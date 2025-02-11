15+ человек, которые просто хотели забрать свои покупки, а вляпались в историю

Еще каких-то 20 лет назад получение посылки было целым квестом: нужно было заполнять извещения, стоять в очередях на почте и терпеливо ждать свою посылку. А теперь достаточно пары кликов в мобильном приложении — и посылку можно получить в постамате или же курьер уже мчится к вам с заказом. Но вместе с удобством пришли и неожиданные сюрпризы.