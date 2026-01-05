В супере маму с фразой "я дам вам 5 долларов" пошлют лесом и будут правы)
17 примеров того, что мамы могут не только согреть своей любовью, но и дать жару
Когда говорят о мамах, чаще всего вспоминают какие-то милые истории. Но иногда эти женщины могут наподдать такой крутости, что героев боевиков можно смело отодвигать в сторонку.
- Меня уволили с моей первой в жизни работы всего через полдня. Мама штудировала информацию и выяснила, что есть какой-то закон, согласно которому меня не могли уволить без предупреждения, и в итоге я получил зарплату за две недели. Мне было 15, так что это были огромные деньги, которые я получил за то, что просидел все лето без дела. © octave1 / Reddit
- Моя мама просто какая-то машина, иначе я не могу это объяснить. Я в свои годы еле-еле живу, а она вышла на пенсию и вместо отдыха нашла себе новую работу. Первые месяцы мама не могла успокоиться: постоянно чем-то занималась по дому, искала себе новые хобби, гуляла целыми днями по городу, а потом решила, что пришло время опять работать, но уже делать то, что ей по душе. Так маме пришла идея открыть собственную клининговую компанию и, на удивление всей семьи, ее желание было настолько сильным, что в результате у нее все получилось. Мама даже помощи ни у кого не просила, мы нужны были лишь в некоторых юридических моментах. А лучшее в этой ситуации то, что такой бизнес оказался востребованным, поэтому и прибыльным. Сплошные плюсы! © Палата № 6 / VK
- Мама шла примерно в 10 метрах от моей племянницы с сестрой на улице в Париже. Она заметила, что к сестре подозрительно близко пристроилась какая-то женщина, и попыталась залезть в ее сумочку. Мама подбежала и бодро отогнала эту нахалку. Та удирала так, что аж пятки сверкали. Маме тогда было 79 лет. © phillybilly / Reddit
- Когда мои родители разводились, мама выбросила практически всю одежду моего отца на лужайку перед домом. Но сначала она вырезала из каждой вещи маленькие кусочки. Отрезала концы галстуков. Отрезала один рукав на середине. Вырезала маленькие квадратики из курток и брюк. Причина — я почти уверен, что отец ей изменял. А в целом, моя мама просто потрясающая, и это буквально единственный раз, когда я видел, как она выходит из себя. © Pagan-za / Reddit
- Звонит мама из другого города и говорит:
— Я завтра утром приезжаю, ты со скольки работаешь?
— Завтра с девяти.
— А ты успеешь меня встретить на вокзале, а потом на работу?
— А во сколько поезд к нам приходит?
— А я не помню, а билет далеко и доставать его долго.
— Эм-м-м.
— Ну так успеешь, или нет? © dextrometorfan / Pikabu
- Моей маме 55 лет, ростом меньше 150 см, а вес, наверное, не превышает 40 кг. Она очень маленькая. Но это не помешало ей буквально поднять холодильник и перенести его с улицы в кухню в одиночку. Ее комментарий по этому поводу: «Я не хотела вас беспокоить». © Unknown author / Reddit
- Мама прислала мне сообщение: «Конфуций говорил, что если не чистить зубы, они выпадут». Мне 26 лет. И до этого СМС я с ней не общался несколько дней. © danrennt98 / Reddit
- Мама всегда заставляла меня и мою сестру мыть посуду, и однажды я чуть не уронила керамическую миску. Но мама сказала, что ничего страшного, потому что ничего с ней не случится. Мы ей: «Точно разобьется». Мама решила поспорить с нами, и сказала, что будет мыть посуду весь месяц, если она разобьется. Бросила миску в коридор, и та ударилась о несколько стен, прежде чем наконец упала на пол, оставаясь целой. Она довольная пошла поднимать, и как раз перед тем, как она ее взяла, миска развалилась на миллион кусочков. Тут мама и выдала: «Да пофиг, я все равно не буду мыть посуду». © Anaesthesia / Reddit
- Моя мама торгуется везде. Ей плевать на ценники. Она скажет: «Я дам вам 5 долларов», а если вы откажетесь, то она просто уйдет. Она выторговала для меня отличную цену на машину, и я не удивлюсь, если продавец потом заплакал. © TacoMagic / Reddit
- Когда я был маленьким, мама отправила меня в частную школу. Руководство требовало носить форму, и мама ненавидела стирать после меня белые рубашки. Мы же дети, постоянно где-то пачкались. В конце концов, она купила поло без логотипа и отправила нас в них. Школа взбесилась, но мама просто пришила этот логотип, сделать это было не сложно. Другие родители заметили и начали делать так же. Школа пыталась бороться, но через несколько месяцев магазин, продававший форму для этой школы, сам начал продавать поло. Мама до сих пор с улыбкой вспоминает эту историю. © I_aim_to_sneeze / Reddit
- Когда жил с родителями, у меня в комнате стояла гиря. Чаще всего ее поднимала мама! Ей постоянно приходилось это делать, чтобы нормально помыть полы. © scoff / Pikabu
- Бывший пришел мириться после скандала. Послушала — выгнала. А моя мама дома была. Она собрала его подарки и заходит с ними ко мне. Я офигела: «Зачем!? Видеть его не хочу!» И тут она выдала ответ, который я запомнила на всю жизнь. Говорит: «А че добру пропадать? Пусть дарит! Любовь недолговечна, а ломбард работает всегда!»
Точно, мне правда никто этого не говорил, но после развода я сдала своё обручальное кольцо в скупку.
- Сейчас живем с парнем у моей мамы. Она только рада, что мы рядом, ей одной скучно. Ну и плюс мы заодно решили помочь с ремонтом. Парень собрался и сделал все, до чего мама лет десять не могла добраться — розетки починил, сантехнику подкрутил, обои вместе переклеили. Мама смотрит на результат, восхищается: «Боже мой, счастье-то какое! Ты просто золото!» А потом перевела взгляд на меня, вздохнула и тихо добавила: «Ну хоть не криворукий в этот раз...» Спасибо, мама! © Палата № 6 / VK
- Есть у меня высокомерная подруга, которая постоянно пытается самоутвердиться за мой счет. Однажды она плохо высказалась по поводу моей фигуры. В этот момент из комнаты вышла мама. Услышав это, она вдруг сказала: «Знаешь мультик „Король Лев“? Там гиены были, помнишь?» Подруга кивает. А мама заканчивает: «Так вот ты удивительно похожа на самую странную из них, которая ржала еще постоянно». Подруга обиделась, а мама ей вдогонку крикнула: «А чего ты обижаешься? Это же комплимент». © Палата № 6 / VK
- Рассталась с парнем. В слезах рассказываю маме, как он плохо поступил. Смотрю на маму, а она так помрачнела, грустнее меня стала. Спрашиваю: «Что случилось?» А она отвечает: «Дочь, он, конечно, дурак. Но ты не могла немного потерпеть? Кто ж теперь огород вскопает... А петуньи посадит... В моих мечтах все так красиво было». © Палата № 6 / VK
- На днях позвонила мне мама, сказала, что приедет в гости. Мы живем в одном городе, но на разных его концах. Мама у меня строгая, грязь не любит, обожает чистоту и перфекционизм. Пришлось рано вставать, убирать всю квартиру, расставлять все красиво, готовить поесть что-то. В три часа дня первый раз присела за восемь часов. И в этот же момент звонит мне мама со словами: «Ой, Ань, ну я пошутила. Но зато у тебя теперь чисто в квартире и еда есть, хоть лапшу свою химозную не будешь есть!» Хитро, хитро, мама... © Палата № 6 / VK
- Мама у меня подрабатывает парикмахером. Стрижет в основном близких. Каждый раз, когда я приезжаю к ней постричься, она берет с меня тройную цену за прическу. Потом хвастается перед подругами, что у нее есть «богатенький клиент». Похвастается, а затем все равно возвращает мне деньги, чтобы я купил на них еды, да и просто чтобы были. Ору с этих махинаций. © Палата № 6 / VK
