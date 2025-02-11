15+ человек, которые просто хотели забрать свои покупки, а вляпались в историю
Еще каких-то 20 лет назад получение посылки было целым квестом: нужно было заполнять извещения, стоять в очередях на почте и терпеливо ждать свою посылку. А теперь достаточно пары кликов в мобильном приложении — и посылку можно получить в постамате или же курьер уже мчится к вам с заказом. Но вместе с удобством пришли и неожиданные сюрпризы.
- Моя подруга решила приобрести диван у какой-то парочки в интернете. На фотках диван выглядел действительно неплохо, весьма стильно. Приехали забирать его, доставщики грузят эту бандуру в машину, но тут прямо на подушке появляется огромный жук. Подходим ближе и понимаем, что весь диван просто кишит тараканами! А продавцы об этом прекрасно знали... Подруга тут же отказалась покупать его и потребовала деньги обратно, плюс еще за «ложную доставку». Горе-продавцы даже не спорили. © Карамель / VK
- Надо мне было как-то посылку получить на почте. Приезжаю, дергаю дверь — закрыто. А время рабочее. Ну да ладно. Уехал. Приезжаю на следующий день — опять закрыто. Решил приехать прям вот с начала рабочего дня. Приехал. Обычно очередь, но сейчас пусто. Уже чую неладное. Дергаю дверь — закрыто. Только собираюсь уходить, как дверь с диким грохотом распахивается, выходит бабка и уходит в закат. Я обалдел! Пробую открыть — снова закрыто. Наваливаюсь всем весом, и... О, чудо! Дверь с грохотом открывается. Оказывается, что на ней пружина, которую клинит, поэтому нужно было дергать, пока не откроется, ну или пока не сломается. © vanioka / Pikabu
- Моей малышке всего несколько месяцев, и я провожу с ней почти все время. Муж работает с утра до вечера, родители живут далеко, а няни у нас нет. Поэтому мне приходится нелегко. Вышли на прогулку, и дочка так сладко уснула, что я решила зайти за кофе, чтобы согреться и взбодриться. Только сделала заказ, как ребенок начал плакать. Плач перешел в крик, и все посетители кафе посмотрели на нас. А я не могу ее успокоить, потому что от этих взглядов сама начала нервничать. Сказала бариста, что заберу кофе позже и пойду на улицу, чтобы не мешать людям. Но в ответ девушка сказала: «Успокойтесь, все хорошо. Мы все были детьми и так плакали. Минутку, я принесу кофе. Не переживайте за других, они подождут». И я вздохнула с облегчением, потому что такие слова поддержки очень важны для мам. Да, мелочь, но мне действительно было приятно. © Рабочие истории / VK
- Вчера прихожу на почту по предварительной записи к своему времени. В итоге прождал 15 минут, но прошло всего 4 человека. Зову администратора, спрашиваю: «Как у вас все это работает?» А она в ответ: «Ничего не работает. Просто лезьте без очереди в следующий раз». © kosmoTM / Pikabu
- Стояла я раз на почте за посылкой. В помещении клубилась толпа пенсионеров, чтобы за квартиру платить. И тут яростный стук в дверь! Все замешкались. Открывается дверь и заползает дедок с тростью. Безумно медленно, охая и ахая, ползет сквозь плотную очередь. Никто даже не думает его останавливать, ведь у деда вид, словно это его последние вздохи. Доводят его до окошка, и он там что-то оплачивает. И тут все замечают, что он оставляет свою трость и заметно бодрее удаляется в закат. © Подслушано / Ideer
- Заказала продукты. Домофон не работал, поэтому указала, что надо звонить. Приехал курьер. Я спускаюсь и говорю: «Донесите, пожалуйста, до квартиры». Он начал бухтеть: «А вам самой сложно? Вы же все равно спустились». Говорю, что просто дверь открыла. А потом как ляпну: «Зато я могу вам в лифте анекдоты рассказывать, пока будем ехать». © Миранда Буш v2.0 / ADME
- Пошел сегодня на почту получить посылку. Отделение работает то до 17:00, то до 18:00, а я всегда до 18:00, поэтому пришлось отпрашиваться с работы. Дорога недолгая, 20 минут и я в отделении. Открываю дверь — ни души, я прям возрадовался. А работники мни мне прямо с порога: «Мы не выдаем и не принимаем, ведь у нас интернета нет. А раз его нет, то мы можем только просто сидеть». Говорю, мол, скажите телефонный номер отделения, чтобы я заранее мог позвонить и узнать, работаете ли вы, и не отпрашивался с работы зря. А мне в ответ прилетает фраза: «Не-е, не дадим! Руководство убрало у нас телефон в целях экономии». © TenderDo / Pikabu
- Опозорилась вчера перед курьером, как могла. Заказала я себе роллы и пиццу. Звонит курьер, открываю дверь, а мой шпиц, как всегда, несется, чтобы высочить в подъезд. Я тут же прикрываю дверь и говорю курьеру, чтобы он подождал минутку. Беру собаку, отношу в спальню и закрываю ее. Говорю Мусе: «Жди здесь!» А сама иду за заказом. Слышу, курьер под дверью отвечает: «Жду я, жду, понял!» Забирала заказ красная как рак, но объяснила человеку, что сказано было не ему, а собаке. Он в ответ улыбнулся и ушел. © Рабочие истории / VK
Где это такие дремучие почтовые отделения - без телефонов??? В Мурманске? В Ханты-Мансийске? ))))
- Начало отношений. Парень решил порадовать доставкой цветов. Без задней мысли написала ему адрес. Через час открываю дверь, чтобы забрать заказ, и вижу его самого. Смотрю, а у него улыбка прям на глазах пропадает. А дело в том, что я давно живу одна и привыкла дома ходить в максимально неприглядном виде: на мне огромная растянутая футболка и такие же штаны. Где-то дырка, где-то пятно многолетнее, которое уже тупо не отстирывается. На голове гуля из волос, вместо линз — очки. Естественно, никакой косметики. У меня единственный выходной, я ждала курьера, а не своего парня! Он думал, что я всех встречаю в образе Мисс Мира? © Подслушано / Ideer
- У меня пункт выдачи в соседнем доме, поэтому заказываю курьерскую доставку только для доставки тяжелого наполнителя для котов. Пакеты по 7 или 15 кг. Я женщина хоть и могучая, но тягать эти мешки на себе не очень-то хочется. Но каждый раз практически ругаю себя за это! Если доставка назначена с 9 до 14, то, как пить дать, привезут в 14. Но доставщики умудрялись привезти даже не в тот день. Три раза у них заказывала доставку на субботу, а они один раз привезли в пятницу, другой — в понедельник. Причем курьер-то не виноват, ему же маршрутный лист дают. © fur red coat / ADME
- Последнее время заказываю продукты на дом, закупаюсь сразу на неделю, поэтому пакетов много. Обычно все привозит один и тот же парень-курьер. Каждый раз поднимает настроение, веселый. Как-то раз посреди недели нужны были некоторые продукты, и я снова решила их заказать, вышел небольшой пакет всего лишь. Приезжает курьер, поднимается на этаж и внимательно смотрит на номер квартиры. Говорит: «А я точно сюда продукты привез? А то пакетик маленький, подозрительно». Посмеялись с ним, он уехал. А на следующий раз мне прям много надо было заказать на праздник. Вышло пакета на 4 больше, чем обычно. Снова этот же курьер привозит. Смотрю, а он идет довольный такой и говорит: «Это вы в прошлый раз разозлились, да? Теперь решили отомстить и много сразу заказать?» © DesignSenia / Pikabu
Ходить дома, как бомж - в рванье и с дырками - признак внутреннего бескультурья. Или глубокой бедности. Можно же одеться простенько, но аккуратно.
Правильно парень он нее ушел!
- Пошел посылку забирать в пункт выдачи. Подхожу, а очередь уже чуть не на улицу вылезла. Стоим уже 10 минут, но очередь без движения. Начинаем заглядывать внутрь, а там узкий коридор, в котором стоит мужик и в телефоне что-то разглядывает. Парень, который стоял за ним, подозрительно спрашивает: «А вы сюда стоите?» А ему в ответ: «Нет, я просто жену жду» В итоге он отошел в сторону, и очередь двинулась. Вот и зачем он там встал? © Unknown author / Pikabu
- Не понимаю людей, которые могут забрать посылку с новой покупкой, спокойно положить в сумку и пойти на работу, а открыть уже дома, после ужина. Я же рву пакет, уже выходя с отделения. Муж говорит: «У тебя нет силы воли». Да, я могу терпеть сложный поход, не есть на ночь, дать сделать укол, первой заговорить с незнакомым человеком, сразу встать утром с кровати, даже если не выспалась. Но вот посылку открыть я должна сразу! © Подслушано / Ideer
- Мне как-то часть чужого заказа отгрузили, причем на довольно крупную сумму. Там была выпечка, твердый сыр, сыр с плесенью. А я сразу не проверила. Позвонила курьеру, а он мне с недовольством говорит: «Это что, мне к вам снова ехать надо? Может, вы сами в магазине принесете?» Но в итоге приехал сам и смотрел на меня, как на прокаженную. © Lirunna / Pikabu
- Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. Но уже на следующий день в районе обеда звонок. Беру трубку, а мне говорят: «Если вы не заберете матрас в течение 10 минут, то мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем». Бросила все дела, полетела домой. Получаю заказ и понимаю, что моя посылка в лифт не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его поднять даже не в силах. А живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры тут же уехали и даже не предложили помощь. © Подслушано / Ideer
У меня муж чудит… Принес покупки с ВБ – новые шмотки. В итоге 4 из 5 не подходят. Я спрашиваю: «А ты их примерял вообще?» Ответ убил: «Нет. А зачем?» Действительно… Благо сдать обратно можно.
- Знакомая занимается закупками. Заказывала у нее вещи без проблем. Весной она собирала заказ, я перечислила ей деньги, и она обещала, что все отправит в начале лета. Сейчас октябрь, товара нет, на просьбы вернуть деньги не отвечает совсем, ну или жутко хамит и кормит завтраками. Начала говорить, что она больна, хотя на днях вернулась из отпуска, ездила сама на машине. Кажется, ни денег, ни товара я не увижу. © Подслушано / Ideer
- Пункт выдачи прямо в нашем доме. Спустилась за посылками. Приходит сообщение от мужа, мол, забери и мой заказ. Я показываю QR-код, и мне выдают упаковку с кружевным нижним бельем. Я обалдела! Хотела писать мужу, но тут распахивается дверь, влетает он с ошалелыми глазами и орет: «Люда, я сам заберу заказ». Разумеется, он увидел, что я держу в руке. И тут он вздохнул и сказал: «Ну, тогда с наступающим!» Пока мы вместе поднимались до квартиры он признался, что решил заказать тот самый комплект, который мне понравился. Я давно его хотела купить и весь мозг ему проела этим, как оказалось. Ждала, пока цена снизится. Ему пришло уведомление, что заказ доставлен, поэтому машинально попросил забрать. И только потом до него дошло, что сюрприз будет испорчен. Сказала ему, чтобы отложил до праздника, а я потом сделаю удивленное лицо.
- Заказала доставку. Привезли 2 пакета. Оказалось, что в одном не наш заказ. Сфоткала все и в службу поддержки отослала. В итоге нам разрешили оставить этот пакет с продукцией и вернули деньги за недоставленные продукты. © Lena Rom / ADME
- Живу в новом микрорайоне, население около 65 тыс. человек. Почта одна, три почтальона. Той, которая носит почту нам, лет 75 уже. Прихожу по извещению получать посылку, она отдает мне посылку и говорит: «Подождите, не уходите. Там вам утром еще одна посылка пришла». Как только в 75 лет она помнит все? А я тут думаю, как бы к 40 годам не забыть собственный адрес. © Подслушано / Ideer
Современные технологии сделали получение посылок невероятно удобным, но вместе с этим добавили в нашу жизнь порой нелепые ситуации. Например, как в подборке историй о людях, которые просто сделали заказ в интернете, но что-то пошло не так.