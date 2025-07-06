15+ историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах

Однозначно ответить на вопрос о том, что же такое счастье — очень непросто. Все потому, что у каждого человека свое представление об этом. Но все равно именно к счастью мы все стремимся, ставим перед собой крупные цели, можем даже сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях. А в итоге чувствуем то самое неуловимое счастье от сущих мелочей — от объятия племянника, сельской тишины или любимой песни в наушниках.