"Совсем не похоже, что мужик хочет вернуть жену из-за любви к ней. Он просто хочет ее вернуть, чтобы было попроще жить"
Согласна ,
Мужчина получил 50 % опеки над ребенком и взвыл, а теперь умоляет жену вернуться
Наверняка каждый из нас совершал по неопытности ошибки, о которых в будущем приходилось жалеть. Одни люди набивают шишки и впредь не позволяют себе поступать неосмотрительно, а другие убеждены, что были правы и виной всему кто-то другой. В этой статье вы познакомитесь с историей мужчины, который считает, что разрушил свой брак.
Я не ищу никакого сочувствия или понимания, ведь знаю, что не найду его. У меня и бывшей жены есть 14-месячный сын. После его рождения наш брак стал трещать по швам. Супруга утверждала, что я не справляюсь с обязанностями отца. Говорила, что я плохо разбираюсь в бытовых вопросах и воспитании сына. Но самое интересное то, что она считала это очевидным. Видите ли, я сам должен был как-то догадаться. Как-то несправедливо.
Разумеется, мы часто конфликтовали, и у меня сдали нервы. В итоге я заявил, что без меня ей будет труднее. Она тут же замолчала. Мне показалось, будто на этом разногласия были исчерпаны и супруга осознала, что погорячилась. Но все обернулось иначе.
Сейчас мы живем отдельно друг от друга, у каждого есть своя квартира. А когда развелись, то опеку над сыном нам назначили в равных долях. В наших краях так: если кто-то из родителей докажет пренебрежение со стороны другого, то он может добиться полной опеки над ребенком.
К счастью, у нас не возникло разногласий, поэтому мы договариваемся о времени заранее и чередуем недели: воспитываем ребенка по очереди. Обычно мы меняемся по понедельникам, когда отвозим сына в сад или забираем его.
Я знал, что быть родителем-одиночкой нелегко, но не знал насколько. Хочется уже лезть на стену. В те недели, когда сын находится со мной, я ничего не успеваю сделать и кое-как умудряюсь работать. Но когда я неделю без него, то трачу все силы на то, чтобы наверстать упущенное, и все равно не успеваю подбить все дела. В моей квартире беспорядок, ведь я едва успеваю справляться с делами по дому. Это ужас.
И вот теперь-то понял, как сильно тогда облажался, ведь я думал так: «Раз мне тяжело, то и жене совсем несладко, а значит, есть повод снова сойтись и начать все сначала». Но она даже думать об этом не хочет. Говорит, что ей легче жить без меня и что она полная противоположность мне. Как-то раз она даже сказала, что меньше стала уставать, ведь заботиться теперь нужно лишь об одном человеке, а не о двух.
Я понимаю, что все испортил. Я просто обязан был быть лучшим мужем. Но сейчас я даже не могу попросить больше времени для себя, ведь адвокат сказал, что алименты будет платить тот, кто меньше времени проводит с сыном. Я не могу себе этого позволить. Ненавижу себя за то, что так облажался. Эх, что же я наделал?!
Люди в сети быстро отреагировали на эту историю, и все они единогласно накинулись на мужчину.
- Совсем не похоже, что мужик хочет вернуть жену из-за любви к ней. Он просто хочет ее вернуть, чтобы было попроще жить. © RelatableMolaMola / Reddit
- Мне кажется, что жена просто избавилась от большого ребенка. Я полностью на ее стороне. © tessler65 / Reddit
- Добро пожаловать в жизнь. А чего он ожидал? Что жена будет работать полный рабочий день, полностью заниматься домом и еще мужа на шее держать? Отец решил остаться ребенком, которого кормят с ложечки. © Aer0uAntG3alach / Reddit
- Это обычное явление, когда женщина внезапно перестает спорить. В такой момент мужчина думает, что все в порядке, но женщина для себя уже все решила. © caylem00 / Reddit
- Похоже, кому-то просто пора повзрослеть. © concrete_dandelion / Reddit
"Совсем не похоже, что мужик хочет вернуть жену из-за любви к ней. Он просто хочет ее вернуть, чтобы было попроще жить"
Но некоторые не стали рубить с плеча, а просто пожалели мужчину. А кто-то даже дал несколько дельных советов.
- А почему бы жене просто не сказать прямо, что и как мужу нужно было сделать? Вот прямо пошаговую инструкцию написать. Ведь тогда она смогла бы из большого ребенка сделать мужа. Взрослеть всегда тяжело. © Summer_Pi / Reddit
- Эй, дружище, ты всегда можешь поработать над созданием нормальных отношений даже при раздельном воспитании ребенка. Будь честным. Признай, что твоей жене было нелегко воспитывать вас двоих. И ради всего святого, не пытайтесь найти новые отношения, которые якобы помогут вам справиться с вашим бременем сейчас. © RandomCoffeeThoughts / Reddit
К сожалению, в современном мире недопонимание часто приводит к разводу, в том числе даже, казалось бы, самые крепкие пары. Некоторые женщины убеждены, что всему виной мужья, которые ничего не делают или же просто разлюбили. Однако есть доказательства того, что любовь мужчины проявляется в мелочах.
Комментарии
То есть он жил такой в свое удовольствие. Всё хорошо у него. Жена явно словами давала понять, что её не устраивает отсутствие помощи. Он игнорировал, зачем ему напрягаться. А потом оказалось, что ему и ребенка одному половину времени воспитывать тяжело, и алименты он платить не хочет)))) снова хочет на шею сесть и ножки свесить)) молодец какой!
"А почему бы жене просто не сказать прямо, что и как мужу нужно было сделать? "
Але, это тоже работа и тоже требует времени. а потом, если исполнитель не заинтересован в задаче, саботировать можно любую инструкцию.
Чет не хочется обсуждать какое-то ничтожество, еще и статью о нем целую написали. Зачем?
Устроить пятиминутку ненависти, чтобы мы все написали какой герой конч, и Роману С за статью (написанную за 4 минуты), с большим количеством комментов, премию выдали?
Соглашусь с предыдущим оратором,хейт ради хейта, а где про творчество?
Да и услышьте уже нас,всякой дряни и так хватает. Давайте котиков,песелей,даже мурены подойдут,но статьи про уродливые шмотки и души уже сильно надоели.