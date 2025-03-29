15 историй о том, как удача свалилась людям на голову

Истории
32 минуты назад

Редкий человек не хочет, чтобы удача как следует побаловала его своими дарами. И когда такое происходит, сложно удержаться и не поведать об этом в сети, что и сделали наши сегодняшние герои.

  • Был за границей, опаздывал и пропустил свой поезд — дверь практически на ноге моей закрылась. Пришлось 10 минут ждать следующий. Увидел девушку, завел разговор. Женаты уже 6 лет. © Known_Luck45 / Reddit
  • Вчера по пути домой приоткрылся капот, заехала на заправку его закрыть и по невнимательности выронила из кармана или с колен ключ от машины (заводится она с кнопки). Уже у дома это обнаружила, написала коллеге в надежде, что обронила его еще на парковке у работы, но там мой ключ не нашли. Благо есть запасной. Сегодня заехала на ту заправку, встала на том же месте и, выйдя из машины, обнаружила свой ключ в снегу прямо перед собой. Трудно представить, сколько машин по нему проехало за сутки, но он нашелся, он цел и работает! © Lapopa / Pikabu
  • Порвался шланг от пылесоса. Вышел, иду к машине, чтобы поехать купить новый. Смотрю — из мусорного бака торчит ручка от пылесоса, как у меня. Достаю, а там точно такая же ручка, как у моего, только шланг целый, а сломан сам механизм включения. Забрал, шланги поменял. Пользуюсь до сих пор. Сэкономил 2500 где-то. Ибо шланг продается в сборе с ручкой. © SgSMAIL / Pikabu
  • Сложно посчитать количество раз, когда куча воды попадала на мою электронику. Однажды я случайно уронил телефон в океан, а в другой раз разлил целый стакан воды на свой ноутбук. Оба устройства вообще не пострадали. © draculoids / Reddit
  • Возвращаюсь как-то с работы на маршрутке. Остановка в тупике, маршрутка пустеет, собираюсь выходить и краем глаза вижу — что-то блестит на полу. Поднимаю, а это мой серебряный браслет, который жена подарила. Радостный прихожу домой, показываю жене находку, говорю, что чуть не потерял. А она показывает мне на руку. Там мой браслет висит. © Anarh1997 / Pikabu
  • Девушка решила с балкона вытряхнуть пыль из покрывала, встряхнула пару раз — и услышала глухой шлепок. На покрывале был iPhone, который удачно вылетел с 10-го этажа. А на 9-м этаже, у соседей снизу, единственных во всем доме, была подвесная ваза для цветов. На телефоне — ни царапины, землицей испачкался только. © ******l / Pikabu
  • Я был в продуктовом магазине, покупал молоко, когда зазвонил телефон: «Здравствуйте. Это центр пересадки. Есть почка для вас. Нужно, чтобы вы приехали как можно скорее».
    Это была определенно удача. © Blackthorne519 / Reddit
Masik2
7 часов назад

Что значит - приехали скорее? Перед операцией нельзя есть твёрдую пищу, если не ошибаюсь, за 6 часов, а жидкую - за 4...
Так как препараты для общей анестезии могут спровоцировать тошноту, рвоту и пр.

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  • Меня пригласили на собеседование, но какая-то срочность заставила одну начальницу оставить меня наедине со вторым боссом. А второй просто предположил, что меня уже взяли на работу, и мы пошли оформляться. Когда все прояснилось, уже не стали ничего менять. Очень высокооплачиваемая должность, полгода там трудился. © PM_ME_*******plz / Reddit
  • Моя пра-пра-бабушка собиралась сесть на корабль с детьми, но в какой-то момент она увидела грязь у себя на юбке. Они уже опаздывали, но бабуля не унималась. Она вычистила грязь, и потом они ускорились в порт. Бежали быстро, но не успели. И знаменитый «Титаник» уплыл без них. © itzepiic / Reddit
  • Был подростком, шел на работу. Увидел кролика неподалеку с чем-то во рту. Когда я подошел ближе, кролик подскочил и удрал, упустив то, что держал. Это были $100. © HeadyBunkShwag / Reddit
  • Мама рассказывала, как сдавала экзамен. Вытянула билет, знала ответ только на 1 из 2 вопросов. Пошла отвечать, и говорит: "Можно начну со второго вопроса?" Профессор удивился немного, говорит, мол, не вижу разницы, но ладно. Сидит отвечает. Тут заходит другой преподаватель и говорит, что профессора на кафедру вызывают. Тот выходит и говорит: "Вы тогда у нее примите, на один вопрос она уже ответила". Препод садится, а мама, не растерявшись, начинает тот же вопрос пересказывать. Аудитория валялась, у мамы — "отлично". © Подслушано / Ideer
  • Ехала в маршрутке, водитель вел так, словно везет дрова, а не людей. На одной остановке не удержалась и плюхнулась на колени сидящему дяденьке. Я извинилась, мы посмеялись, и на этом все. А на следующий день пошла на собеседование, и этот самый дяденька был тем, кто искал себе сотрудника. Сказал, что раз ему сотрудник сам в руки падает, то кто он такой, чтобы отказывать. Так я устроилась на работу, на которой работаю уже 5 лет. © Палата №6 / VK
  • Не понравилась пицца в одном ресторане. Пожаловалась администратору, тот вызвал повара, который сразу начал вопить: "Ничего не понимает в нормальной еде, так еще и возмущается!" А я пошла на кухню и сделала пиццу. Администратору настолько понравилось, что он взял меня на работу шеф-повара. А того работягу уволили. © Палата №6 / VK
  • Недавно был тяжелый развод, а тут еще и кондиционер полетел. Вызвала мастера. Он все починил и отдал какой-то сверток. Говорит, нашел внутри. Удивилась его честности, проводила. Села, открыла сверток — и не поверила своим глазам. Внутри была куча денег. Видимо, муж спрятал. И да, он потом еще звонил, спрашивал, не находила ли я чего-то внутри кондиционера. А поздно — я им уже нашла применение. В отпуск поеду.
  • Денег нет, до зарплаты — неделя, а нужно срочно погасить выплату по кредиту. Просить не у кого. Подумываю сдать золото. В порыве злости пинаю шкаф, и мне на голову падает какая-то тряпка. Из нее выпадает — нет, не заначка, а круче: моя зарплатная карточка с предыдущей работы, на которой я собирала отпускные и которую не могла найти полгода! Карточка лежала в кармане старой рубашки, которую я постирала и закинула на самую верхнюю полку — к вещам в стиле «О, еще пригодятся для дачи». Не знаю как, но карточка пережила стирку, и на ней было втрое больше денег, чем мне нужно было.

А мы хотим пожелать вам столько же удачных моментов, сколько об этом есть историй в сети. Ну, и еще подборку одну прочтите — это увеличит шансы!

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