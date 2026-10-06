20+ историй и фото о новосельях, после которых новый дом сразу стал уютным и своим

Однажды хотелось бы понять, что такого страшного в кредите аж на 30 лет 😳, в условиях, когда его разрешено гасить досрочно. Нет буквально ни одной причины брать не максимально доступный срок, кроме чего-то совсем уж психологического. Ты ОБЯЗАН отдать за 30 лет, но МОЖЕШЬ отдать завтра. Неужели кому-то все еще не очевидно, что это лучше варианта, в котором ты ОБЯЗАН отдать все завтра?