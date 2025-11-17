15 соседей, с которыми что ни день, то словно новая серия ситкома
Соседей не выбирают — вот вам и главный парадокс жизни. Оказавшись в непосредственной близости от людей, чьи увлечения варьируются от ночных забегов по квартире до караоке в 5 утра, понимаешь, что ситкомы и реальная жизнь — это временами одно и то же. Иногда кажется, что соседи — это как персонажи из комедийных фильмов, только сценарий им пишет сама жизнь.
- Нам с женой обоим за 30, недавно мы переехали в новый дом. И на днях сосед-пенсионер выдал, что у меня очень милая дочка. Я дал ему понять, что он, вероятно, меня с кем-то путает, но сосед добавил: «Да точно ваша! Я видел, как она выходит бегать после школы!» У меня не хватило духу его поправить и объяснить, что это вообще-то моя жена. Больше он со мной не разговаривал. Возможно, потому что он увидел наши обнимашки и поцелуйчики? © the-silent-man / Reddit
- Пришла соседка, которая со мной даже не здоровается обычно, и такая:
— У меня сын женится. Повара придут. Надо чтобы салаты и прочее сделали.
— А от меня вам что нужно?
— Ну, нарезать им все надо, разложить...
— А от меня вам конкретно что надо? Стулья, стол?
— Ну, пусть у тебя на кухне повара все это сделают! © marrrriyam
- У кого-то из наших соседей в последнее время собака стала просто невыносимой. Мы вообще между собой не общаемся, но проблему надо было как-то решить. И тут на днях я заметил, что некоторые соседи переназвали свой вай-фай в «Покормите собаку, умоляю», а другие сразу же подхватили этот флешмоб, поэтому теперь появились вай-фаи с названиями «Купите собаке витамины», «Предлагаю выгулять собак вместе», «Отдадим вкусняшки для питомцев». Конечно же, можно было бы постараться и просто создать чат для подобных бесед, но это же не так интересно. © Палата № 6 / VK
- Я живу в небольшом ЖК. Однажды, вынося мусор, я случайно выбросила ключи от квартиры в мусорный контейнер. На мне было платье и сандалии, и мне совсем не хотелось прыгать в грязный бак, поэтому я начала рыться в мусоре какой-то палкой, пытаясь найти ключи (бак, конечно же, был полон). После того, как я немного покопалась, появился сосед с мусорным пакетом. Я начала оправдываться, мол, вот ключи уронила, то да се, а он уставился на меня широко раскрытыми глазами, потом медленно вывалил свой мусор в тот бак, где были мои ключи, извинился и ушел!
Наконец, как раз когда я решилась все-таки прыгнуть в мусорный контейнер, вышел парень в одних пижамных штанах и предложил запрыгнуть внутрь вместо меня, потому что он «в любом случае собирался туда залезть». В общем, соседи у меня странные, но я, кажется, такая же. © Rosemel / Reddit
- У меня ремонт делали. Я сижу в зале. Стучит в дверь мастер и говорит: «Там вроде к вам пришли». Я выхожу в коридор и вижу незнакомого мужчину. На мой вопрос: «А вы кто?» он отвечает: «Я — сосед ваш. Пришел на ремонт посмотреть. Интересно просто». Я офигела! Только и смогла сказать: «Выйдите быстро отсюда!» А он мои слова проигнорировал, нахально прошел в ванную, посмотрел, резюмировал: «Красивый кафель». Хорошо, что мастер, молодой парень, просто молча взял его за руку и выпроводил. Я попросила дверь закрыть на ключ. Занавес. © 111999777bgk
- Я в декрете с 8-месячным малышом. Сегодня ко мне обратилась соседка с предложением поработать в качестве няни у себя на дому. Работа такая: нужно каждое утро забирать ее 3,5-летнюю дочку к себе, в течении дня присматривать за ней, кормить, гулять на улице, мультики не включать, чтобы малышка играла в игрушки и рисовала. Я мысленно начала примерять на себя эту роль (никогда не была няней), понимая, что это вообще-то большая ответственность, плюс у меня и свой ребенок есть. Я даже решила попробовать, но тут соседка заявила, что платить она мне будет $ 80 в месяц! По $ 4 в день за 8 часов присмотра и ухода за ребенком? А что, так можно было? В итоге я сказала, что подумаю, но хочу как-нибудь тактично отказаться. А как бы вы поступили? © ulpan_aldankz
- У нас есть соседка, которая регулярно через домофон звонит в нашу дверь и просит открыть: то ключа у нее нет, то дома никого нет. При этом она может позвонить в любое время, хоть утром, хоть ночью — и ей абсолютно побоку. Один раз звонит в 2 часа ночи, открываю, жду ее у лифта, говорю: «У вас все в порядке? Вы зачем так делаете?» А она невинно так: «У меня дети спят». Я сказал, что у нас вообще-то тоже годовалый ребенок, которого еле-еле укачали, но вряд ли это убедило ее в том, что так делать не надо. © maksat.otaku.kz
- Между нашим участком и участком соседки деревянный забор. Небольшая ветка ее дерева терлась о верхнюю часть забора. И соседка не придумала ничего лучше, чем отрезать от забора кусок длиной 30 см, чтобы дерево могло расти. Я ответил взаимностью, достал бензопилу и спилил все ветки ее дерева, которые заходили на мою территорию — прямо вровень с линией забора. Счет 1:1. © annoyingone / Reddit
- Соседка снизу пришла у нам и начала возмущаться, что мы пылесосим в среду в 20:30 вечера. Это та самая соседка, которая каждый день до двух ночи слушает радио на полную громкость. Мы сообщили об этом нашей арендодательнице, и она такая: «Ну, с этим надо просто смириться». Ну уж нет, мы переезжаем в конце месяца. © Toby*** / Reddit
- У меня был тяжелый рабочий день. Я приехал домой, почистил место стоянки моего автомобиля и принялся чистить дорожку к подъезду, начиная мечтать об ужине. И тут подходит соседка из другого подъезда и такая:
— А что ты, милок, у нашего подъезда не почистишь? А то мне, старушке, по сугробам тяжело ходить.
— Так сына попросите, он же с вами живет.
— Он с ночной смены спит, отдыхает. Да и спина у него болит.
— Ничего, разомнет как раз, болеть перестанет (у самого тоже со спиной проблемы).
— Нет, нельзя ему сильно спину утруждать! Тебе ж не тяжело, помог бы старой женщине (нагло улыбается).
— Ну, какая же вы старая, Тамара Петровна? Вы — пожилая, а пожилым людям полезен физический труд.
В общем, не договорились. © ATJI / Pikabu
- К нам соседка пришла с претензиями, что из-за нашего автополива у нее уличный туалет провалился, а еще в доме линолеум поднялся и плинтуса отошли (дому и ремонту 20 с лишним лет). От нашего предложения помочь засыпать ей туалет отказалась. Сказала, чтобы просто дали ей кирпичи и стройматериалы (туалет деревянный), либо выкупили дом. А теперь, внимание, вишенка на торте — у нас нет автополива! © melissa_maya
- Возвращаюсь с работы, и тут соседка хватает меня за руку. Говорит, мол, вчера вечером к моему мужу приходила любовница. Я успокоила, что никакая это была не любовница, а моя сестра. Но на самом деле нет у меня никакой сестры. Просто я была в шикарном платье после корпоратива — наверное, было сложно меня узнать. Не стала ее шокировать. © Мамдаринка / VK
- Захожу вчера на свой балкон, а там висит чужое белье! Трусы какие-то, майки детские. Стою, пялюсь на эту картину и думаю: «Может, мне показалось?» Нет, все реально. Моя соседка сверху протянула веревку пониже и сушит свое добро прямо над моими цветами.
Поднимаюсь к ней, звоню в дверь. Открывает, улыбается, как будто ничего не произошло. Говорю ей: «Извините, но это мой балкон, а не общая сушилка». А она мне в ответ выдает: «Да что вы так переживаете? Это всего лишь белье, не мешает же никому!» Объясняю ей, что мешает — капает на мои растения, закрывает солнце, да и вообще это моя территория. А она сказала, мол, не думала, что вы такой жадный... © chernyaevi
- Однажды ко мне зашли мои новые соседи, и такие:
— Ваш отец дома?
— Моего отца не стало, когда я была ребенком. Могу я вам чем-нибудь помочь?
— О! Я ищу владельца этого дома.
— Это я.
— Но я вчера разговаривала с одним мужчиной...
— А, это мой муж, давайте я его позову.
Для справки: я на полгода старше его. Мне до сих пор смешно от этой ситуации. © lolopiecho / Reddit
- Под окнами дома на асфальте появилась надпись: «Любимая, уходи от мужа!» Весь двор встрепенулся в предвкушении драмы. Мужья стали пристальнее присматриваться к женам, жены — друг к другу. И тут 45-летняя соседка с нашего этажа вдруг призналась мне со смехом, что надпись эту они с третьей нашей соседкой сами сделали. Потому что устали ждать мужей то с охоты, то с рыбалки, то с гаража. А теперь мужики из дома носа не кажут, жен своих караулят, детьми занимаются, мусор вон даже выносят. Красота! Не устаю восхищаться женской мудростью. И хитростью.
А ваши соседи достойны отдельного ситкома или хотя бы сценки в комедии? Поделитесь своими самыми смешными или безумными историями в комментариях!
Комментарии
Ага, женская смекаолка... А кто-то возьмет и выставит даму с вещами "к любимому".
.... и почему многих дам так плющит, когда у муже есть какая-то отдушина в той же рыбалке или охоте или гараже? Что за низкая самооценка. что боятся хоть тени мужской свободы и незавимисомти? А потом сидят такие "У нас ВСЕ было хорошо, он постоянно был рядом... а потом свалил в туман"
Эффект от фразы в последней истории мог быть и другим. Кого-то могли начать мучать допросами, изводить подозрениями беспричинно и даже применять физическую силу. Патологических ревнивцев и прочих ментально нездоровых никто не отменял.