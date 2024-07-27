За кастрюльку не скажу, а тёрка барная. Типа натереть что-то прямо в бокал с коктейлем, шоколад чаще всего.
15+ человек, которые открыли свою долгожданную посылку и тут же обалдели от содержимого
Фотоподборки
2 часа назад
В современном мире стало так легко покупать продукты и товары, что даже нет необходимости выходить из дома. Достаточно взять в руки телефон и через приложение сделать заказ с доставкой до двери. Быстро и удобно. Однако и тут есть свои нюансы, ведь содержимое посылки окажется чуточку другим, нежели предполагалось.
«Всегда уточняйте размер перед заказом. Вот это, вероятно, предназначено для домика Барби»
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«Заказал туфли для своей девушки, и мне прислали две правых»
«Продавец заявил, что сапоги выглядят немного не так, как на фото. „Из-за освещения“. Ну-ну»
«Заказала купальник в интернете. И вот что пришло»
«Поржал от души. А ведь у меня 43 размер»
«Заказал дочери MacBook Air. Открываем посылку, а там это»
Кстати, у нас есть еще одна подборка бедолаг, которые теперь точно знают, что «ожидание и реальность» — это не просто приколы из интернета.
«Что мы заказали vs. Что получили. Собака — для понимания размера»
«Что я заказала и что мне пришло»
«Заказал себе мебель, но, видимо, в магазине кто-то напутал и прислал мне ее в таком вот виде»
«Я хорошо усвоил этот урок — не заказывать по интернету ничего в стеклянных емкостях»
«Мама купила себе кроссовки. Но ей прислали обувь на 7 см меньше»
«Заказал одну штучку брюссельской капусты вместо килограмма. Теперь придется резать ее на 4 части, чтобы на всех хватило»
«Итак, после 2 месяцев ожидания мои книги прибыли. Открываю коробку, а там 2 вторых части и ни одной первой»
«Жена заказала новое защитное покрытие для телефона. И вот оно, только из коробки»
«Вместо моего рождественского подарка служба доставки принесла мне большую партию туалетной бумаги»
Согласитесь, что порой даже обычная доставка может преподнести нехилый сюрприз, к которому жизнь нас просто не готовила.
«Заказал, значит, диски на свой грузовик... А пришли только 3 штуки»
«Купила целых 11 упаковок, и они пришли вот в таком виде»
«Ваш заказ доставлен»
Заказать продукты и получить их прямо у двери через час — это, конечно, здорово. Однако порой от курьерской доставки можно ждать чего угодно.
Фото на превью FrellingHazmot / Reddit
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