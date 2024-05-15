Мужчина получил 50 % опеки над ребенком и взвыл, а теперь умоляет жену вернуться

Наверняка каждый из нас совершал по неопытности ошибки, о которых в будущем приходилось жалеть. Одни люди набивают шишки и впредь не позволяют себе поступать неосмотрительно, а другие убеждены, что были правы и виной всему кто-то другой. В этой статье вы познакомитесь с историей мужчины, который считает, что разрушил свой брак.

Я не ищу никакого сочувствия или понимания, ведь знаю, что не найду его. У меня и бывшей жены есть 14-месячный сын. После его рождения наш брак стал трещать по швам. Супруга утверждала, что я не справляюсь с обязанностями отца. Говорила, что я плохо разбираюсь в бытовых вопросах и воспитании сына. Но самое интересное то, что она считала это очевидным. Видите ли, я сам должен был как-то догадаться. Как-то несправедливо. Разумеется, мы часто конфликтовали, и у меня сдали нервы. В итоге я заявил, что без меня ей будет труднее. Она тут же замолчала. Мне показалось, будто на этом разногласия были исчерпаны и супруга осознала, что погорячилась. Но все обернулось иначе.

Сейчас мы живем отдельно друг от друга, у каждого есть своя квартира. А когда развелись, то опеку над сыном нам назначили в равных долях. В наших краях так: если кто-то из родителей докажет пренебрежение со стороны другого, то он может добиться полной опеки над ребенком. К счастью, у нас не возникло разногласий, поэтому мы договариваемся о времени заранее и чередуем недели: воспитываем ребенка по очереди. Обычно мы меняемся по понедельникам, когда отвозим сына в сад или забираем его.

Я знал, что быть родителем-одиночкой нелегко, но не знал насколько. Хочется уже лезть на стену. В те недели, когда сын находится со мной, я ничего не успеваю сделать и кое-как умудряюсь работать. Но когда я неделю без него, то трачу все силы на то, чтобы наверстать упущенное, и все равно не успеваю подбить все дела. В моей квартире беспорядок, ведь я едва успеваю справляться с делами по дому. Это ужас. И вот теперь-то понял, как сильно тогда облажался, ведь я думал так: «Раз мне тяжело, то и жене совсем несладко, а значит, есть повод снова сойтись и начать все сначала». Но она даже думать об этом не хочет. Говорит, что ей легче жить без меня и что она полная противоположность мне. Как-то раз она даже сказала, что меньше стала уставать, ведь заботиться теперь нужно лишь об одном человеке, а не о двух.

Я понимаю, что все испортил. Я просто обязан был быть лучшим мужем. Но сейчас я даже не могу попросить больше времени для себя, ведь адвокат сказал, что алименты будет платить тот, кто меньше времени проводит с сыном. Я не могу себе этого позволить. Ненавижу себя за то, что так облажался. Эх, что же я наделал?!

Люди в сети быстро отреагировали на эту историю, и все они единогласно накинулись на мужчину. Совсем не похоже, что мужик хочет вернуть жену из-за любви к ней. Он просто хочет ее вернуть, чтобы было попроще жить. © RelatableMolaMola / Reddit

Мне кажется, что жена просто избавилась от большого ребенка. Я полностью на ее стороне. © tessler65 / Reddit

Добро пожаловать в жизнь. А чего он ожидал? Что жена будет работать полный рабочий день, полностью заниматься домом и еще мужа на шее держать? Отец решил остаться ребенком, которого кормят с ложечки. © Aer0uAntG3alach / Reddit

Это обычное явление, когда женщина внезапно перестает спорить. В такой момент мужчина думает, что все в порядке, но женщина для себя уже все решила. © caylem00 / Reddit

Похоже, кому-то просто пора повзрослеть. © concrete_dandelion / Reddit

Но некоторые не стали рубить с плеча, а просто пожалели мужчину. А кто-то даже дал несколько дельных советов. А почему бы жене просто не сказать прямо, что и как мужу нужно было сделать? Вот прямо пошаговую инструкцию написать. Ведь тогда она смогла бы из большого ребенка сделать мужа. Взрослеть всегда тяжело. © Summer_Pi / Reddit

Эй, дружище, ты всегда можешь поработать над созданием нормальных отношений даже при раздельном воспитании ребенка. Будь честным. Признай, что твоей жене было нелегко воспитывать вас двоих. И ради всего святого, не пытайтесь найти новые отношения, которые якобы помогут вам справиться с вашим бременем сейчас. © RandomCoffeeThoughts / Reddit