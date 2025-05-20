Я попробовала советы из книжки по психологии, чтобы не слететь с катушек после развода

Я довольно рано вышла замуж, сразу после универа. Диплом получила и выскочила за парня, с которым до этого встречалась почти 2 года. Первое время я не ходила, а порхала: все казалось замечательным и прекрасным. Но потом все превратилось в рутину. А еще через пару лет я поняла, что не знаю человека, с которым пытаюсь строить семью. Какое-то время даже думала, что это я с жиру бешусь. Вот чего мне не хватает? Плохих привычек у него нет, не изменяет, не агрессивный.

Но время шло, пропасть между нами становилась все глубже. И в какой-то момент мы оба не выдержали и сели поговорить. Решили развестись. Детей у нас не было, имущества тоже, решение обоюдное, так что развод прошел достаточно спокойно. Я в оголтелой эйфории думала, что сейчас с разбегу залечу в новую жизнь и все будет прекрасно. Первые пару месяцев так и было. А потом вдруг поняла, что не хочу лишний раз из дома выходить. Набрала лишний вес, с которым мне некомфортно, перестала улыбаться, плакала и срывалась по мелочам. Так я поняла, что глубоко несчастна.