздохнул: «Эх, ладно, тогда я пошел». Мне стало его дико жаль, еще и дождь этот. Короче, решил подвезти его. Мы всю дорогу делились разными историями, давали друг другу советы, а в конце он мне пирожков отсыпал. За все 28 лет моей жизни это была официально самая странная поездка. © Кто здесь / Telegram
- Я живу в городе, но одно время работал за городом. Ездил на работу на автобусе, он ходил раз в 40-50 минут. Как-то утром иду и метров за 100 вижу, что автобус уже набирает пассажиров. Начинаю бежать со всех ног, но за 10-20 метров от меня автобус уезжает с остановки. И вот стою я сам на остановке, тут останавливается какая-то машина и водила говорит, мол, быстро садись, сейчас мы его обгоним, я тебя на следующей высажу. Я никогда так попуткой не ездил, но решил довериться. В итоге встречал автобус на следующей остановке. © Terri93 / Pikabu
- Меня сократили на работе. Я выгнала мужа, который мало того что не давал денег, так еще и изменял. А он вывез из квартиры все мое имущество. Сижу в голых стенах без денег. Даже на хлеб нет. И тут в дверях появляется соседка, хотела у меня соль попросить. В итоге она оставила мне денег на еду, заплатила долг за коммуналку и сказала: «Ищи работу, я помогу тебе пока». Ищу работу. Отдам ей долг, но не знаю, как ее потом отблагодарить. © Подслушано / Ideer
- Когда мой ребенок был маленьким, он ходил в садик в центре города. Автомобиля в семье не было, мы ездили на метро и автобусе. И вот как-то был сильный ливень. Я в одной руке держу двухлетнего ребенка и его рюкзак, в другой — свою сумку. Не хватало только третьей руки для зонта. Но тут подошел какой-то мужчина. Он провел нас до самого входа на станцию метро и всю дорогу держал над нами зонтик. © elna_grasshopper / Reddit
- Лет 15 назад делали ремонт в квартире, и папа вдруг привел домой какого-то человека с улицы. Мы его отмыли, накормили, а потом отец решил научить его ремонтным работам. Короче, сделали добро и забыли. И вот спустя время этот мужик приехал к нам. Выглядел шикарно — в дорогом костюме, пахнет парфюмом. Оказалось, приехал поблагодарить отца за все, что он для него сделал. © Подслушано / Ideer
- Меня беременную бросил парень, потом у меня еще и роды начались преждевременно. Я даже вещи в роддом не собрала, должна была еще 2 месяца ходить. И вот, уже родив, лежу я на кушетке в коридоре, жду распределения в палату. Тут подходит медсестра и приносит мой мобильный: «На, звони мужу, чтоб вещи принес тебе и ребенку».
Я лежу в слезах, позвонить-то некому. Родители в другой области живут, подруга уехала в гости, соседка сказала, что занята, даже не выслушав, у коллеги дочка заболела. Я от безысходности позвонила девочке, с которой мы когда-то в больнице вместе лежали. Так она мужа своего с работы вызвала, он все купил и привез мне. И каждый день еще они звонили и спрашивали, не надо ли нам чего. © Подслушано / Ideer
- Пришел я в фотоателье на удостоверение сфотографироваться, прихорашиваюсь перед зеркалом, спрашиваю у женщины-фотографа:
— Нормально выгляжу?
Она отвечает:
— Вы божественны!
Теперь только там буду фотографироваться. © Rembo813 / Pikabu
- Приехали на набережную на машине, вышли прогуляться. Возвращаемся и понимаем, что забыли закрыть заднее окно. А на заднем сидении лежал мой рюкзак с документами и деньгам. Смотрю — нет его там больше. У меня сердце ушло в пятки. Но вдруг увидела, что коврик у заднего сидения подозрительно топорщится. Подняла — рюкзак под ним! А потом мы нашли записку под стеклом: «Вы не закрыли левое заднее окно, я положил ваш рюкзак под коврик». Как же я люблю людей. © shevagro / Twitter
- Бежала утром на работу и ручка у сумки сломалась. Кое-как влезла в переполненную маршрутку, придерживая сумку. Неожиданно сидящий рядом мужчина взял мою сумку и предложил ее починить. А потом достал откуда-то отвертку! С задних сидений ему еще и очки передали, когда он сказал, что плохо видит. В общем, починил он мне сумку. А я до этого дня была уверена, что по утрам в транспорте все люди злые. © Подслушано / Ideer
- Зашел в кафе, пью кофе. Тут проходит мимо парень и молча кладет на мой столик сложенную бумажку. На бумажке написано: «Возможно, я лезу не в свое дело, так что, если вы не приемлете подобное вторжение в свою жизнь, не разворачивайте эту записку и просто выбросьте ее». Разумеется, я развернул, а там печатными буквами: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения медучреждения. Если же это не ошибка, a осознанный выбор одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство». © adedas / Pikabu
- Я врач скорой помощи. Ехали мы с бригадой на вызов, встали на светофоре. Рядом остановилась машина, оттуда меня громко позвал мужчина. Я опустил стекло, ожидая всего чего угодно, но не протянутой шоколадки и слов: «Как будет время, чай попьете. Спасибо за работу». © Mnogoto4nik / Pikabu
- Сегодня в магазине складывала свои покупки в рюкзак на столике за кассами, а рядом мальчик лет 7 играл у автомата с игрушками. Он опустил в автомат деньги и попытался достать игрушку. Несколько раз подхватывал, а она срывалась. И вот на последнем подходе она упала прямо на бортик «выхода». Ребенок очень расстроился. Стоит, подбородок дрожит, а денег, я так понимаю, больше нет. Я уже сложила свои покупки, нашла немного денег, закинула в автомат и опустила манипулятор чуть за игрушку. Когда он поднимался, то игрушку задел — она выпала из автомата. Поворачиваюсь к пацану, а у него уже слезки на колесках. Говорю с улыбкой: «Забирай, что стоишь-то?» Шла домой счастливая, так хорошо на душе было. Первый раз я купила на мелочь хорошую порцию счастья. © NeFigura / Pikabu
- На работе я внезапно почувствовала острую боль, а у меня была киста яичника. Бледная, как поганка, еле-еле добралась до ближайшей аптеки. Пока стояла в очереди, боль никак не утихала. А после того, как я оплатила свою покупку, рядом вдруг появилась женщина и спросила: «Может быть, вас подвезти?» В итоге благодаря ей я оказалась в неотложке. И незнакомка не бросила меня, а дождалась, чтобы потом отвезти домой. © Unknown author / Reddit
Комментарии
Уведомления
Если бывший вывез её имущество, возможно, это как-то отвоевать? Заява? Суд?
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"Мы его отмыли, накормили, а потом отец решил научить его ремонтным работам....приехал в дорогущем костюме...".
Угу, в мире единорогов все так и случилось, а на нашей планете, парень выгреб весь батин инструмент за бутылку самогона.
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