15+ человек, которые открыли свою долгожданную посылку и тут же обалдели от содержимого

В современном мире стало так легко покупать продукты и товары, что даже нет необходимости выходить из дома. Достаточно взять в руки телефон и через приложение сделать заказ с доставкой до двери. Быстро и удобно. Однако и тут есть свои нюансы, ведь содержимое посылки окажется чуточку другим, нежели предполагалось.

«Всегда уточняйте размер перед заказом. Вот это, вероятно, предназначено для домика Барби»

«Заказал туфли для своей девушки, и мне прислали две правых»

«Продавец заявил, что сапоги выглядят немного не так, как на фото. „Из-за освещения“. Ну-ну»

«Заказала купальник в интернете. И вот что пришло»

«Поржал от души. А ведь у меня 43 размер»

«Заказал дочери MacBook Air. Открываем посылку, а там это»

Кстати, у нас есть еще одна подборка бедолаг, которые теперь точно знают, что «ожидание и реальность» — это не просто приколы из интернета.

«Что мы заказали vs. Что получили. Собака — для понимания размера»

«Что я заказала и что мне пришло»

«Заказал себе мебель, но, видимо, в магазине кто-то напутал и прислал мне ее в таком вот виде»

«Я хорошо усвоил этот урок — не заказывать по интернету ничего в стеклянных емкостях»

«Мама купила себе кроссовки. Но ей прислали обувь на 7 см меньше»

«Заказал одну штучку брюссельской капусты вместо килограмма. Теперь придется резать ее на 4 части, чтобы на всех хватило»

«Итак, после 2 месяцев ожидания мои книги прибыли. Открываю коробку, а там 2 вторых части и ни одной первой»

«Жена заказала новое защитное покрытие для телефона. И вот оно, только из коробки»

«Вместо моего рождественского подарка служба доставки принесла мне большую партию туалетной бумаги»

Согласитесь, что порой даже обычная доставка может преподнести нехилый сюрприз, к которому жизнь нас просто не готовила.

«Заказал, значит, диски на свой грузовик... А пришли только 3 штуки»

«Купила целых 11 упаковок, и они пришли вот в таком виде»

«Ваш заказ доставлен»