15 историй о том, как удача свалилась людям на голову

Что значит - приехали скорее? Перед операцией нельзя есть твёрдую пищу, если не ошибаюсь, за 6 часов, а жидкую - за 4...
Так как препараты для общей анестезии могут спровоцировать тошноту, рвоту и пр.
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Редкий человек не хочет, чтобы удача как следует побаловала его своими дарами. И когда такое происходит, сложно удержаться и не поведать об этом в сети, что и сделали наши сегодняшние герои.
Что значит - приехали скорее? Перед операцией нельзя есть твёрдую пищу, если не ошибаюсь, за 6 часов, а жидкую - за 4...
Так как препараты для общей анестезии могут спровоцировать тошноту, рвоту и пр.
А мы хотим пожелать вам столько же удачных моментов, сколько об этом есть историй в сети. Ну, и еще подборку одну прочтите — это увеличит шансы!