20+ человек рассказали, как у них начался год. И это согревает лучше чая с бабушкиным вареньем
По всему миру Новый год встречают примерно одинаково: с кучей вкусностей, семьей и друзьями. Первые дни могут быть разными — ленивыми с поеданием салатиков и просмотром любимых фильмов или активные с походами и поездками. Объединяет их то, что это просто отличные дни, которые задают хороший тон всему году.
- У нас в семье 1 января традиция: в обед всегда ездим в сауну (одну и ту же много лет), играем в различные игры, в том числе и в лото с призами (призы готовлю только я, никто не знает, что это), греемся, купаемся, просто отдыхаем. Семья у нас большая: супруга, две дочки, один сын, два зятя, две внучки, самой маленькой три года. Иногда спрашиваю: «Может, не поедем туда, а на горки кататься?», — но нет, все хотят в сауну. И я счастливый человек, особенно когда внучки говорят: «Деда, спасибо тебе за праздник!» — на душе супер. © Подслушано / Ideer
- Моя мама — душа-человек. В этом году на Новый год накупила мешок шоколадок и распечатала кучу писем от Деда Мороза для всех малышей в нашем дворе. Днем аккуратно привязывали шоколадку к письму лентой, а ночью бегали по подъездам и развешивали подарочки на ручки дверей. Детские эмоции следующим днем не передать. Мелкая прибегает со двора и рассказывает все это с таким огоньком в глазах. Мама чуть не расплакалась от умиления. Люблю ее. © Подслушано / Ideer
- Мой отец подарил подарок на Рождество еще в августе. Но к зимним праздникам он напрочь забыл об этом. Так что недавно сказал: «О, у меня для тебя есть еще один подарок». И вручил мне прекрасное коллекционное издание офигенной компьютерной игры. Я все это время старательно избегал спойлеров и теперь буду играть с огромным удовольствием. © manofthewick / Reddit
- Решила не бороться с посленовогодней бессонницей, пошла гулять в пять утра по центру. Да, людей мало, но не прям пустыня, как все говорят — несколько раз лезли мужики, девушка спросила, как добраться до музея. И это в пять утра! Хорошая прогулка получилась, больше двух часов ходила, пофотографировала, полюбовалась. © katerinova_
- Первого января этого года мне нужно было к обеду быть уже на работе. Но в час ночи ко мне явились друзья, а отказать им в празднике и веселье я не могу, поэтому пришлось гудеть до восьми утра. В девять звонит будильник, просыпаюсь только я, все друзья дружно улеглись под елкой и укрылись гирляндами. Иду завтракать прошлогодним оливье, параллельно одеваюсь, но тут звонит начальница и говорит, что я могу отдыхать. То есть я после громкой гулянки на Новый год проснулась, чтобы тупо пожрать. © Не все поймут / VK
- Я снова начала заниматься различными проектами и мастерить что-то своими руками. На самом деле я начала прямо во время зимних каникул. И я твердо намерена продолжать. Хобби и создание чего-то своими руками всегда приносят позитивные эмоции, чего я, к сожалению, упустила из виду в прошлом году. © Chris73684 / Reddit
- Друг на днях позвонил и сказал приезжать вечером на самую лучшую вечеринку в мире. Я был уверен в этом друге. Он никогда не обманывает, значит, если он сказал, то так и будет. Приезжаю к нему вечером, там наши друзья, все болтают, отдыхают. Друг меня встречает, ведет на кухню и говорит: «Смотри, Илюша, вот это залог лучшей вечеринки в мире!» И показывает мне десятилитровый тазик пельменей с майонезом! Лучшая вечеринка в мире проходила под просмотр футбола и поедание пельменей! © Не все поймут / VK
- Полтора года пыталась забеременеть, не получалось. Решила с нового года начать жить по новому, с января пошла в спортзал, начала правильно питаться, пригласили на новую работу, на старой работе написала заявление, и через пару дней узнала, что беременна! Новая работа и ребенок. Мы самые счастливые. © Не все поймут / VK
- Случилось чудо после Нового года, подарок от Деда Мороза, не иначе. Я внезапно проснулась и научилась пользоваться Дайсоном спустя полтора года, что он у меня. Впервые удалось накрутить локоны, которые держатся уже больше двух часов и не планируют распадаться. © xristinamore
- Во время новогодних праздников для меня самое ценное — это 1 января, когда мы с семьей в час дня собираемся на кухне на афтерпати, чтобы доесть салаты и насладиться домашними, ароматными, сочными пельменями с бульоном. Эти пельмени могут воскресить мертвого. В силу занятости они готовятся от и до только раз в году. Пища богов. © Подслушано / Ideer
- 1 января, я лениво поедаю салатики и валяюсь с книжкой. И тут звонок от моего бывшего. Я растерянно отвечаю, а он говорит, мол, можно я зайду, поговорить надо? Я согласилась, жду. И думаю, ну не сойтись же снова он предлагает. Пришел, открываю ему, а он с порога: «Мне тут подарили билеты на концерт твоей любимой группы. Я хочу их тебе передарить, ты-то с удовольствием сходишь». И все. Мы расстались по объективным и реальным причинам, так что никакой драмы и просто забота друг о друге даже после расставания. Люблю такое. И теперь мы с подружкой пойдем на концерт!
- Работаю по сменам и в мужском коллективе. Наша смена была 1 января, а я накануне прикупила костюм Снегурочки и пару килограм конфет. Надо было видеть как светились глаза у этих «взрослых детей», когда Снегурочка их угощала конфетами! Верить в сказку никогда не поздно. © Не все поймут / VK
- Проснулся, выпил кофе и съел немного домашнего бананового хлеба. Загрузил в машину лыжное снаряжение. Встретился с другом. Мы катались на лыжах целых 4 часа. В общем, я бы сказал, что первый день года прошел довольно хорошо. © ptraugot / Reddit
- Утро 1 января. Решила, что ехать «на край света» — дурацкая идея. Потом — что гениальная. Была небольшая досада, когда увидела на перроне, что поезд уходит, и просветление, что не мой. Решила: «была не была» и побежала. Со мной бежал незнакомый человек. Наш совместный марафон длился ровно три минуты. Успели в последнюю секунду. А — потом пустой вагон и чувство, что год начался правильно. © vitman_world
- Январь, на улице морозно. Иду домой через площадку, где катаются на спортивных великах два парня, лет 16-18, без курток. Поравнявшись с ними, улыбнувшись, крикнула: «А ну-ка, быстро шапки надели». Что вы думаете? Остановились, надели шапки и куртки, показали сердечко. Парни юмор оценили и сами рассмеялись. © Подслушано / Ideer
- В январе вечером я возвращался домой и увидел на улице маленькую потерянную собачку. Она дрожала от холода и страха. Я не смог пройти мимо и решил забрать ее домой. У нас никогда не было домашних животных, я волновался, как она впишется в нашу семью. Когда я привел ее домой, мои дети сразу же влюбились в нее. Мы купили ей все необходимое и дали имя — Лаки. В первую ночь она спала у меня на руках, и я понял, что она нашла свой дом. Прошло несколько недель, Лаки стала настоящим членом нашей семьи. Каждый день она встречала нас у двери с радостным лаем, а дети обожали играть с ней. Я понял, что мы не спасли ее, а она спасла нас. Она принесла в наш дом столько радости и любви, что я не могу теперь представить нашу жизнь без нее. © Не все поймут / VK
- Январь этого года. Я пришла домой после гулянки с друзьями и решила порыться на сайте вакансий. В ту ночь я нашла любимую работу, которая изменила все в моей жизни! Уже полгода я — самый счастливый копирайтер на удаленке с официальным трудоустройством. © Подслушано / Ideer
- Наша с мужем традиция 1 января — смотреть все части «Назад в будущее». Уже лет 8 смотрим. Не надоело. Муж познакомил меня с этим фильмом, в детстве я думала, что это фигня какая-то и не смотрела ни разу. А потом сразу влюбилась в этом мир из трех частей. Одни пасхалки чего стоят! А в этом году уже наша трехлетка отрывается под выступления МакФлая. Обожаю. © by_vlasova
- День начался с нашего традиционного новогоднего праздника в полночь. А утром проснулась от того, что муж приготовил мне кофе и бутерброды на завтрак. Мы с детьми пошли гулять по парку, встретились с давними друзьями, мы провели прекрасный обед и даже ужин вместе. Пока дети вздремнули, я кайфанула от чая и крутой компьютерной игры. © negitororoll / Reddit
«На целых 10 дней мы отправились в путешествие по Озерному краю Новой Зеландии. Отличное начало года!»
- Новый год отмечаем у родителей за городом, во дворе растет елка. Каждый год они с внучкой — моей дочерью — ее наряжают, дедушка на стремянке, малая подает игрушки. И каждое утро после Нового года она утром скорее натягивает валенки и пуховик и бежит к этой елке, потому что гномики приносят ей подарки. Мое сердце в такие моменты разрывается от нежности. Не знаю, что в жизни ждет мою дочь, но пользуюсь любым моментом, чтобы детство ее было настоящим! © Подслушано / Ideer
- Я как-то отмечала Новый год на корабле. Банкет, танцы, гуляния. А первого января мы высадились в Стокгольме. Мы с семьей разошлись по своим делам, а я просто бродила по пустому городу. Пока меня в подворотне не словила сестра. Она в восторге вещает, что я должна что-то увидеть и тащит куда-то. Мы поворачиваем и там я вижу, что открыт ресторанчик, где подавали оливье! А то на всем банкете ни одной мисочки с оливье не было. Я полночи ей нудела, что новый год без оливье — это не к добру. И вот вселенная меня услышала!
- На каникулах вышла погулять, засмотрелась на огни да и заблудилась в чужом районе. Телефон сел, снег валил стеной. Стою растерянная — рядом притормозила машина, водитель мандаринку протянул и ласково так: «Все в порядке? Выглядите потерянной» Я все объяснила, и мужчина молча довез до дома. На прощание протянул пакет мандаринов: «Год будет добрым». И я поверила.
А как у вас прошли первые дни Нового года?
