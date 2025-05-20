а всего-т и надоб ыло -завести себе пёселя.
Именно собаку, а не кошку - они совернавные эгоистки, которые милостиво позволяют человеку жить рядом и обслуживать их. Знаю, о чем говорю.
Собаки - это другое. Это совершенно иной мир - мир прогулок, пусть и в 5 утра под дождем, мир неспешного единени с природой, а ещё невероятная доброта. вы - их мир. а не прислуга
Я попробовала советы из книжки по психологии, чтобы не слететь с катушек после развода
Снова стать счастливой и вернуть себе свою жизнь после стрессовых ситуаций бывает очень непросто. Со стороны может казаться, что вот же, у человека есть все, чего хотелось. Но на самом деле иногда чего-то не хватает. Моя подруга Кристина поделилась тем, как она снова стала счастливой после развода. И эту историю мы опубликуем здесь от ее имени.
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Я довольно рано вышла замуж, сразу после универа. Диплом получила и выскочила за парня, с которым до этого встречалась почти 2 года. Первое время я не ходила, а порхала: все казалось замечательным и прекрасным. Но потом все превратилось в рутину. А еще через пару лет я поняла, что не знаю человека, с которым пытаюсь строить семью. Какое-то время даже думала, что это я с жиру бешусь. Вот чего мне не хватает? Плохих привычек у него нет, не изменяет, не агрессивный.
Но время шло, пропасть между нами становилась все глубже. И в какой-то момент мы оба не выдержали и сели поговорить. Решили развестись. Детей у нас не было, имущества тоже, решение обоюдное, так что развод прошел достаточно спокойно. Я в оголтелой эйфории думала, что сейчас с разбегу залечу в новую жизнь и все будет прекрасно. Первые пару месяцев так и было. А потом вдруг поняла, что не хочу лишний раз из дома выходить. Набрала лишний вес, с которым мне некомфортно, перестала улыбаться, плакала и срывалась по мелочам. Так я поняла, что глубоко несчастна.
Я пошла к психологу и с порога ему все рассказала, мол, развод, плюс 15 кг, последняя нервная клетка. И он мне посоветовал книжку с пустячными заданиями, типа в парке погулять. Делала эти глупости через силу, пока не дошла до пункта, что все для меня изменил. Мне надо было помочь в приюте для животных. В первый день я просто корма им привезла, на второй раз дали выгулять пару собак. У меня никогда не было домашних животных, не умела с ними обращаться, так что эта парочка меня здорово потягала по всему пустырю.
А на третий визит увидела там песеля Кренделя, который стал любовью всей моей жизни. Казалось, мне становилось легче от одного взгляда в его умные глаза. Я советовалась с подружками, изучала вопрос владения собакой и решилась забрать его себе. Отныне никаких нервов, только крепкие обнимашки собаки.
После этого я другими глазами взглянула на эти советы по счастью. Теперь даже любопытно было, что же я там прочитаю, и как пройдет выполнение. Не скажу, что все проходило блестяще. Помню, был странный совет: когда в следующий раз пойду в душ, включить плейлист с зажигательными песнями. Вот стою я в кабине, брею ногу, играет «Despasito», а я думаю, вот что за сюрреализм. Как мне это поможет? Аж психанула, вышла из душа, выключила и пошла спокойно в тишине добривать ногу.
Или вот задание: улыбнуться незнакомцу. Я на рынке иду к мясным рядам, улыбаюсь продавцу во все свои 32. Он тоже приосанился, улыбается, зовет. Подхожу, говорю, мол, взвесьте мне мяса для собаки. Он аж в лице изменился и выдает с обидой: «Зачем вы так? У меня мясо хорошее, оно на котлеты, на отбивные людям. А собаке и костей хватит». Убежала оттуда без оглядки. Буду я еще своего дружочка-пирожочка костями кормить, да от продавцов выслушивать! Короче, опыт интересный, но повторять не буду.
В другой раз прочитала: «Найдите себе хобби», а еще через пару страниц: «Занимайтесь спортом». Ну, думаю, попробую совместить. Как раз, может килограммы свои растрясу. Подружка посоветовала пойти на сальсу. Ушла оттуда после первого же занятия. Совсем меня не впечатлило. Еще несколько недель отчаянного торга с собственной ленью и пошла записываться на другое направление.
Прихожу на занятие современными танцами, а мне сразу на разминке говорят, мол, слушайте свое тело, куда оно захочет двигаться. Стою, думаю... А куда оно хочет? Да лечь и ничего не делать оно хочет. Тут препод увидел, что я не двигаюсь, подходит ко мне и сразу рукой глаза закрывает. Говорит: «Попробуйте так, не смотрите». Я отвечаю, что у меня вообще-то рука зачесалась. А он аж в восторге: «Супер! Тело уже подает сигналы, скоро научитесь его слушать».
В общем, на первом занятии снова ничего не вышло. Но дала еще один шанс. А потом еще и еще. Через пару месяцев смотрю, а у меня прям получается! В зеркале, конечно, мои конвульсии странно выглядят. Да какая разница, если мне нравится!
Крендель мой терпеливо сносил все мои попытки стать счастливой. Очередным утром прочитала, что нужно наслаждаться ничегонеделанием. Не гнать себя постоянно в погоне за успешным успехом. Сказано — сделано. Собакена на поводок и в парк. По пути зашла за лотком клубники. В парке сижу на скамейке, ем клубнику, подкармливаю Кренделя его вкусняшками, смотрю. На деревья смотрю, на крыши зданий за воротами парка. На бегущих людей. Честно скажу, никакого катарсиса я не испытала. Но мне понравилось. Просто ловила момент, объедаясь клубникой.
А вечером снова дала шанс музыке в душе. Включила, вспомнила все, чему учусь на танцах. Да так увлеклась, что заехала локтем в стенку. Раньше мне одного этого хватило бы, чтоб я разрыдалась. А я просто переключила на хэви-метал. Мокрыми волосами вполне удобно трясти, поглаживая свой пострадавший локоть. Кажется, эти советы начали работать. И не такие уж они и дурацкие.
Утром как-то просыпаюсь и вижу — ко мне пришел Крендель спать. Впервые со времен приюта, а то раньше он сторонился и спать уходил отдельно. Такая довольная, аж пританцовывала, пока кофе делала. Надо отметить это. Быстрый взгляд в мою уже привычную книжку по рекомендациям к счастью — и я уже звоню подружкам, чтобы позвать на пикник.
Собрались, расстелили покрывало. Нажарили мяса. Виновник торжества рядом бегает, терзает свою игрушку. Мы сидим, болтаем, кайфуем. И я поймала себя на мысли, что жизнь хороша. Аж замерла от неожиданности. Ведь несколько месяцев назад я думала, что все ужасно и жизнь моя кончена.
Все-таки жизнь — не голливудское кино, у меня не было того момента, где я осознала, что все, отныне и навсегда я буду счастливой. Были и откаты, и моменты грусти — но это все нормально и естественно. Книжку я со временем забросила. Только раз в пару месяцев заглядываю за чем-нибудь новеньким.
Так я сходила на мастер-класс по гончарной лепке и слепила кривую, но прекрасную тарелку. Испекла пирог с яблоками, а потом вечером уминала его большой ложкой под добрый фильм. Приняла участие в фотосессии с крутым фотографом. Смотрела на фотки и думала — ну какая же я красивая! Кстати, килограммы постепенно стали уходить. А потом снова возвращаться и снова уходить. Но больше меня это не беспокоило. Кажется, я все-таки стала счастливой.
Ну и вот вам напоследок еще несколько статей, в которых люди рассказали, как они ищут счастье:
Комментарии
а всего-т и надоб ыло -завести себе пёселя.
Кошки тоже хорошие, с характером, но помурчит бывает и под бочок залезает, сразу уютно становится..