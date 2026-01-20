20+ человек рассказали, как у них начался год. И это согревает лучше чая с бабушкиным вареньем

Особенно за счастливую будущую маму будет рад новый работодатель. Понятно, что не он будет оплачивать ей больничный и декретный отпуск, но он хлебнет достаточно геморроя с поиском временного сотрудника на ее место, плюс распределение её обязанностей на время больничных на других сотрудников, плюс обучение её, потом нового сотрудника.