17 человек, которые на работе встретили таких кадров, что чуть кофейком не поперхнулись

На работе многие находят себе друзей, с которыми с радостью проводят время, отмечают праздники, ходят на разные мероприятия и общаются, даже если кому-то пришлось уволиться. Но увы, так везет не всем, ведь коллег не выбирают, и иногда такие люди среди них попадаются, что нервного тика не избежать.

«Чайная кружка моего коллеги. Это нормально вообще? Мыть даже не думает»

«Кто-то на работе все время пил мое молоко. Пришлось даже сделать специальный замок для бутылки»

Удачно кофе попили

Работаю директором и по утрам люблю пить кофе и смотреть в окно. Однажды я увидел в здании напротив девушку, она тоже пила кофе. Играли с ней в гляделки дней 5. А сегодня эта дамочка подошла к окну и подняла лист с надписью: «Возьмите меня на работу, мне тут не нравится!» © Успех & Провал / VK

«Зарядное устройство для телефона моего коллеги. Оно еще и как-то работать умудряется»

© Khobiche / Reddit Юлия 1 час назад В студенчестве потеряла зарядку от телефона, денег на новую не было, заряжала "напрямую" 😁народ немного офигевал, когда я говорила:"Ща телефон поставлю заряжаться" и доставала из телефона аккумулятор, из рюкзака скотч, зарядку с оторванными голыми проводами и приматывала все это к аккумулятору 🤣 - - Ответить

Когда не повезло с будущими коллегами

Ходил устраиваться на работу. Забыл кошелек в кабинете, где заполнял анкету. Вернулся через минуту, спрашиваю, не находил ли его кто-нибудь. Тетка спрашивает: «Этот?» Я подтвердил, она отдала, смотрю внутрь, а там денег нет. Я возмущаюсь, естественно, куда делись мои деньги. И тут эта женщина и еще три человека начинают передавать мне купюры. Прошла всего минута, как они уже успели все поделить? Я была возмущена. © Успех & Провал / VK

«Моя коллега относится к офису как к своему дому. Постоянно приходится убирать за ней»

«Как-то раз наш коллега решил нам устроить розыгрыш, вот ему ответка»

Утренний раздражитель

Я работаю в небольшом офисе и по утрам люблю тишину. Начало каждого дня проходит спокойно, но потом появляется мой коллега и начинает меня бесить. А все потому что сразу, как он садится на рабочее место, он берет огромный пакет чипсов, начинает шуршать, жевать и хрустеть. © hvrri-cxne / Reddit

«Коллега друга любит тайно поспать на работе»

«Коллега изменил фон нашему стажеру на „синий экран смерти“, пока он отходил. Бедняга кучу раз перезагрузил компьютер, пока не понял, что это подстава»

«Реальная история про мою самую любимую коллегу»

«Мой коллега постоянно сидит в моем грузовике вот так»

«Кое-кто на работе постоянно брал мой дырокол. Но больше не будет»

Не всегда добро возвращается

Устроилась на работу полгода назад, одновременно из декрета вышла сотрудница. Ребенку нет и 3 лет, естественно, та сразу стала болеть. За 6 месяцев на больничном она была 9 раз. Я всегда относилась с пониманием, у самой дети, ничего не поделать. Пришло время брать отпуск, коллега усвистала первой, после должна был пойти я, но не тут-то было! Она болела в отпуске и теперь хочет его продлить. Начальство предложило перенести отпуск мне, но после моего отказа ее попросили выйти. А я сразу стала для нее врагом номер один из-за этого. © Подслушано / Ideer

«В нашем офисе не разрешают регулировать температуру, но моя коллега нашла обходной путь, когда ей холодно. Она просто распыляет охлаждающий спрей на термостат»

«Моим коллегам кажется, что хранить плечики вот так — это совершенно нормально»

«Уходя отсюда, пожалуйста, оставьте порядок».

Коллеги, которые думают только о себе

Коллеги взяли и выбросили мои средства женской гигиены, которые я хранила в офисе на всякий случай. Объяснение было феноменальное : «У нас же уже у всех менопауза». Мне самой, между тем, 21 год, и у меня нежданно начались месячные. © kdtheclowngirl / Reddit